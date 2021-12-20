Нові враження зберігають розум молодим

Різноманітні будні тримають у формі важливі мозкові регіони, які так одержують можливість залишатися генетично молодими, доводить дослідження на мишах. Згідно з отриманими даними, середовище, в якому є численні подразники, змінює типову для старіння схему відкладень у мозкових ДНК і таким чином може омолоджувати мозок – епігенетично. Це сприяє зростанню нових клітин та зв'язків навіть у поважному віці, повідомляють вчені у журналі Nature Communications.
Коли ми старіємо, деградує і мозок. Це проявляється у зменшенні когнітивної продуктивності, а також у сповільненому зростанні нових мозкових клітин та утворенні нових зв'язків. Дослідження на мишах та людях показують, що розумове тренування та стимулювання може принаймні пригальмувати ці процеси. Насамперед, соціальні контакти та вивчення нових навичок тримає мозок у формі.
Коли ми старіємо, деградує і мозок. Це проявляється у зменшенні когнітивної продуктивності, а також у сповільненому зростанні нових мозкових клітин та утворенні нових зв'язків. Дослідження на мишах та людях показують, що розумове тренування та стимулювання може принаймні пригальмувати ці процеси. Насамперед, соціальні контакти та вивчення нових навичок тримає мозок у формі.
Щоб з'ясувати, Зохер та її команда проаналізували спеціальний аспект мозкового старіння – епігенетику. Як і в інших клітинах організму, у ДНК мозкових клітин із віком змінюється схема відкладень.
Для свого дослідження команда порівняла схему епігенетичних відкладень у мишей, які жили в нормальній клітині, і тих, хто у старшому віці провів три місяці в різному середовищі з іграшками та тунелями. Завдяки додатковим порівнянням з молодшими мишами вчені також визначили, які відкладення з'являються з віком.
У мишей, яких середовище не стимулювало, з віком суттєво змінювалося хімічне маркування ДНК. На відміну від мишей, що знаходилися в різному середовищі: геном їхніх мозкових клітин продемонстрував значно менше відмінностей з епігенетичним зразком молодших тварин, повідомили вчені. Порівняно з контрольними тваринами вчені помітили змінені відкладення у 373 генах. Це стосувалося насамперед тих генів, які важливі для відновлення нервових клітин та клітинних зв'язків у гіпокампі. Їхню активність посилювали змінені, менш типові для старшого віку відкладення.
У мишей, яких середовище не стимулювало, з віком суттєво змінювалося хімічне маркування ДНК. На відміну від мишей, що знаходилися в різному середовищі: геном їхніх мозкових клітин продемонстрував значно менше відмінностей з епігенетичним зразком молодших тварин, повідомили вчені. Порівняно з контрольними тваринами вчені помітили змінені відкладення у 373 генах. Це стосувалося насамперед тих генів, які важливі для відновлення нервових клітин та клітинних зв'язків у гіпокампі. Їхню активність посилювали змінені, менш типові для старшого віку відкладення.
Так отримані результати дають перші свідчення того, що стимуляція мозку тренуванням та зовнішніми подразниками може посилювати когнітивну продуктивність на молекулярному рівні.
Якою мірою отримані результати можна екстраполювати на людей?
Один із цих аргументів полягає в тому, що багато генів, які у мишей користуються «мозковим тренуванням», і у людей відіграють важливу роль для мозкового здоров'я, свідчать порівняння.
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