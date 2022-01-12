Звичайна застуда може захистити від коронавірусу - результати дослідження

Застуда може забезпечити деякий захист від COVID-19, згідно з новим дослідженням, проведеним Імперським коледжем Лондона, в якому йдеться про те, що результати будують фундамент для майбутніх вакцин, які можуть забезпечити імунітет до всіх варіантів коронавірусу.
З самого початку пандемії вчені задаються питанням, чому одні люди здатні протистояти коронавірусній інфекції, незважаючи на тривалу дію, інші легко заражаються. Дослідники вирішили перевірити теорію про те, що тип лейкоцитів, званий Т-клітинами, що виробляється людським організмом для боротьби із застудою, може забезпечити певний захист.
З самого початку пандемії вчені задаються питанням, чому одні люди здатні протистояти коронавірусній інфекції, незважаючи на тривалу дію, інші легко заражаються. Дослідники вирішили перевірити теорію про те, що тип лейкоцитів, званий Т-клітинами, що виробляється людським організмом для боротьби із застудою, може забезпечити певний захист.
Дослідження розпочалося у вересні 2020 року. Вчені взяли зразки крові 52 людей, які жили в тому ж будинку, що й людина, інфікована вірусом SARS-CoV-2. Відбір проб проводився одразу після підтвердження діагнозу COVID-19.
Рівно половина опитаних заразилася COVID-19, а решта – ні.
Рівно половина опитаних заразилася COVID-19, а решта – ні.
Сучасні вакцини проти COVID-19 призначені для запуску імунної відповіді, націленої на шиповидні білки поза коронавірусом, які легко здатні мутувати та вислизати від імунітету.
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