Опубліковано ТОП найпродуктивніших Android-смартфонів

Популярний бенчмарк - сайт AnTuTu опублікував зібраний за листопад 2021 року рейтинг найпотужніших Android - смартфонів.

Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то вам це може бути корисно при виборі нового пристрою.

Флагманські телефони Android, що потрапили до глобального списку за рівнем своєї продуктивності, отримували бали за кількома критеріями. Як виявилось, найкраще потреби власників задовольнили смартфони на основі однокристальної системи Snapdragon 888+.