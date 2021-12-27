Омікрон рідше призводить до госпіталізації – вчені

16:19 27 грудень Київ, Україна

Вчені з Великобританії та Австралії провели низку досліджень, згідно з якими підтвердилося, що омікрон-варіант коронавірусу, який швидкими темпами поширюється у світі, рідше викликає важкі форми COVID-19.

Згідно з англійським дослідженням, кількість госпіталізацій з омікроном знизилася на 20-25 відсотків порівняно з дельта-варіантом.. Лабораторні експерименти показали, що штучно виведені псевдовіруси омікрону мають менші шанси заразити клітини легень.



На думку вчених, це може означати, що омікрону хоч частково і вдається ухилитися від імунної відповіді організму завдяки великій кількості мутацій спайкового протеїну, але цей варіант вірусу не так успішно заражає клітини і гірше поширюється в організмі.. Втім, треба з'ясувати, наскільки ці лабораторні експерименти можна перенести реальне життя.



Водночас, шотландське дослідження демонструє, що ризик госпіталізації після інфекції омікрон-варіантом у порівнянні з дельта-варіантом вірусу знижується на дві третини.. Крім того, до лікарень не потрапляли люди віком до 60 років. Також дослідження продемонструвало, що бустерне щеплення суттєво захищає від симптоматичного перебігу хвороби.



Дослідження з Південно-Африканської Республіки (ПАР) показало ще нижчий ризик потрапити до лікарні з омікроном, ніж із дельтою – до 80 відсотків. Втім, важко сказати, наскільки ці дані можна поширити на Європу з її, в середньому, набагато старшим населенням.



Обнадіюють також дані з австралійського штату Новий Південний Уельс, каже головний вірусолог берлінської клініки Charité Крістіан Дростен (Christian Drosten). Серед населення, більшість якого вакциновано від коронавірусу, кількість госпіталізацій з омікрон-варіантом скорочується більш ніж удвічі.



Але надто сильно радіти все ж таки не варто, адже досі залишається багато відкритих питань та потенційних небезпек.



Менш тяжкі перебігу хвороби можуть бути пов'язані з тим, що вірус тепер поширюється у групах населення, завдяки вакцинації та пройденим інфекціям вже сильніший імунітет до збудника.



Тим не менш, омікрон залишається небезпечним, адже цей дуже заразний варіант коронавірусу поширюється настільки швидко, що через це дуже велика кількість людей хворіє протягом короткого проміжку часу. Хоча й спостерігається відносно менше важких течій хвороби, через швидкість поширення хвилі випадків все одно стає настільки багато, що це може перевантажити системи охорони здоров'я країн.