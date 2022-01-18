Відбитки пальців формують певні гени – вчені

20:46 17 січень Київ, Україна

Вчені з'ясували, які гени контролюють три основні схеми відбитка пальця – дуги, завитки та петлі. Згідно з отриманими результатами, щонайменше 43 генетичні ділянки залучені до формування папілярного візерунка на кінчиках наших пальців. На відміну від попередніх припущень, ці гени відповідають не за структуру шкіри, а за розвиток кінцівки. Це пояснює, чому папілярний візерунок тісно пов'язаний із пропорціями руки.



Відбиток нашого пальця є унікальним з багатьох причин. Адже западини та борозенки епідермісу на кінчиках пальців зустрічаються переважно у приматів та унікальні у кожного. Є головні типи візерунка – дуги, завитки та петлі, але у кожного вони з'являються по-різному. Зокрема, у криміналістиці відбитки пальців використовують для ідентифікації.



Проте, чим зумовлена унікальність папілярного візерунка? Зрозуміло, що він формується вже у материнському лоні. Приблизно з третього місяця вагітності вже ясно, чи борозенки на пальцях зародка вигнуться в дуги, завитки або петлі.

"Однак які механізми ховаються за формуванням та виникненням відбитка пальця, досі залишалося більшою мірою невідомо", – пояснив Цзінсі Лі (Jinxi Li) із Фуданського університету (Китай) та його колеги.

Шукаючи визначальні для наших відбитків пальців гени, команда вчених провела загальногеномне порівняльне дослідження загалом 23 000 осіб із різних груп населення. При цьому вчені шукали, з якими ділянками геному може корелювати кожна із трьох основних схем папілярного візерунка.

Результати: у геномі китайців вчені ідентифікували лише 43 місця, які тісно пов'язані з папілярним візерунком людей різного походження. 12 цих генетичних варіацій можна було згрупувати на так звані шаблони – дуже схожі зазвичай відбитки трьох середніх пальців.

"Це вперше розповідає про генетичну основу кореляції, яку так довго шукали", - сказав Лі та його колеги.

Така велика кількість залучених генів підтверджує також, що відбиток пальця ґрунтується на складній взаємодії багатьох генетичних факторів. Кожен окремий ген при цьому здійснює незначний вплив – лише у поєднанні виникає індивідуальний візерунок.

"Отже, на основі даних про геном неможливо передбачити індивідуальний відбиток пальця людини", - зазначають вчені.

Три основні схеми – завитки, петлі та дуги – формують певні гени, повідомили Лі та його команда. Для гена EVI1 вчені змогли це навіть продемонструвати експериментально: якщо у мишей цей ген зазнавав змін, змінювалася також схема підняття епідермісу на їхній шкірі. У людей ген EVI1 на ранніх стадіях ембріонального розвитку впливає на шкіру на кінчиках пальців рук і ніг, а також на подушку сполучної тканини, що означає пізнішу форму папілярного візерунка.



Раніше припускали, що утворенням відбитка пальців керують передусім гени шкірної структури. Однак EVI1 і більшість інших зараз ідентифікованих генів залучені до більш істотного процесу – зростання кінцівок. Тобто вже перед утворенням шкіри закладається основна схема нашого відбитка на пальцях рук та ніг.



Проте відбитки та зростання пальців пов'язані не лише генетично – існують кореляції у пропорціях пальців, з'ясували вчені. Так люди зі схемою завиток на кінчиках пальців мають довші кінцеві фаланги на середньому та безіменному пальцях. На мізинцях ця кореляція ще помітніша: "Люди із завитками на обох мізинцях мають у середньому на 1,32 міліметра довші мізинці, ніж люди без завитків", - сказав Лі та його колеги.

"Це ще один приклад плейотропії - феномена, коли той же ген впливає на відразу кілька різних ознак", - пояснила співавтор Сія Ван (Sijia Wang) з Інституту харчування та здоров'я у Шанхаї.

Гени, що управляють зростанням і пропорціями рук та пальців, визначають також схему відбитка пальців. Як саме ці гени працюють і чому при цьому на кінчиках пальців формують завитки, петлі чи дуги, залишається нез'ясованим.