Звичайна застуда може захистити від коронавірусу - результати дослідження

16:38 12 січень Київ, Україна

Застуда може забезпечити деякий захист від COVID-19, згідно з новим дослідженням, проведеним Імперським коледжем Лондона, в якому йдеться про те, що результати будують фундамент для майбутніх вакцин, які можуть забезпечити імунітет до всіх варіантів коронавірусу.

З самого початку пандемії вчені задаються питанням, чому одні люди здатні протистояти коронавірусній інфекції, незважаючи на тривалу дію, інші легко заражаються. Дослідники вирішили перевірити теорію про те, що тип лейкоцитів, званий Т-клітинами, що виробляється людським організмом для боротьби із застудою, може забезпечити певний захист.
Дослідження розпочалося у вересні 2020 року. Вчені взяли зразки крові 52 людей, які жили в тому ж будинку, що й людина, інфікована вірусом SARS-CoV-2. Відбір проб проводився одразу після підтвердження діагнозу COVID-19.

Рівно половина опитаних заразилася COVID-19, а решта – ні.
"Ті люди, які мали Т-клітини, викликані застудою, не заразилися", - сказав Лалвані.
Сучасні вакцини проти COVID-19 призначені для запуску імунної відповіді, націленої на шиповидні білки поза коронавірусом, які легко здатні мутувати та вислизати від імунітету.
"Навпаки, виявлені нами Т-клітини, які опосередковують цей захист, спрямовані проти білків у ядрі вірусу, внутрішніх білків. І ці білки набагато менш мінливі. Таким чином, наші результати дають основу для виробництва універсальної вакцини, яка індукує Т-клітини, для захисту людей від нинішніх та всіх майбутніх варіантів COVID-19", - сказав Лалвані.
"Але в будь-якому випадку, незалежно від того, чи ви перехворіли на застуду, викликану коронавірусом, чи ні, вам слід пройти подвійну вакцинацію і пройти ревакцинацію", - сказав він.