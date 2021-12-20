Досліди: ГМО-медузи вказали на структурованість їхньої нервової системи

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Навіщо знати, як працює нервова система медуз? Вчені зі США та Франції вивели генномодифікованих медуз Clytia hemisphaerica для зручного вивчення розвитку нервової системи через підсвічування та можливість вилучення окремих нейронів тварини. Завдяки такому підходу вони виявили у медуз структуровану мережу нервових клітин, що контролює напрямок захопленої щупальцем їжі до рота. Проведені досліди та їхні результати опубліковані в журналі Cell.



Медуз деякі вчені називають живими копалинами через те, що вони існують вже 500 мільйонів років, і зберегли за цей час відносно просту будову, зокрема, нервової системи. Ці тварини мають нервові клітини та їхні скупчення переважно дифузно розпорошені по всьому тілу, проте не мають єдиного центру управління організмом, схожого на наш мозок. Тим часом це не заважає їм здійснювати різноманітні цілеспрямовані та координовані дії, наприклад, шукати та вживати їжу, тікати від хижаків, орієнтуватися та навіть спати. Як їм це вдається, поки відкрите питання, хоча відповідь могла б допомогти краще зрозуміти еволюцію та базові механізми функціонування складніших нервових систем, зокрема, людського мозку. Частіше їхні нейрони вивчали з допомогою реєстрації електрофізіологічних реакцій клітин, але це дозволяє спостерігати за роботою нервової системи медуз системно.



Як генетична модифікація допоможе вивчати нервову систему медуз?



Внесення змін до геному медуз призвело до того, що нейрони тварин при їхній активації почали флуоресціювати. Так, при спостереженні за тваринами під мікроскопом вчені змогли бачити які нейрони і в якій послідовності залучені в роботу при виконанні конкретних дій, наприклад, харчуванні. Надалі, блокуючи окремі типи клітин, можна було припустити, які функції виконують у нормі.



Автори роботи обрали піддослідними медузами Clytia hemisphaerica. Ці тварини мають невеликі розміри тіла (всього 1-15 мм) і вони прозорі, тому їх можна комфортно спостерігати під мікроскопом, а дорослі сантиметрові особини містять близько 10 тисяч нейронів. Геном та типи клітин медузи були проаналізовані раніше, тому вченим було простіше зробити відповідні генетичні модифікації медуз. Отже, через серію схрещень вчені вивели окремі лінії тварин, придатні для подальших досліджень.



Що вдалося з'ясувати завдяки трансгенним медузам?



Дослідження вказало на характерну структурну організацію мережі нервових клітин, що повторює куполоподібну форму тіла медузи. Переважно вона складається з клітин, які називаються RFa+ нейронів, і ділиться на клиноподібні сегменти з розширеною частиною біля країв, а звуженою - біля рота.



Кожне щупальце на краю купола та фрагмент нервового кільця медузи функціонально пов'язане з одним сусіднім сегментом мережі. Таким чином, окремі частини тіла тварин можуть виконувати дії автономно без централізованої нервової системи.



Вчені вирішили з'ясувати, як саме нервова система медуз працюватиме під час харчування, коли тіло виконує несиметричні рухи для перенесення схопленої їжі від щупальця до рота в центрі купола. Вони стали підносити до щупальця медузи артемію та спостерігати за діями та нейронами медузи. Коли щупальце схоплювало їжу, нервові клітини відповідного сегмента мережі починали активуватись у певній послідовності. Першими були нейрони скраю, які передавали сигнали нейронам по центру. Така активація призводила до згортання всередину крайньої частини тіла медузи, підносячи щупальце зі схопленим ракоподібним до рота, який у цей час і сам прямував у бік їжі. Цю ж реакцію спостерігали, коли замість артемії біля медузи було внесено хімічний сигнал у вигляді екстракту ракоподібних.



Докладніше вивчення вказало, що для направлення рота у бік згортання краю необхідна комунікація між краєм і ротом. Якщо сегмент між цими структурами буде пошкоджено, рот більше не спрямовуватиметься. Однак видалення самого рота не заважає процесу згортання та направлення їжі до місця, де раніше був рот.



Також видалення щупалець не перешкоджає запуску згортання у відповідь на екстракт артемій. У той самий час досліди вказали на ключову роль саме у живленні RFa+ нейронів. Після вилучення медузи більше не демонстрували асиметричне згортання ні у відповідь на екстракт, ні на їжу. Проте здатність до плавання та стиску всього тіла збереглася. Ймовірно, ці процеси контролюються іншими типами клітин.



Таким чином, нервова система медуз, яка вважається дифузною та неструктурованою, виявилася несподівано організованою. Вчені припускають, що координована поведінка тварин без централізованої нервової системи могла виникнути дуплікацією та модифікацією менших автономних модулів з подальшою їхньою функціональною пов'язаністю. Але характер зв'язку ще належить досліджувати. На основі своїх результатів автори роблять висновок, що генетично модифіковані медузи Clytia є підходящою моделлю для вивчення розвитку та функціонування нервової системи.