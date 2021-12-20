Пандемія вплинула на масштаби вирубування лісів Амазонії

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Коронавірус – загроза не тільки людському здоров'ю, він вплинув на природу та різні види тварин. Хоча багато природних регіонів, на яких позначається туризм, скористалися обмеженням подорожей, тут також зменшився шум та забруднення повітря – принаймні тимчасово. В той самий час пункти спостереження за багатьма зонами і територіями, що потребують захисту, порожні, а браконьєрам та нелегальній вирубці відкрито шлях.



Як сильно постраждали через брак контролю тропічні ліси, виявили дослідження Всесвітньої організації Всесвітнього фонду дикої природи (World Wildlife Fund, WWF). На основі супутникових знімків вчені порівняли площі територій, покритих лісом, у березні 2020 року, а також у березні 2017-2019 років.



Підсумок: у березні 2020 року у світі знищили 645 тисяч гектарів тропічних лісів. Це відповідає семиразовій площі Берліна та майже на 150% більше, ніж середній показник для березня у попередні роки – з 2017 до 2019 роки. Особливо масштабна втрата лісу у Південній Америці. В Аргентині викорчовування та випалення у березні 2020 року посилилося на 322% порівняно з 2019 роком, повідомили у Всесвітньому фонді захисту дикої природи (WWF). Найбільше постраждали ліси Савани та регіон Чако. У Бразилії, де розташовані найбільші площі тропічних дощових лісів, втрата лісів у березні 2020 року зросла на 55% порівняно з 2019 роком.



І тенденція лише посилюється, як показали супутникові дані Бразильського космічного інституту (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Згідно з ними, у перші п'ять місяців 2020 року в бразилійській Амазонії зникло понад 2000 квадратних кілометрів лісу. Це на 49% більше, ніж у середньому протягом останніх чотирьох років. Особливо постраждали штати Пара, Амазонас та Мату-Гроссо.

«Амазонія на шляху до екзистенційної катастрофи, – попереджає Роберто Малдонадо (Roberto Maldonado), консультант із Бразилії при німецькому WWF. - У 2019-му зафіксували наймасштабніше за останні 10 років знищення, і зараз все вказує на те, що 2020 стане ще гіршим роком для тропічних лісів. Якщо ми найближчим часом не змінимо тенденцію, то можемо в перспективі втратити Амазонію». Влітку 2019 року лісові пожежі знищили стільки лісів Амазонії, як ніколи раніше.



Проблема в тому, що, на думку вчених, зникнення тропічних лісів Амазонії може виявитися незворотним після вирубки 20-25% їхньої території. Оскільки дерев не вистачить, щоб продукувати опади, ліси висихатимуть. Тобто екосистема може бути знищена таким чином, що зміниться позитивний зворотний зв'язок тропічних лісів у Савані.



Вже зараз дослідження доводять, що повітря над амазонськими територіями протягом останніх 20 років дедалі більше висихає. Крім того, кліматичні зміни, за оцінками кліматологів, наступають так швидко, що дощові ліси не встигнуть, наприклад, змінити склад та види дерев. Вирубування майже 20% лісів призведе до того, що ці зміни ще прискоряться. "Перетворенню" Амазонії ще можна перешкодити, зупинивши вирубку і засадивши територію новими деревами. Але у Бразилії це не пріоритет.



Навіть навпаки: уряд Бразилії під керівництвом Жаїра Болсонара (Jair Bolsonaro) свідомо використовує пандемію коронавірусу, щоб допомогти лісозаготівлям та сільському господарству через посилену вирубку Амазонії. На відео засідання уряду міністр довкілля Рікардо Салль (Ricardo Salles) вимагає внести зміни до закону, які б лібералізували та спростили вирубку. Увага, звернена на пандемію COVID-19, дозволяє провести реформи без громадського занепокоєння, сказав міністр.



Крім того, з часу свого вступу на посаду Болсонаро послабив установи, що стежать і здійснюють захист лісів, скоротивши їхнє фінансування. Так, їхній роботі суттєво заважають – на радість нелегальній вирубці. «Повідомлення, що на нелегальну вирубку та розкопування територій закриватимуть очі, надійшло. Сьогодні над частиною Амазонки витають правила Дикого Заходу», – сказав Малдонадо.



На думку природозахисної організації, щоб урятувати ліс Амазонії, потрібно залучити й інші країни. Почати потрібно з уважнішого контролю за ланцюгом постачання, імпортувати тільки ті продукти, які виготовили не за рахунок лісу. Особливо це стосується фірм, які мають у своєму ланцюзі постачання сою або іншу сільськогосподарську сировину з Бразилії, сказали у WWF. ЄС може також підключитися, прописавши в законі ланцюги постачання без вирубування лісів. Тоді неможливо імпортувати товари, для яких потрібна вирубка дощових лісів.