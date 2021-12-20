Нові факти про життя мамонтів до настання льодовикового періоду

12:48 13 грудень Київ, Україна





Коли та чому вимерли мамонти та інші великі тварини? Вчені з Канади та США досліджували давню ДНК у зразках вічної мерзлоти у Клондайку та простежили за зміною місцевої екосистеми з мамонтових степів на ліси та чагарники. Аналіз вказує, що з вимиранням травоїдної мегафауни орієнтовно 13 тисяч років тому відбувалася істотна зміна рослинного покриву від трав'янистих рослин до деревних і чагарникових. У той самий час вчені виявили ДНК диких коней і мамонтів у відкладеннях у віці близько 6 тисяч років, що на тисячоліття молодше за передбачуваний час їхнього вимирання в регіоні, заснованому на віці викопних останків. Стаття опублікована в журналі Nature Communications.



За період пізнього плейстоцену (130 000-11 700 років тому) на Землі вимерло понад сто видів мегафауни - тварин з вагою понад 44 кілограми. У Північній Америці наприкінці пізнього плейстоцену зникло близько 80 відсотків представників мегафауни, у тому числі кудлаті мамонти. Щодо причин масового вимирання у наукових колах немає однозначної відповіді. Одна з гіпотез пов'язує це з різкою зміною клімату, що відбувалася при завершенні останнього льодовикового періоду (він тривав приблизно до 11 700 років тому). Через потепління та зволоження ландшафт змінювався, зменшуючи придатні для мегафауни території, зокрема, мамонтові степи, які були селищами для бізонів, коней, волохатого мамонта та багатьох інших тварин.



Версія, яка останнім часом отримує менше підтримки вчених, покладає вину насамперед на поширення нового хижака – людей (Homo sapiens). На відміну від мамонтів, людським популяціям потепління йшло на користь, дозволяючи освоювати нові території, збільшувати свою чисельність та все більше знищувати мегафауну полюванням, руйнуванням та фрагментацією природних середовищ. Точні часові проміжки, в які відбувалася зміна екосистем та скорочення популяцій мегафауни, теж потребують уточнення, особливо якщо говорити про локальний масштаб. Тому вчені з Університету Макмастера та Університету Алабами з колегами-палеонтологами вирішили з'ясувати деталі про зміни екосистеми мамонтових степів на території Канади, особливо звертаючи увагу на травоїдні види, які активно міняли середовище випасів, наприклад, мамонтів та коней.



Як вивчали давню екологічну зміну?



Дослідження проводили в регіоні Клондайку, на незасвоєній, не зледенілій території Юкон у Канаді. Щоб з'ясувати, що там відбувалося за часів пізнього плейстоцену, вчені спробували вивчити давню ДНК тварин, яка у вічній мерзлоті регіону мала добре зберегтися у відкладеннях. Відбір зразків вічної мерзлоти робили на чотирьох локаціях Клондайку. Як показав подальший аналіз, ученим вдалося отримати генетичний матеріал віком від 30 до 4 тисяч років.



Чию ДНК знайшли у Клондайку?