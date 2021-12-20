Звідки береться космічне сміття і наскільки воно небезпечне?

18:21 15 листопад Київ, Україна

Космічне сміття - штучно створені об'єкти або їхні частини, які більше не функціонують, але залишаються на орбіті навколо Землі. Вони мають широкий діапазон розмірів: від мікроскопічних частинок засохлої фарби до відпрацьованих сходинок ракет.



Більшість космічного сміття знаходиться на низькій навколоземній орбіті, тобто на висоті до 2 тисяч кілометрів над поверхнею. Однак частина цих об'єктів знаходиться значно вище, на геостаціонарній орбіті, розташованій на відстані 35786 км над екватором. Від висоти залежить те, як довго існуватиме космічне сміття: об'єкти, що знаходяться нижче 600 кілометрів над поверхнею, за кілька років впадуть і згорять в атмосфері, тоді як понад 1000 кілометрів можуть обертатися навколо Землі століттями. Найбільша концентрація уламків – на висоті від 750 до 1000 км.



Скільки таких об'єктів на орбіті зараз?

За даними Європейського космічного агентства, з початку космічної ери людство здійснило понад 6 тисяч запусків ракет, відправивши на орбіту 11 370 супутників. Зараз навколо Землі обертається 6900 супутників, серед яких досі функціонують лише близько 4000. Вони поступово руйнуються, утворюючи уламки.



Наразі мережа космічного спостереження США (Space Surveillance Networks) моніторить 28 160 об'єктів, але насправді їх значно більше. Статистичне моделювання демонструє, що навколо Землі обертається 34 тисячі фрагментів довжиною понад 10 сантиметрів, 900 тисяч об'єктів розмірами від 1 до 10 сантиметрів та 128 мільйонів уламків від 1 міліметра до 1 сантиметра. Загальна маса всіх об'єктів на орбіті складає 9800 тонн.

Звідки беруться уламки на орбіті?

Більше третини об'єктів на орбіті, за якими ведеться спостереження, — це супутники та сходинки ракет. Вони є основними джерелами дрібніших уламків. Найчастіше до їхньої фрагментації призводять вибухи, пов'язані з залишками палива. Під впливом екстремальних умов космічного середовища деталі сходинок або супутників руйнуються, що призводить до витоків або змішування компонентів палива та зрештою до вибуху. Крім того, екстремальне ультрафіолетове випромінювання негативно впливає на покриття космічних апаратів, відшаровуючи його, в результаті чого на орбіті виявляються мікрочастинки фарби. Нарешті, іноді астронавти, які працюють у відкритому космосі, втрачають всілякі предмети. Наприклад, Едвард Уайт, перший американець, який здійснив вихід у відкритий космос, упустив під час цієї історичної події термальну рукавичку, яка потім згоріла в атмосфері.



Наскільки космічне сміття небезпечне?

На низькій навколоземній орбіті космічне сміття обертається навколо нашої планети зі швидкістю близько 7-8 кілометрів на секунду. Проте середня швидкість зіткнення одного об'єкта з іншим становить близько 10-15 кілометрів на секунду. Це вдесятеро більше швидкості кулі. Отже, зіткнення навіть із невеликими фрагментами виділяють велику кількість енергії.



Космічні апарати без значної шкоди постійно уражаються дуже дрібними орбітальними об'єктами розміром до міліметра, а от фрагменти розміром у міліметр або більше мають високий ризик. Крім того, з часом велика кількість зіткнень виводить із ладу частини апаратів.



Найбільше страждають сонячні панелі, які постійно атакуються найменшими частинками, недоступними для моніторингу. Наприклад, такий вплив має «Габбл». У 2002 році Європейське космічне агентство замінило сонячні панелі телескопа та повернуло одну з них на Землю. На ній добре видно сліди майже десятирічного бомбардування уламками різних розмірів. Ризик катастрофічного зіткнення з уламками для "Габбла" становить приблизно 1 до 185, він виріс майже вдвічі, починаючи з ранніх 2000-х.

