Пацієнти перенесли серцевий напад менш схильні до хвороби Паркінсона - вчені

20:19 21 лютий Київ, Україна

Дослідження вчених із Данії свідчить, що у людей, які пережили інфаркт міокарда або серцевий напад, ризик захворіти на хворобу Паркінсона менше приблизно на 20 відсотків порівняно. Такий результат спричинив аналіз 20-річної медичної історії більше одного мільйона європейських пацієнтів. Своїм висновком вчені поділилися у Journal of the American Heart Association.



Чому взагалі заговорили про існування зв'язку між двома недугами?

Хвороба Паркінсона - це нейродегенеративне захворювання, при якому у пацієнта скорочується кількість нейронів, здатних виробляти нейромедіатор дофамін. Тому виникають найбільш характерні симптоми хвороби: погіршення контролю м'язів та стійкості постави, а також тремор кінцівок. Інфаркт міокарда є небезпечним для життя гострим станом, при якому через суттєве звуження просвіту артерій частини серця не отримують достатньо кисню і його тканини не здатні правильно функціонувати і можуть навіть відмирати. Здається, що дві описані недуги не можуть бути пов'язаними, проте дослідження останніх років вказують на протилежне. Факторами ризику обох є старший вік та чоловіча стать, але якщо інфаркту міокарда сприяють куріння, підвищення рівня холестерину, високий кров'яний тиск та діабет, то у випадку із хворобою Паркінсона ці фактори пов'язані, навпаки, із зменшенням ризику. А тепер вчені Орхуського університету захотіли з'ясувати, чи є зв'язок між переживанням інфаркту міокарда та розвитком хвороби Паркінсона.



Як науковці шукали відповіді на запитання?

Вчені використали інформацію від Данської національної служби здоров'я, яка охоплює популяцію понад 8 мільйонів людей, за 1995-2016 роки. У роботу включили дані про 181 994 пацієнтів, у яких вперше стався інфаркт міокарда, і зіставили їх з інформацією про 909 970 пацієнтів такої самої статі та віку (середній вік склав 71 рік), але без історії серцевого нападу. Вчені проаналізували медичні історії людей за наступний 21 рік, щоб з'ясувати, чи відрізняється між двома групами частота розвитку хвороби Паркінсона та вторинного паркінсонізму (подібні до хвороби Паркінсона симптоми, що виникають внаслідок іншого захворювання або

через окремі медикаменти).

При цьому для більш надійних результатів були враховані супутні стани пацієнтів, у тому числі потенційні фактори ризику досліджуваних хвороб.. Серед змінних: наявність серцевої недостатності та інших серцево-судинних патологій, підвищений рівень холестерину та кров'яного тиску, ожиріння, діабет, депресія, захворювання нирок, хронічна легенева хвороба як індикатор тривалого тютюнопаління та інші. Крім того, було враховано такі соціально-економічні фактори, як освіта, дохід, працевлаштування тощо.



Який же зв'язок між інфарктом міокарда та паркінсонізмом?

За час спостереження в групі інфаркту 668 осіб захворіло на хворобу Паркінсона і 71 людина - вторинний паркінсонізм.. У групі загальної популяції без досвіду серцевого нападу захворіло 4352 і 474 людини відповідно. Після 21-річного періоду спостереження захворюваність на хворобу Паркінсона становила 0,9 відсотка, а для вторинного паркінсонізму 0,1 відсотка в групі після інфаркту міокарда. У той час як у групі порівняння частота хвороби Паркінсона була встановлена як 1,25 відсотка, а вторинного паркінсонізму – 0,14 відсотка.



Вчені роблять висновок, що інфаркт міокарда пов'язаний із зменшенням ризику розвитку паркінсонізму, зокрема хвороби Паркінсона.. Якщо точніше, статистична обробка результатів свідчить про те, що після серцевого нападу в цілому пацієнти мають на 20 відсотків менший ризик захворіти на хворобу Паркінсона, і на 28 відсотків менше ризик вторинного паркінсонізму.



Поки що автори не впевнені, що стоїть за негативним зв'язком інфаркту міокарда та хвороби Паркінсона. Однак вони припускають, що результати відображають зв'язок між факторами ризику інфаркту та нейродегенеративною хворобою. Наприклад, серед тих, хто пережив серцевий напад, буде більше курців і пацієнтів з високим рівнем холестерину в крові, які раніше зв'язувалися з меншим ризиком хвороби Паркінсона.. Наступні дослідження допоможуть краще зрозуміти механізми явища, що спостерігається, зокрема, уточнити його, враховуючи обмеження цієї роботи. Наприклад, більшість пацієнтів, історії яких вивчали були білими, тому результати не можна з достатньою впевненістю транслювати на загальну популяцію.