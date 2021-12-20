Органоїди шлунка виростили із залозами, м'язами та нейронами

11:53 14 грудень Київ, Україна

Американські вчені описали технологію створення органоїдів шлунка з усіма основними типами клітин, тоді як і досі їх вирощували лише з епітеліальних. Почергове додавання до органоїдів з ендодермальних епітеліальних клітин стовбурових клітин мезодерми та ектодерми дозволяє отримати складні органоїди шлунка з функціональною епітеліальною, м'язовою та нервовою тканиною. Зараз для цього останній етап розвитку іони мають пройти імплантованими в організм мишей, йдеться у статті журналу Cell Stem Cell.

Навіщо потрібні органоїди шлунка і що не так з наявними?



Органоїди – вирощені в лабораторії спрощені мініатюризовані версії справжніх органів – дозволяють вивчати захворювання та випробовувати ліки, коли використання тваринних моделей недоцільне чи неможливе. Якщо говорити про шлунково-кишковий тракт, то використання найбільш поширених піддослідних ссавців, мишей обмежується відмінностями на рівні анатомії (наприклад, у гризунів є передшлунок, якого немає у людей), а також молекулярних механізмів, що визначають реакції клітин, зокрема, на різні препарати. Вчені вже вміють вирощувати складні, придатні для різних досліджень органоїди, зокрема, мозку, але з органоїдами шлунка дещо складніше.



Під час ембріонального розвитку шлунок починає формуватися окремо з клітин трьох зародкових листків, згодом поєднуючись у функціональну структуру. Ентодерма утворює епітеліальний шар, клітини якого виробляють соляну кислоту та ферменти; мезодерма дає початок гладким м'язам шлунка, що забезпечує його скорочення; а ектодерма формує нервову систему, яка контролює вироблення секрету та руху м'язів. Проте наявні органоїди шлунка складаються з епітеліальних клітин, завдяки чому вони дуже обмежено відтворюють будову реального органу. Вчені з Медичного центру дитячої лікарні Цинциннаті припустили, що зможуть створити вдосконалений органоїд із клітин усіх трьох основних типів, якщо додадуть клітини з двох інших зародкових листків.



Як виростити органоїд з усіма основними клітинами?



Вчені працювали з людськими плюрипотентними стовбуровими клітинами. Частину з них перетворили на ентодермальні та стали вирощувати звичайні органоїди шлунка. Ще одну частину клітин обробили коктейлем речовин, який спонукав їх сформувати мезодерму. Отже, внесенням відповідних речовин вчені досягли її перетворення на мезенхіму (тип пухкої, неоформленої ембріональної тканини). На шостий або дев'ятий день її вирощування додали до вирощених сферичних органоїдів шлунка з епітеліальних клітин у пропорції 2:1. Зрештою, мезенхімні клітини, як і очікували, утворили шар навколо епітелію шлунка.



Щоб органоїди, які мали розміри близько одного-двох міліметрів, могли далі розвивати тканини шлунка, вчені вживили їх під фіброзну капсулу нирки мишей на 10-12 тижнів, де через кровопостачання вони могли отримувати необхідні кисень та поживні речовини. Ті з них, які не мали мезенхіми, здебільшого взагалі не вижили або мали не до кінця диференційований епітелій. У той час як органоїди з двох типів клітин мали стовідсоткове виживання та збільшили свої розміри до 0,5-1,5 сантиметра, у деяких випадках збільшивши обсяг у тисячу разів. У той самий час мезенхіма диференціювалася лише у слабко організовану гладку мускулатуру навколо епітелію, який, проте, був здатний секретувати шлунковий сік.



Тоді вчені припустили, що додавання до двошарових органоїдів нервових клітин допоможе їм отримати схожий на орган вид. Протягом чотирьох тижнів органоїди, вирощені за вищеописаною технологією, вирощували разом з ентеричними клітинами нервового гребеня, які є попередниками нейронів шлунково-кишкового тракту. А потім ще на 10-12 тижнів їх імплантували мишам.