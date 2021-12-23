Нерегулярний сон порушує обмін речовин.

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Нам часто говорять про важливість правильного відпочинку для здоров'я організму та продуктивності. Медики давно сформували і рекомендують дотримуватися правил гігієни сну. Йдеться, зокрема, про правильний режим сну, при якому щодня потрібно спати в середньому по вісім годин і лягати і прокидатися в один і той самий час.



Однак у сучасному світі, темп життя якого, здається, щодня прискорюється, мало хто може дозволити собі повноцінний



Нове дослідження

На той час, більшість досліджень вчених про вплив режиму сну на організм стосувалися переважно явища нестачі сну, що негативно впливає на розумові здібності, емоційну стабільність, серцево-судинну систему. І раніше вчені вже знаходили зв'язок між нестачею або надлишком сну та захворюваннями обміну речовин. Але тепер американські вчені зацікавилися тим, як впливає на організм людини нерегулярний сон, коли кожен день на сон припадає різна кількість годин.. Навіть якщо середня тривалість сну залишається у межах норми. Вчені знову застерігають про шкоду нерегулярного сну режиму для роботи організму. Цього разу досвід вчених із Жіночої лікарні Бригама у США показав, що такий спосіб життя може призвести до серйозних порушень обміну речовин. В результаті ризик ожиріння, підвищення рівнів холестерину, артеріального тиску та цукру значно зростає.Нам часто говорять про важливість правильного відпочинку для здоров'я організму та продуктивності. Медики давно сформували і рекомендують дотримуватися правил гігієни сну. Йдеться, зокрема, про правильний режим сну, при якому щодня потрібно спати в середньому по вісім годин і лягати і прокидатися в один і той самий час.Однак у сучасному світі, темп життя якого, здається, щодня прискорюється, мало хто може дозволити собі повноцінний сон . Для опису справжнього найкраще підходить висловлювання про те, що час – це гроші. Звичайно, в таких умовах іноді здається неприпустимим виділяти щодня цілих вісім годин на бездіяльність. Але чи варте того?На той час, більшість досліджень вчених про вплив режиму сну на організм стосувалися переважно явища нестачі сну, що негативно впливає на розумові здібності, емоційну стабільність, серцево-судинну систему. І раніше вчені вже знаходили зв'язок між нестачею або надлишком сну та захворюваннями обміну речовин. Але тепер американські вчені зацікавилися тим, як впливає на організм людини нерегулярний сон, коли кожен день на сон припадає різна кількість годин.. Навіть якщо середня тривалість сну залишається у межах норми.

"Багато попередніх досліджень показали зв'язок між недостатнім сном і підвищеним ризиком ожиріння, діабету та інших порушень обміну речовин.. Але ми мало що знали про вплив нерегулярного сну, щоденної мінливості тривалості сну та часу засинання.

У дослідженні взяли участь понад 2 тисячі людей віком від 45 до 84 років. Для більш точного відстеження тривалості та якості сну учасникам довелося носити на руці спеціальний годинник з актиграфом сім днів поспіль. Після цього кілька років піддослідні заповнювали стандартні опитувальники про звички засипання та деталі звичного способу життя, які могли б вплинути на трактування результатів.



Організм потребує стабільності

Після аналізу отриманих результатів, на жаль, висновок був невтішним. Ті з нас, хто не може дозволити собі спати щодня однакову кількість годин, частіше мають проблеми з обміном речовин. До того ж, що більше різниця день у день між тривалістю сну, то більше зростають шанси втратити здоров'я. Якщо точніше, кожне годинне відхилення стоїть нам зростанням ризику придбання розладу обміну речовин на 27%.

"Наші дослідження показують, що навіть після врахування кількості сну та інших факторів способу життя щогодини різниці в тривалості нічного сну примножує несприятливий ефект на метаболізм", - зазначив Тіані Хуан,

І ні, надолужити безсонні ночі на вихідних теж не вдасться. Тому що щогодини надмірного сну також підвищує ризик «заробити» метаболічний синдром на 23%.



Левова частка людей, які мали порушення нормального режиму сну, були афроамериканцями, що працюють у нічний час, курцями та нестачею сну. Серед них також частіше зустрічалися особи з депресивними симптомами, переїданням та апное.



Мінливість тривалості сну сильно корелює з такими порушеннями метаболізму, як зниження рівня «хорошого холестерину» - ЛПВЩ, надмірна вага, підвищений АТ, рівень тригліцеридів та глюкоза натще.

“Наші результати свідчать про те, що підтримання регулярного режиму сну має корисні метаболічні ефекти.. Ці результати можуть доповнити існуючі стратегії профілактики метаболічних захворювань, які, насамперед, зосереджені на забезпеченні достатнього сну та здорового способу життя”, - зазначила співавтор дослідження Сьюзан Редлайн, головлікар Відділу сну та циркадних захворювань у Жіночій лікарні Бригама,

Ще одне дослідження, що дозволяє переглянути свій спосіб життя та замислитися над правильністю наших пріоритетів.