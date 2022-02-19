Орангутанів навчили виготовляти кам'яні знаряддя праці та користуватися ними

Німецькі та норвезькі вчені провели серію експериментів з орангутанами, в яких перевірили здатність приматів виготовляти та використовувати кам'яні знаряддя, подібно до предків людей. Хоча випробувані не зрозуміли суті випробувань, один із самців все ж таки використовував готовий відщеп як ріжучий інструмент для добування їжі, а одна з самок повторила дії експериментатора, який раніше демонстрував їй спосіб самостійного виготовлення кам'яного інструменту. Результати дослідження опубліковані у журналі PLOS ONE.
Навіщо приматів випробовувати щодо виготовлення інструментів?
Навіщо приматів випробовувати щодо виготовлення інструментів?
Люди обійшли інших тварин у виготовленні та використанні інструментів, але починали з простого. Найбільш поширеними інструментами давніх гомініні (Hominini) є кам'яні знаряддя, найдавніші з яких налічують близько 3,3 мільйона років. Переважно це відщепи з гострими краями, що дозволяють обробляти м'ясо та добувати інші ресурси, та молоти, якими можна було відколювати відщепи або використовувати їх як самостійний інструмент, наприклад, щоб розколоти горіх. Щодо того, що передувало і як розвинулося вміння виготовляти кам'яні знаряддя, антропологи ще не дійшли згоди. Але є припущення, що цьому сприяла поведінка, притаманна багатьом сучасним видам приматів, коли тварина тримає один предмет і б'є в інший. Наприклад, горіхом об камінь, або, навпаки, каменем об горіх. Диких приматів ще не помічали щодо цільового виготовлення таких кам'яних інструментів як відщепи, але не виключено, що тільки тому, що їм це не потрібно. Вчені з Інституту еволюційної антропології Макса Планка, Університету Тюбінгена та Університету Осло вирішили перевірити, чи мають сучасні примати необхідні для виготовлення кам'яних знарядь навички.
Як перевіряли майстерність приматів?
Досліди вирішили провести на орангутанах Pongo pygmaeus, які раніше вже залучалися до подібних експериментів. Вид цікавий у плані вивчення виготовлення кам'яних знарядь, тому що хоча орангутанги і користуються різноманітними інструментами в природі, вони рідко є кам'яними, оскільки, проводячи майже весь час на деревах, тварини рідко стикаються з камінням.
Дослідники провели вивчення на двох групах орангутанів у зоопарку Крістансанну в Норвегії та зоопарку Атерстона у Великій Британії, які ніколи не стикалися з кам'яними інструментами чи іншими людськими знаряддями. З тваринами було проведено три експерименти. У першому перевіряли, чи вони здогадаються, як можна виготовити і як використовувати гострий кам'яний інструмент. Отже, надали додаткову мотивацію виготовити гостру зброю. Нарешті, вчені досліджували, чи орангутанги зможуть навчитися виготовляти знаряддя за прикладом людини.
Як виконували завдання орангутани?
У першому досліді двом самцям орангутанів з норвезького зоопарку представили два ящики, в які помістили шматочки фруктів як ласощі. Але отримати доступ до ласощів можна було, тільки якщо тварина скористається гострим інструментом, наприклад, для перерізування мотузки. А його можна отримати, якщо скористатися наданим бетонним молотом для відбиття з кам'яного нуклеуса відщепів. Також приматам надали один уже заздалегідь виготовлений людиною відщеп.
Але орангутани так і не здогадалися, що слід робити з наданими предметами. Вони не виготовили і не використовували жодного відщепу для розрізання мотузки, і найбільше взаємодіяли з ящиками з ласощами. Проте молодий самець Луї все ж таки добув собі фрукти: одного разу за допомогою палиці, яку він приніс із собою, а іншого - скориставшись готовим відщепом для проколювання прозорої пластикової мембрани ящика.
Надалі вчені вирішили додатково мотивувати орангутанів виготовити інструменти. Експериментатори заздалегідь виготовили кілька відщепів, представили їх тваринам і запропонували поміняти їх на фрукти. Таким чином, вчені хотіли надати відщепам велику цінність, щоб у випробуваних сформувалася асоціація інструментів із винагородою. Після цього орангутанам пропонували фрукти за зброю, але цього разу відщепи прикріпили до нуклеусів і очікували, що примати самостійно відбиватимуть їх молотом. Випробувані успішно обміняли відщепи на ласощі, але не за допомогою молота, а відкріпивши інструменти від нуклеуса нігтями та зубами. Втім, цього разу Луї все ж таки зумів виготовити три гострі інструменти іншим способом, коли вдаряв кам'яним нуклеусом по бетонній підлозі. Але жодного з них він не обміняв на фрукти або застосував з іншою метою.
Третій експеримент провели вже із трьома самками британського зоопарку. Тваринам представили аналогічні ящики з ласощами, як у першому експерименті, але цього разу їм спочатку провели 36 майстер-класів з виготовлення відщепів та їхнього застосування для добування смаколиків. Одна з самок Моллі при вдарянні бетонним молотом об підлогу і стіну відбила від нього шість досить гострих фрагментів. Але вона їх понюхала, облизала і більше не чіпала. Декілька разів Моллі також ударяла молотом по нуклеусу. І хоча жодного відщепу відбити не вдалося, удари проводились у правильне місце, як було показано під час демонстрації.
Дослідження показало, що у незнайомих з кам'яними знаряддями орангутанів теж спостерігається спонтанний, а також цілеспрямований (після демонстрації людиною) удар камінням. Крім того, як показав випадок із Луї, орангутани розуміють, що гострі предмети можна використовувати як ріжучі інструменти. Отже, вони мають принаймні деякі передумови для виготовлення інструментів, які могли бути у ще спільного предка орангутанів та людини. Але питання потребує подальшого вивчення, зазначають автори.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі