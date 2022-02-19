Новинки робототехніки: робот із шиєю жирафи похитав головою

11:13 18 лютий Київ, Україна

Японські інженери у співпраці із зооанатомами вперше відтворили шию жирафи зі штучних пневматичних м'язів та надрукованих на 3D-принтері деталей. Поки що робота має дослідницький характер і повинна тільки допомогти знайти способи перенести анатомію справжньої тварини на техніку, проте роботизована шия вже вміє рухатися подібно до свого прикладу і навіть адаптуватися до прикладеної сили (прикладеної руками інженерів сили). Цей прототип ще далекий від усього, що вміють живі жирафи, проте інженери планують збільшувати його гнучкість та витривалість. Стаття опублікована у IEEE Robotics and Automation Letters.



Навіщо вченим робот-жирафа?



Жирафи є володарями найдовших на планеті ший. І навіть незважаючи на довжину в два метри і вагу від 100 до 150 кілограмів, вони мають надзвичайні механічні характеристики з погляду інженерів. Мало того, що такі масивні шиї підтримують не менш масивний 30-кілограмовий череп, так жирафи ще й використовують їх як зброю і активно б'ють ними один одного. Це вказує не тільки на їхню силу та гнучкість, а й на високу динамічну пристосованість, чого роботам часто не вистачає.



Досі вчені не працювали з машинами та роботами, які могли б повторити характеристики шиї жираф. І якщо два промислові крани спробують зійтися в битві подібно до того, як на відео нижче, досить легко уявити собі катастрофічні наслідки такого зближення. Звичайним жорстким роботам просто ніде взяти таку одночасну потужність і гнучкість, хоча міцність, адаптивність та вміння виконувати обережні рухи знадобилися б їм у більшості завдань від будівництва до роботи в зонах стихійного лиха.





Автори цієї роботи з Токійського технологічного інституту навіть створили діаграму, де розподілили жорсткі, напівм'які та м'які м'язи залежно від їхньої гнучкості та потужності (діапазону руху та сили). І незважаючи на широкий асортимент натхненних у тому числі природою роботів, жоден не досяг рівня шиї жирафи або хобота слонів. Крім того, наслідування, наприклад, восьминогів або слонячих хоботів все ж таки не зможе забезпечити значну міць, адже, на відміну від цих прикладів, жирафи користуються не тільки м'язами, а й скелетом.



Тому японські інженери об'єдналися з фахівцями з анатомії жирафів і дослідниками штучних м'язів і розпочали створення великого робота, якому гнучкість і силу забезпечать підказки щодо будови шиї цих великих тварин.



Як побудувати роботизовану жирафу?



З погляду робототехніки, анатомія шиї жирафи виглядає як скелетний механізм з великою кількістю ступенів свободи, які йому забезпечують череп, сім шийних хребців та один грудний. Причому останній не прикріплений до ребер подібно до інших ссавців, а тому жирафи можуть повертати ним вгору-вниз і вліво-вправо. Рухливий суглоб між першим і другим грудними хребцями є головною характеристикою будови шиї жирафів, що відрізняє їх від інших. Тобто для інженерів шия жирафи - це механізм із послідовними ланками та 18 ступенями свободи, опосередкованими складною системою м'язів.

Озброївшись отриманими від зооанатомів даними, інженери розробили роботизований аналог довжиною в метр (що, до речі, вдвічі менше за реальних тварин). Він складається з надрукованих на 3D-принтері черепа та хребців - точних копій таких у жирафів, а також системи штучних м'язів. З'єднання між хребцями імітували еластичними гумовими дисками. Все це забезпечило роботу 14 ступенів свободи, а також можливість підняти три кілограми ваги.



Експериментальні результати вказують, що вченим вдалося добитися від роботизованого аналога механізмів, які можуть забезпечити потужність і гнучкість подібно до таких у жирафів. Результати роботи підтверджують координацію між м'язами та адаптивність до прикладеної інженерами до роботи зовнішньої сили (вони били його руками). Роботу вдалося відтворити компенсацію сил, перерозподіл навантаження та взаємодію кількох м'язів. Поки що робот має ім'я «Робот з шиєю жирафи №1», але в майбутньому вчені планують змінити підхід до приведення його в дію з пневматичного на гідравлічний, що має покращити механічні характеристики робота.



Враховуючи, що еволюція створювала усі найкращі інженерні рішення з випередженням на чотири мільярди років, вченим лише й залишається, що шукати розв'язання своїх завдань у живій природі. Так, ми вже розповідали про безліч орнітоптерів, що імітують вміння комах літати та орієнтуватися у просторі. А також про м'яких роботів, що копіюють якщо не хоботи слонів, то обов'язково восьминогів або скатів та риб з їхніми плавниками.