Новий ізотоп змусив засумніватися в умовах магічності ядер магнію

08:58 10 січень Київ, Україна

Отриманий фізиками новий ізотоп магнію, магній-18, що містить у своєму ядрі немагічні 12 протонів та 6 нейтронів, поставив під питання магічність магнію-20, який має 8 нейтронів. Новий ізотоп прожив секстильйонні частки секунди, але необхідна йому для збудження енергія виявилася більшою за такий магічний різновид магнію, що змушує переглянути стабільність ізотопів з вісьмома нейтронами в ядрі. Свою роботу група фізиків опублікувала у Physical Review Letters.



Яка магія в ядрах?



За даними центру ядерних даних Брукгейвенської національної лабораторії, сьогодні фізика знає близько 3339 як природних, так і отриманих у лабораторії ізотопів. Тобто підвидів атомів та атомних ядер одного й того ж хімічного елемента. Більшість з них — нестабільні або радіоактивні, тобто такі, що переживають радіоактивний розпад різними шляхами (наприклад, альфа-розпад або електронне захоплення). І лише близько трьох сотень із усіх відомих ізотопів стабільні — можуть існувати довгий час. І, власне, з їхньою стабільністю і пов'язана певна магічність.



Відповідно до оболонкової моделі ядра, протони і нейтрони в ядрі підпорядковуються принципу заборони Паулі, тому незалежно один від одного «заселяють» свої оболонки. І ядра, у яких протонні чи нейтронні оболонки повністю заповнені, набагато стабільніші. Число необхідних для заповнення нейтронів або протонів називають у фізиці магічним.



Для перших це 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 184, а для других – 2, 8, 20, 28, 50, 82, 114. Причому якщо числа і протонів, і нейтронів магічні, то ядро називають двічі магічним і воно ще більш стабільне. За цією магією, на думку фізиків, ховається стабільність ядер. Чим більший дисбаланс у кількості протонів і нейтронів, тим нестабільніше ядро. І за кожним порушенням цієї магічності ховається наше найкраще розуміння теоретичних постулатів. Власне, з цією метою команда фізиків із Китаю та США досліджували один із ізотопів магнію — магній-18.



Що не так із новим ізотопом?



Невідомий раніше ізотоп магнію було відкрито у Національній циклотронній лабораторії Мічиганського університету. Для цього фізики розігнали іони стабільного ізотопу магнію, магній-24, у циклотроні до енергій у 170 мегаелектронвольтів, а потім зіштовхнули їх з мішенню з фольги з берилію. Внаслідок зіткнення утворилися нові легші ізотопи, з яких вчені виділили магній-20. Він у свою чергу потрапив на мішень з берилію, де від зіткнення втратив два нейтрони і перетворився на новий магній-18.



Нововідкритий ізотоп виявився надзвичайно нестабільним – ще всередині своєї мішені він розпався на два протони та неон-16, який у свою чергу потім розпався на кисень оксиген-14 та ще два протони. Враховуючи такий короткий термін життя, не більше секстильйонної частки секунди, досліджувати ізотоп безпосередньо неможливо. Однак за продуктами його розпаду вдалося обчислити енергію збудження знову набутого магнію-18, тобто таку кількість енергії, якої вистачить, щоб вивести його з основного стану.



І поряд з двома іншими ізотопами магнію, магнієм-20 (у якого ядро з вісьмома нейтронами вважалося магічним) і магнієм-22 (у нього нейтронів 10, він не магічний і не стабільний), магічність магнію-20 довелося поставити під сумнів. Енергія збудження нестабільного магнію-18 склала 1,84 мегаелектронвольта, тоді як його магічного родича – 1,598. У магнію-22 вона ще менша, 1,247 мегаелектронвольта.



Свої сумніви у магічності ядра з восьми протонів магнію-20 фізики планують підтвердити або спростувати майбутніми експериментами з ізотопом кремнію, кремнію-22, у якого ядро містить 15 протонів.. Він допоможе перевірити, наскільки вірною є інтерпретація отриманих вченими в цьому експерименті результатів.