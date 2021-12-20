Опубліковано ТОП найпродуктивніших Android-смартфонів

Популярний бенчмарк - сайт AnTuTu опублікував зібраний за листопад 2021 року рейтинг найпотужніших Android - смартфонів.
Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то вам це може бути корисно при виборі нового пристрою.
Флагманські телефони Android, що потрапили до глобального списку за рівнем своєї продуктивності, отримували бали за кількома критеріями. Як виявилось, найкраще потреби власників задовольнили смартфони на основі однокристальної системи Snapdragon 888+.
Найпотужніші смартфони:
На особливу увагу заслуговує перша "трійка" в рейтингу, адже саме ці флагмани отримали найбільшу кількість балів.
На особливу увагу заслуговує перша "трійка" в рейтингу, адже саме ці флагмани отримали найбільшу кількість балів.
- На першому місці опинився смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, який в Україні коштує близько 27 тисяч гривень. Смартфон отримав понад 880 тисяч балів;
- друге місце отримав флагманський смартфон RedMagic 6S Pro (він же Red Devils 6S Pro) із пам'яттю на 12/256 Гб. В Україні такий гаджет, однак із меншою кількістю пам'яті, можна придбати приблизно за 19 тисяч гривень;
- на третє місце потрапив ігровий флагман iQOO 8 Pro. Такий смартфон із найбільшим обсягом пам'яті продається майже за 27 тисяч гривень.
Інші смартфони, що потрапили до рейтингу:
- Black Shark 4 Pro;
- Vivo X70 Pro+;
- Asus ROG 5s;
- iQOO 8;
- Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro;
- Oppo Find X3 Pro;
- Realme GT.
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