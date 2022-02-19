Орангутанів навчили виготовляти кам'яні знаряддя праці та користуватися ними

10:39 18 лютий Київ, Україна

Німецькі та норвезькі вчені провели серію експериментів з орангутанами, в яких перевірили здатність приматів виготовляти та використовувати кам'яні знаряддя, подібно до предків людей. Хоча випробувані не зрозуміли суті випробувань, один із самців все ж таки використовував готовий відщеп як ріжучий інструмент для добування їжі, а одна з самок повторила дії експериментатора, який раніше демонстрував їй спосіб самостійного виготовлення кам'яного інструменту. Результати дослідження опубліковані у журналі PLOS ONE.



Навіщо приматів випробовувати щодо виготовлення інструментів?



Люди обійшли інших тварин у виготовленні та використанні інструментів, але починали з простого. Найбільш поширеними інструментами давніх гомініні (Hominini) є кам'яні знаряддя, найдавніші з яких налічують близько 3,3 мільйона років. Переважно це відщепи з гострими краями, що дозволяють обробляти м'ясо та добувати інші ресурси, та молоти, якими можна було відколювати відщепи або використовувати їх як самостійний інструмент, наприклад, щоб розколоти горіх. Щодо того, що передувало і як розвинулося вміння виготовляти кам'яні знаряддя, антропологи ще не дійшли згоди. Але є припущення, що цьому сприяла поведінка, притаманна багатьом сучасним видам приматів, коли тварина тримає один предмет і б'є в інший. Наприклад, горіхом об камінь, або, навпаки, каменем об горіх. Диких приматів ще не помічали щодо цільового виготовлення таких кам'яних інструментів як відщепи, але не виключено, що тільки тому, що їм це не потрібно. Вчені з Інституту еволюційної антропології Макса Планка, Університету Тюбінгена та Університету Осло вирішили перевірити, чи мають сучасні примати необхідні для виготовлення кам'яних знарядь навички.



Як перевіряли майстерність приматів?



Досліди вирішили провести на орангутанах Pongo pygmaeus, які раніше вже залучалися до подібних експериментів. Вид цікавий у плані вивчення виготовлення кам'яних знарядь, тому що хоча орангутанги і користуються різноманітними інструментами в природі, вони рідко є кам'яними, оскільки, проводячи майже весь час на деревах, тварини рідко стикаються з камінням.



Дослідники провели вивчення на двох групах орангутанів у зоопарку Крістансанну в Норвегії та зоопарку Атерстона у Великій Британії, які ніколи не стикалися з кам'яними інструментами чи іншими людськими знаряддями. З тваринами було проведено три експерименти. У першому перевіряли, чи вони здогадаються, як можна виготовити і як використовувати гострий кам'яний інструмент. Отже, надали додаткову мотивацію виготовити гостру зброю. Нарешті, вчені досліджували, чи орангутанги зможуть навчитися виготовляти знаряддя за прикладом людини.



Як виконували завдання орангутани?