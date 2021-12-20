Збагачені сіллю продукти пригнічують імунний захист - дослідження

12:23 08 грудень Київ, Україна

Експерименти на мишах та людях доводять, що надмірне вживання солі шкодить здатності деяких імунних клітин долати патоген. При цьому сіль послаблює імунну функцію двома способами. Як наслідок – інфекції протікають складніше, а одужання займає більше часу, повідомляють вчені у журналі Science Translational Medicine. Чи це стосується захисту від вірусів, залишається не дослідженим.



Картопля фрі, чипси та крекери – солоним закускам складно протистояти. З біологічної точки зору, бажання солоного певним чином виправдане. Хлорид натрію – важливий мінерал, який ми маємо отримувати щодня ззовні. Але при цьому важливо знати міру. Адже багато людей споживають більше солі, ніж організм потребує. Тому може підвищуватися кров'яний тиск, що сприяє інфарктам та інсультам. Крім того, сіль здатна уповільнювати статеве дозрівання та шкодить пам'яті – доводять дослідження.



Також з'являється все більше свідоцтв про вплив солі на імунну систему. Адже збагачене сіллю харчування може підвищувати ризик розвитку алергій та аутоімунних захворювань. При інфекціях, які провокують певні шкірні паразити, сіль немовби прискорює процес одужання.

«Про вплив солі на властивий організму захист уперто дискутують, і досі неясно, як високі показники хлориду натрію впливають на різні популяції імунних клітин», – пояснює Катажина Йобін (Katarzyna Jobin) з Клініки при Боннському університеті та її колеги.

Щоб це з'ясувати, вчені досліджували, як впливає солона їжа на перебіг бактеріальних інфекцій.



З початку свого дослідження вчені протягом тижня годували мишей надмірно солоними продуктами. Потім вони спостерігали, як ці гризуни з інфекцією сечовивідних шляхів, зумовленою кишковою паличкою, одужували. При цьому виявилося: що порівняно з мишами, які зазвичай харчувалися бідною на сіль їжею, інфекція у піддослідних протікала значно гірше.



Подібна картина проявилася при системній інфекції, спровокованій листерією – бактерією, наприклад, на непомитих продуктах, яка може провокувати лихоманку, нудоту та зараження крові. Вчені з'ясували, що імунна система мишей, які їли солону їжу, гірше спрацьовувала проти таких патогенів. Особливо це виявлялося при бактеріальному навантаженні в організмі:

"У селезінці та печінці тварин налічувалося у 100-1000 разів більше патогенних бактерій", - повідомила Йобін.

Як можна пояснити цей вплив? Вчені виявили, що тут важливою є реакція нирок. За винятком шкіри, що накопичує сіль, надлишкова сіль в організмі не відкладається – нирки фільтрують її та надлишок виводять із сечею. Цю функцію активують спеціальні датчики хлориду натрію в нирках.





Очевидно, тут виробляється небажаний побічний ефект: внаслідок посиленого виведення солі настає дефіцит певних ферментів, які працюють із попередниками так званих глюкокортикоїдів. В результаті вивільняється більше біомолекул, ефект яких подібний до впливу гормону стресу кортизолу.

У медицині зазвичай призводить до пригнічення імунної реакції, зокрема, запалень. Нагромадження таких речовин може пояснити ослаблення імунної системи, яке вчені помітили під час експерименту. Воно систематично негативно впливає на захист проти бактерій і шкодить, зокрема, розвитку певних імунних клітин, насамперед нейтрофільним гранулоцитам, розповіли вчені. Ці імунні клітини – частина вродженого імунного захисту та є найчастішим типом імунних клітин у крові.



Другий ефект обумовлений тим, що нирки для виведення солі виробляють більше сечі. Це пригнічує антибактеріальну активність нейтрофілів, як показали експерименти на тваринах. Зазвичай вони функціонують як фагоцити та атакують насамперед бактерії.

«Коли вони цього не можуть робити достатньо, інфекції протікають набагато складніше», – пояснила команда вчених.

Ці результати доводять, що надлишок солі саботує автогенний захист проти бактеріальних патогенів, а насамперед роботу нейтрофілів, при цьому він діє відразу двома шляхами – через вплив на глюкокортикоїди та через сечовивідні шляхи.



Але чи зберігається цей зв'язок між сіллю та імунними функціями у людини? Це вчені досліджували на десятьох добровольцях. Для експерименту вони вживали з їжею додаткові шість грамів солі щодня.

«Це відповідає тій кількості солі, яка міститься у двох порціях фаст-фуду – тобто у двох бургерах та двох порціях картоплі фрі», – сказав колега Йобін Крістіан Курц (Christian Kurts).

Через тиждень вчені взяли аналіз крові в учасників дослідження та проаналізували гранулоцити. Результат: у порівнянні з попередніми аналізами ці імунні клітини могли впоратися з бактеріями значно гірше.

«Ці результати свідчать про те, що підвищене споживання солі при бактеріальних інфекціях є неприпустимим», – констатують вчені.

Наступні дослідження повинні підтвердити, чи пов'язана збагачена сіллю їжа з важкими інфекційними процесами у людей – і за якого типу інфекцій її значення проявляється найбільше. Якщо при цьому виявиться, що сіль дійсно негативно впливає на одужання від інфекцій, це може знову розпалити дебати про правильну кількість спожитої солі, кажуть вчені.



Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує дорослим приймати щодня максимум п'ять грамів солі – це приблизно чайна ложечка. Але в Німеччині, наприклад, люди обходяться значною кількістю солі: жінки споживають у середньому вісім грамів, а чоловіки – 10 грамів щодня.