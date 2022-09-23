Досліди вчених підтвердили здатність собак відчувати ревнощі

16:35 01 листопада Київ, Україна

У ході експериментів новозеландських вчених собаки демонстрували значно більше невдоволення, коли їхні господарі взаємодіяли з потенційним собакою-суперником, навіть коли не бачили саму взаємодію, ніж з неживим об'єктом. Результати оприлюднили в журналі Psychological Science.



У чому тут новина?

Багато власників собак з упевненістю можуть сказати, що їхні чотирилапі улюбленці здатні відчувати ревнощі. Варто лише приділити увагу якійсь іншій тварині, як собаки можуть почати неслухняно поводитися, демонструючи своє невдоволення — нудьгувати, тягнути за повідець і т.д. Але те, що ми сприймаємо як загальноприйнятий факт, не завжди знаходить підтвердження в наукових експериментах. Так само може бути з ревнощами. Вони притаманні людям і вимагають розвиненої самосвідомості. Досі вченим було невідомо, чи справді це почуття притаманне собакам, чи ми сприймаємо за їхній прояв ревнощів дещо інше. Ось чому вчені з Університету Окленда зацікавилися цим питанням і почали досліджувати собачі ревнощі.



Як вивчали собак?

Дослідження було проведено на 18 собаках, середній вік яких становив 4,6 року. Їх утримували так, щоб вони могли спостерігати, як їхній власник взаємодіє з іншим собакою, саме в цьому випадку – з дуже реалістичним муляжем собаки. У ході експериментів штучна собака грала роль потенційного суперника випробуваних собак. Як контрольний стимул вчені використовували простий флісовий циліндр, який навряд чи міг стати причиною ревнощів при взаємодії з ним господаря.

Спочатку муляж собаки розташовували перед власником випробуваного собаки так, щоб останній міг їх бачити разом. Потім перед собакою експериментатори розміщували бар'єр, щоб він не міг бачити потенційного суперника. Тоді господарів просили вдати, що вони гладять і хвалять іншого собаку. Ці ж дії повторили з використанням флісового циліндра, але з муляжем собаки в 1,5 метра від власника та відсутністю бар'єру перед випробуваним собакою.



Як зреагували собаки у дослідах?

Хоча у перших дослідах собаки не могли бачити, як їхні господарі пестять потенційного суперника, вони з силою тягли за повідець і намагалися вирватися до власника. Однак коли замість реалістичного муляжу використали циліндр, собаки значно менше тягли ремінь.



Психологи зазначають, що собаки продемонстрували три ознаки ревнощів, властиві людині. По-перше, ревнощі виявилися лише тоді, коли власники взаємодіяли з потенційним суперником, а не абстрактним об'єктом. По-друге, ключову роль зіграла сама взаємодія, а не просто присутність конкурента. По-третє, ревнощі виникали навіть тоді, коли взаємодія відбувалася поза полем зору собак, в їхній уяві. Тому вчені роблять висновок, що собакам дійсно може бути властиве почуття ревнощів, і це знання може допомогти краще дбати про своїх улюбленців. Але разом з тим вони підкреслюють, що необхідно провести ще додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи собаки ревнують так само як ми це робимо.