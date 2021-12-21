Відпустка не лише покращує настрій, а й продовжує життя – дослідження

19:21 21 грудень Київ, Україна

Відпустка – це не лише відпочинок, він може продовжувати життя. До такого висновку підбивають результати довгострокового дослідження за участю чоловіків на керівних посадах. Отже, той, хто брав відпустку менше трьох тижнів щороку, помирав швидше, ніж багато хто відпочивав. Особливо важливо розуміти: навіть здоровий спосіб життя не компенсує наслідків недостатнього відпочинку, повідомили вчені.



Постійний стрес може з часом спровокувати хвороби: забудькуватість, надмірну вагу, розлади імунної системи та депресії – це лише деякі з них. Тому важливо у звичайних ситуаціях позбавлятися стресу і дозволяти собі трохи відпочинку, зокрема за допомогою відпустки.



Тімо Штрандберг (Timo Strandberg) з університету Гельсінкі і його колеги нещодавно виявили, що відпустка надає не тільки позитивний короткостроковий вплив на настрій. Регулярна відпустка може навіть продовжувати життя. Такого висновку дійшли вчені, оцінивши результати довгострокового дослідження за участю чоловіків на керівних посадах.



Вчені проаналізували дослідження 1974–1975 років, коли було залучено 1222 піддослідних, кожен з яких народився між 1919-м та 1934 роками, на роботі щодня зазнавав стрес і мав підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань – через куріння, кров'яний тиск. ваги чи інших факторів.



Команда вчених поділила чоловіків на дві приблизно рівні групи. Одна група продовжувала поводитися, як і раніше. Друга протягом чотирьох місяців отримувала усні та письмові поради щодо здоров'я. Учасникам рекомендували займатися спортом, корисно харчуватися та кинути палити. Якщо ці заходи не допомагали, чоловіки отримували додатково антигіпертензивні препарати та медикаменти проти

підвищення жирових показників крові (ліпідів та холестерину).

Спочатку виявилося, що ризик захворіти на серцево-судинну недугу в групі втручання істотно знизився. Однак у ході одного з

додаткових досліджень 1989 року виявилося: у цій групі померло більше випробуваних, ніж у контрольній. Як таке могло статися?



Щоб з'ясувати, вчені продовжили тимчасовий відрізок для дослідження до 2014 року та ще раз переглянули всі дані, зібрані для первинної розвідки – зокрема інформацію про робочі години, час сну та тривалість відпустки.



Результат: до 2004 року у групі втручання все ще було більше смертей – лише потім (2004–2014) смертність обох груп зрівнялася. Штрандберг та його колеги повідомили, що вирішальним фактором смертності у першій групі виявилася кількість відпускних днів.. Імовірність, що між 1974-м та 2004 роками помре той, хто відпочивав менше трьох тижнів щороку, тобто у віці 40-85 років, була на 37% вищою, ніж у тих, хто багато відпочивав.

«Чоловіки з меншою тривалістю відпустки в нашому дослідженні менше спали і більше працювали, ніж керівники, які довше відпочивали», – повідомив Штрандберг.

Це означає, що навіть здоровіший спосіб життя не може компенсувати наслідків, спровокованих нестачею відпочинку.

"Повсякденний стрес, ймовірно, нівелював позитивний ефект від порад про здоровий спосіб життя", - сказав Штрандберг.

Вчений наголосив: у 70-80-х роках ХХ століття подолання стресу ще не було невід'ємною складовою превентивної медицини, на відміну від нинішньої ситуації: якраз для людей із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань уникнення стресу є важливим та визнаним фактором профілактики.