Палеонтологи розповіли про крокодила крейдяного періоду із залишками динозавру у шлунку

20:18 16 лютий Київ, Україна





Чому поїдання крокодилом динозавра є дивиною? Австралійські та американські палеонтологи вперше описали скам'янілість крокодила , у черевній порожнині якого виявили останки динозавра, який став останньою їжею. Як показали такі дослідження, вчені мають справу з раніше неописаним видом крокодиловидного крейдяного періоду, якого вони назвали "вбивцею динозаврів" - Confractosuchus sauroktonos. Про знахідку повідомили в журналі Gondwana Research.



Всі сучасні крокодили є хижаками, але їхні предки з мезозойської ери не були такими вимогливими. На це вказують дослідження копалин останків цих тварин. Деякі з древніх крокодиловидних (Crocodyliformes) мали череп і зуби, придатні як для хапання здобичі, а іноді й харчування рослинною їжею. Тим часом на хижацтво серед стародавніх крокодилів вказує низка інших ознак. Наприклад, зважаючи на 11-метрову довжину тіла саркозухів (Sarcosuchus) і дейнозухів (Deinosuchus), що жили 75-112 мільйонів років тому, можна припустити, що вони полювали на динозаврів, можливо, подібних до них розміром. На поїдання динозаврів також вказують сліди крокодилових зубів на кістках динозаврів, а також сам зуб у кістці динозавра-орнітопода (Ornithopoda) у віці близько 75 мільйонів років. Але, мабуть, найбільш достовірним свідченням поїдання крокодиловидними тваринами динозаврів можна вважати виявлення залишків останніх в скам'янілості травної системи крокодилів. Проте, досі у їхніх шлунках знаходили лише інших крокодилів чи кістки невідомих тварин. Зрештою, австралійські та американські палеонтологи на чолі з вченими Університету Нової Англії надали надійні докази того, що крокодили мезозої обідали своїми сучасниками динозаврами.



Що запевнило палеонтологів у існуванні крокодилів-пожирачів динозаврів?



У роботі учені описали рідкісну палеонтологічну знахідку. Нею виявились скам'янілості скелета представника нового виду крокодиловидного підряду Eusuchia (до нього належать і сучасні крокодили), який жив на території сучасної Австралії приблизно 93-104 мільйони років тому, за часів пізньої крейди. Все, що залишилося від тварини довжиною близько 2-2,5 метра, - майже цілий череп і скелет, що частково зберігся, без хвоста, кісток тазового пояса і задніх кінцівок. Зразок просканували за допомогою комп'ютерної томографії, на основі зображень якої створили тривимірні моделі для поглибленого вивчення.



Стародавній крокодил був представлений у природній позі, на його кістках не знайшли позначок зубів чи інших ознак того, що він став жертвою хижака чи його тіло понівечили падальники. Хоча цього не можна виключати, через відсутність задньої частини тіла. Однак, про що можна говорити з достатньою впевненістю, крокодил перед смертю вирішив поживитися молодим динозавром. Про це свідчать частково перетравлені кістки, знайдені у черевній порожнині в районі шлунка крокодила. Тому вчені дали новому виду відповідну назву "вбивці динозаврів" - Confractosuchus sauroktonos..Його родова назва складається з латинського слова confractus («зламаний») та грецького Soûkhos (на честь єгипетського бога-крокодила Себека), а видова – з грецьких слів sauros («ящірка», ним часто позначають роди динозаврів) та ktonos («вбивця»)).



Ким пообідав стародавній крокодил?



Судячи з особливостей стегнової кістки з'їденого динозавра, це був представник орнітопод - групи птахотазових динозаврів. Вивчення скелета показує, що крокодил, найімовірніше, полював на дитинчата динозавра. Про це свідчить невелика маса тіла орнітоподу при смерті, яку оцінили приблизно у 1-1,7 кілограма. Але також можливо, що палеонтологи зустріли неописаний вид.



При поїданні динозавра крокодил зламав навпіл йому одне із стегон і залишив на ньому відмітку свого зуба. Схоже, він обробляв здобич подібно до сучасних крокодилів, які для полегшення ковтання зменшують розмір тіла жертви, розчленовуючи його або фрагментуючи кістки. Хоча мінімальні розміри орнітопода могли сприяти і заковтуванню його цілим.



Однак результат ретельного дослідження черепа, що добре зберігся, C. sauroktonos наводить на думку, що крокодил не був хижаком, що спеціалізується тільки на маленьких орнітоподах або динозаврах. Зрештою, не виключено, що його остання їжа була вже мертвою на момент її знаходження. Але вчені припускають, що стародавній крокодил міг навіть полювати на здобич, яка була більшою за нього самого. На невибагливість у їжі вказує і різноманітна дієта близьких до нього філогенетичних видів крокодиловидних.