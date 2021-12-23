Палеонтологи виявили скам'янілий ембріон динозавра у властивій птахам позі

12:41 23 грудень Київ, Україна

Група палеонтологів описала ембріон оверапторозавра, що прекрасно зберігся, всередині скам'янілого яйця старше 66 мільйонів років. Вивчення кістяка ембріона показує, що поза ембріона незадовго перед вилупленням, набуття якої вважалося винятковою рисою птахів, могла виникнути ще у предків нептахових динозаврів. Знахідка описана у журналі iScience.



Що в цьому відкритті особливого?



Птахи вважаються прямими нащадками динозаврів теропод. На це вказують і особливості їхньої біології, які простежуються ще у нептахових динозаврів мезозойської ери, зокрема, щодо аспектів розмноження (наприклад, яєць). Вченим відомо про це завдяки вивченню яєць, що збереглися протягом мільйонів років і дозволяють побачити розвиток динозаврів. Так палеонтологи чимало дізналися про будову динозаврових яєць та їхній колір, структуру гнізда та гніздову поведінку. Проте випадки, коли у яйцях динозаврів виявляли скелети зародків, надзвичайно рідкісні. Але тому не менш цінні, оскільки дозволяють зрозуміти, через які стадії розвитку проходили динозаври, і порівняти їх із найближчими сучасними родичами — птахами і крокодилами.



Про який ембріон йдеться?



Скам'янілість, що нагадувала яйце динозавра, була виявлена на півдні Китаю у відкладах, що відповідають пізньому крейдяному періоду (100-66 мільйонів років тому). Вона має подовжену форму з розмірами близько 16,7 см завдовжки і 7,6 см завширшки.



Дослідження скам'янілості підтвердило, що це яйце динозавра, що жив орієнтовно 72-66 мільйонів років тому. Його незвичайність - в скелеті, що майже повністю зберігся всередині зародка. Вчені встановили, що довжина ембріона від голови до хвоста становить приблизно 23,5 сантиметра. Достеменно визначити, на якій стадії розвитку він перебував при загибелі, вченим не вдалося. Але вони припускають, що це був пізній етап, близький до вилуплення, оскільки скелет був окостенілий, а сам зародок займав уже значну частину простору всередині яйця. Риси черепа, наприклад, відсутність зубів, вказали, що палеонтологи мають справу з представником оверапторозаврів — невеликих двоногих хижих динозаврів, які мали пір'я і нагадували птахів.



У чому схожість із сучасними птахами?



Увагу вчених особливо привернула поза, у якій завмер зародок динозавра. Щоб пташеня успішно вилупилося, він повинен зайняти специфічну позу всередині яйця незадовго до виходу з нього, контрольованого центральною нервовою системою. Його спина тоді вигинається та орієнтується в повітряну камеру на тупому кінці яйця, а голова згодом забивається під праве крило, спрямовуючи дзьоб до повітряної камери. Поза скам'янілого ембріона динозавра сильно нагадувала процес займання такого положення, що є ще одним свідченням того, що маленький динозавр лише трохи не дожив до появи на світ. Він був скручений таким чином, що його спина вже була орієнтована до тупого кінця яйця, ноги були складені з обох боків тіла, але голова ще зігнута вниз. У курей (Gallus) така поза відповідає приблизно 17 дню розвитку.

Раніше таку пози у нептахових динозаврів або взагалі у когось, крім птахів, ще не описували, йдеться у дослідженні. Автори вважають, що їхнє відкриття вказує на те, що характерна для зародків птахів поведінка всередині яйця могла виникнути ще у нептахових тероподів.