Загроза зіткнень існує і для місій із екіпажем. Зокрема, уламки можуть врізатись і в Міжнародну космічну станцію. Однак її критично важливі компоненти, такі як модулі для проживання та резервуари високого тиску, надійно захищені. Вони можуть протистояти ударам уламків діаметром до 1 сантиметра. Однак, якщо шанс на зіткнення більше, ніж 1 до 10 тисяч, МКС здійснює маневр ухилення. Таке трапляється досить часто, в середньому принаймні раз на рік.



Чи відбувалися у космосі значні зіткнення?

Починаючи з 1961 року дослідники зафіксували 560 подій фрагментації об'єктів на орбіті, і лише сім із них були пов'язані зі зіткненнями. Але передбачається, що у майбутньому основними інцидентами, що призводитимуть до утворення уламків, стануть зіткнення. Імовірність випадкового зіткнення двох великих об'єктів (діаметром понад десять сантиметрів) дуже мала. Проте шанси не нульові.



Перша із зафіксованих подій сталася у 1996 році. Тоді уламок сходинки європейської ракети «Аріан», запущеної за десять років до цього, врізався у французький мікросупутник, що діяв. Той зазнав пошкоджень, але продовжив працювати.



10 лютого 2009 року стався найгірший подібний інцидент, коли зіткнулися американський супутник «Іридіум-33» і російський «Космос-2251», що вже не працював. Це сталося на висоті 776 км над Сибіром, апарати врізалися один в одного на швидкості 11,7 км/сек. В результаті обидва були зруйновані та утворили близько 2300 фрагментів, які можна було відстежити. Частина вже встигла увійти в атмосферу та згоріти.



Крім того, деякі країни випробували протисупутникову зброю. Так, у 2007 році Китай під час тестування зброї знищив свій метеорологічний супутник. Лише ця подія збільшила кількість космічного сміття, яке можна відстежити, на 25%, створивши понад три тисячі фрагментів. Вони залишатимуться на орбіті десятиліттями.

Кількість супутників на орбіті продовжить зростати. Зокрема, створювати "мегазірки" з тисячі супутників для інтернет-покриття планує не тільки SpaceX зі своїм Starlink - схожі плани має і компанія Amazon. Збільшення об'єктів у космосі неминуче призведе до збільшення кількості уламків. Вважається, що це може спричинити ланцюгову реакцію, так званий синдром Кесслера (каскадний ефект). Уламки супутників, врізаючись у космічні апарати, створюватимуть ще більшу кількість фрагментів. За оцінками, збільшення кількості космічного сміття вдвічі призведе до збільшення ризику зіткнення вчетверо. Зрештою, навколоземну орбіту не можна буде використовувати.



Чи можна очистити орбіту від сміття?

Дослідники пропонують безліч способів прибрати сміття з орбіти. Так, 20 березня 2021 р. японська компанія Astroscale розпочала місію ELSA-d. Вона відправила на орбіту два супутники: невеликий «клієнт» та «персонал», який ловитиме менший апарат. Протягом наступних шести місяців система проведе три тести: "персонал" випускатиме "клієнта", буде намагатися відшукати його, використовуючи GPS-навігацію, і схопити за допомогою магнітного стикування. Така місія має на меті демонстрацію подібної технології, проте це рішення не підходить для сміття невеликого розміру.



У 2018 році Великобританія запустила супутник RemoveDEBRIS, який протестував два інші способи прибирати космічне сміття: за допомогою сітки та за допомогою спеціального гарпуну. Агентство аерокосмічних досліджень Японії пропонує використовувати для цього довгий трос, який збиватиме супутники з орбіти, так що вони опиняться в атмосфері і згорять. Європейське космічне агентство планує розпочати місію ClearSpace-1 у 2025 році, під час неї супутник спробує захопити адаптер корисного навантаження, що залишився від ракети Vega.

Однак поки що всі ці проєкти є скоріше демонстрацією можливих технологій, ніж дієвими рішеннями. Зараз найбільш необхідною стратегією є запобігання створенню нового космічного сміття, досягти цього можна завдяки відповідному проєктуванню та безпечній експлуатації апаратів.



Таким чином, космічне сміття залишається нагальною проблемою, наслідки якої вже позначаються.