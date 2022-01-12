Звичайна застуда може захистити від коронавірусу - результати дослідження

16:38 12 січень Київ, Україна





З самого початку пандемії вчені задаються питанням, чому одні люди здатні протистояти коронавірусній інфекції, незважаючи на тривалу дію, інші легко заражаються. Дослідники вирішили перевірити теорію про те, що тип лейкоцитів, званий Т-клітинами, що виробляється людським організмом для боротьби із застудою, може забезпечити певний захист. Застуда може забезпечити деякий захист від COVID-19 , згідно з новим дослідженням, проведеним Імперським коледжем Лондона, в якому йдеться про те, що результати будують фундамент для майбутніх вакцин, які можуть забезпечити імунітет до всіх варіантів коронавірусу.З самого початку пандемії вчені задаються питанням, чому одні люди здатні протистояти коронавірусній інфекції, незважаючи на тривалу дію, інші легко заражаються. Дослідники вирішили перевірити теорію про те, що тип лейкоцитів, званий Т-клітинами, що виробляється людським організмом для боротьби із застудою, може забезпечити певний захист.

Дослідження розпочалося у вересні 2020 року. Вчені взяли зразки крові 52 людей, які жили в тому ж будинку, що й людина, інфікована вірусом SARS-CoV-2. Відбір проб проводився одразу після підтвердження діагнозу COVID-19.



Рівно половина опитаних заразилася COVID-19, а решта – ні.

"Ті люди, які мали Т-клітини, викликані застудою, не заразилися", - сказав Лалвані.

Сучасні вакцини проти COVID-19 призначені для запуску імунної відповіді, націленої на шиповидні білки поза коронавірусом, які легко здатні мутувати та вислизати від імунітету.

"Навпаки, виявлені нами Т-клітини, які опосередковують цей захист, спрямовані проти білків у ядрі вірусу, внутрішніх білків. І ці білки набагато менш мінливі. Таким чином, наші результати дають основу для виробництва універсальної вакцини, яка індукує Т-клітини, для захисту людей від нинішніх та всіх майбутніх варіантів COVID-19", - сказав Лалвані.