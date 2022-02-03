Певні гени можуть підвищити ризик зникнення нюху у хворих на коронавірус - дослідження

12:22 02 лютий Київ, Україна

При інфікуванні коронавірусом у хворих іноді виникають розлади нюху, порівняльне дослідження за участю 70 000 осіб довело, що варіанти двох генів можуть підвищити ризик зникнення нюху. Обидва гени містять інструкції для ферменту, тісно пов'язаного з процесом нюху, повідомили вчені в журналі "Nature Genetics".



Тимчасову втрату нюху та смаку ще на початку пандемії назвали типовими симптомами коронавірусу SARS-CoV-2. Так, хворі перестають відчувати повсякденні запахи або сприймають їх зовсім інакше. Річ в тому, що при інфікуванні слизова оболонка носа - перша тканина, уражена вірусом. Попередні дослідження також довели, що SARS-CoV-2 інфікує і шкодить не безпосередньо клітинам запаху, а сусіднім опорним клітинам і клітинам цилію (війок).



Як і чому при Covid-19 наступають розлади нюхового аналізатора, мало відомо. Також відкрите питання, чому втрата смаку та нюху проявляється не у всіх хворих на коронавірус.



У пошуках відповіді Дженні Шелтон (Janie Shelton) та її колеги з приватної біотехнологічної компанії 23andMe провели порівняльне дослідження всього геному 69841 людини. Усі учасники - жителі США та Великобританії і свого часу перехворіли на коронавірус.

"68% піддослідних повідомили, що під час хвороби вони втрачали нюх та смак", - сказала дослідниця.

Щоб з'ясувати, чи є для таких симптомів Covid-19 генетичні основи, вчені порівняли варіанти цілого геному у всіх учасників. За допомогою спеціального алгоритму вчені шукали ті місця у геномі, які у людей, у яких пропадав нюх, змінювалися значно частіше, ніж у людей без цього симптому.



Результат: в учасників із втратою нюху, викликаною коронавірусом, одна генетична ділянка значно частіше змінювалася. Цією довжиною приблизно 44 600 пар основ фрагмент ДНК охоплював близько 28 різних варіантів, повідомили вчені. На підставі отриманих даних вдалося зробити висновок, що ці варіанти підвищують ризик втратити нюх приблизно на 11%.

"Генетична кореляція серед європейської популяції виявилася найбільш помітною, проте ефект простежили у представників усіх популяцій", - повідомила Шелтон та її колеги. Це свідчить про те, що люди європейського походження від втрати нюху при Covid-19 страждають частіше, ніж люди азіатського або африканського походження.

Докладніші аналізи також показали, що ідентифіковані генетичні варіації розташовані поблизу двох генів — UGT2A1 та UGT2A2.

"Ці два гени не лише найближчі до варіацій, а й найімовірніші кандидати з біологічної точки зору", - повідомили дослідники.

Адже ці гени активні в слизовій оболонці носа і містять інструкції для ферменту, важливого для сприйняття запаху.

Конкретніше ці ферменти відповідають за те, щоб пов'язувати виявлені ароматичні речовини і таким чином їх нейтралізувати. Як наслідок, запахи стають як невидимі для нюхових рецепторів, тому вони можуть адаптуватися до сприйняття нових запахів. Це важливо, щоб нюхові подразники не залишалися в носі та не блокували сприйняття інших запахів. Ферменти відповідають за те, щоб нюхові враження розвіювалися, як тільки запах зникав.



Як коронавірус впливає на цей процес? І яку роль при цьому відіграють ідентифіковані генетичні варіанти? Досі відповідь на ці питання залишається відкритою.

"Враховуючи своє розташування та основні функції, ці гени можуть відігравати важливу роль у фізіології інфікованих клітин і, зрештою, призводити до функціональних розладів, що проявляються у втраті нюху", - констатують Шелтон та її колеги.

На думку вчених, дослідження вперше проливає світло на біологічні механізми, що ховаються за розладами смаку та нюху при Covid-19.