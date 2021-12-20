Нові враження зберігають розум молодим

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Різноманітні будні тримають у формі важливі мозкові регіони, які так одержують можливість залишатися генетично молодими, доводить дослідження на мишах. Згідно з отриманими даними, середовище, в якому є численні подразники, змінює типову для старіння схему відкладень у мозкових ДНК і таким чином може омолоджувати мозок – епігенетично. Це сприяє зростанню нових клітин та зв'язків навіть у поважному віці, повідомляють вчені у журналі Nature Communications.



Коли ми старіємо, деградує і мозок. Це проявляється у зменшенні когнітивної продуктивності, а також у сповільненому зростанні нових мозкових клітин та утворенні нових зв'язків. Дослідження на мишах та людях показують, що розумове тренування та стимулювання може принаймні пригальмувати ці процеси. Насамперед, соціальні контакти та вивчення нових навичок тримає мозок у формі.

"Але як стиль життя та різноманітне середовище впливає на процес старіння мозку на молекулярному рівні, досі залишається більшою мірою невідомим", - пояснила Сара Зохер (Sara Zocher) з Німецького центру нейродегенеративних захворювань та її колеги. Саме ці знання могли б допомогти у напрацюванні нових підходів до терапії.

Щоб з'ясувати, Зохер та її команда проаналізували спеціальний аспект мозкового старіння – епігенетику. Як і в інших клітинах організму, у ДНК мозкових клітин із віком змінюється схема відкладень.

«Ці хімічні домішки змінюють не лише генетичну інформацію. Від них залежить здатність активувати окремі гени», – пояснив колега Зохер Герд Кемперманн (Gerd Kempermann).

Для свого дослідження команда порівняла схему епігенетичних відкладень у мишей, які жили в нормальній клітині, і тих, хто у старшому віці провів три місяці в різному середовищі з іграшками та тунелями. Завдяки додатковим порівнянням з молодшими мишами вчені також визначили, які відкладення з'являються з віком.



У мишей, яких середовище не стимулювало, з віком суттєво змінювалося хімічне маркування ДНК. На відміну від мишей, що знаходилися в різному середовищі: геном їхніх мозкових клітин продемонстрував значно менше відмінностей з епігенетичним зразком молодших тварин, повідомили вчені. Порівняно з контрольними тваринами вчені помітили змінені відкладення у 373 генах. Це стосувалося насамперед тих генів, які важливі для відновлення нервових клітин та клітинних зв'язків у гіпокампі. Їхню активність посилювали змінені, менш типові для старшого віку відкладення.

«Ці тварини мали молодший з епігенетичного погляду мозок», – пояснив Кемперманн. В результаті мозок цих тварин набув більшої пластичності, ніж мозок ровесників з одноманітного середовища.

Так отримані результати дають перші свідчення того, що стимуляція мозку тренуванням та зовнішніми подразниками може посилювати когнітивну продуктивність на молекулярному рівні.

«Наші результати демонструють потенціал життєвого досвіду впливати на мозкове здоров'я у поважному віці, – констатують Зохер та її команда. – Крім того, вони розповідають про можливі механізми протидії мозковому старінню».

Якою мірою отримані результати можна екстраполювати на людей?

«Ситуація є неоднозначною. Реакція людей на зовнішнє середовище набагато складніша, ніж у мишей, – сказав Кемперманн. – Але в нас достатньо аргументів припускати, що базові епігенетичні принципи у людей такі самі, як у мишей».

Один із цих аргументів полягає в тому, що багато генів, які у мишей користуються «мозковим тренуванням», і у людей відіграють важливу роль для мозкового здоров'я, свідчать порівняння.