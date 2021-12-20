Нейромережа навчилася визначати час за стрілками годинника

18:30 26 листопад Київ, Україна

Британські інженери навчили нейромережу розпізнавати час на стрілочному годиннику з точністю до хвилини. Для цього їм довелося створити алгоритм, що генерує зображення аналогових годинників, подібних до реальних. Але врешті-решт алгоритми змогли правильно визначити час за стрілками не менше 74 відсотків випадків. Дослідження було оприлюднено на сайті arXiv.org.



У чому проблема визначити час за стрілками годинника?



Хоча ми можемо певною мірою орієнтуватися в часі за внутрішнім відчуттям його течії та зовнішніми ознаками, наприклад, освітленістю та тінями, тільки годинник дозволяє точно стежити за часом. Вони бувають різних типів, найбільш поширеним з яких є цифрові, що видають готову інформацію на дисплей, та аналогові зі стрілками, для визначення часу, за яким потрібно розвинути прості навички його розуміння. Для більшості дорослих людей немає нічого складного для того, щоб зчитати інформацію з обох цих пристроїв. Для нейромереж із системами комп'ютерного зору завдання мають різну складність. Вони добре розуміють, що показує цифровий годинник. Це схоже на зчитування тексту, в якому комп'ютери досягли значного успіху. До того ж різні цифрові годинники виглядають схожим чином. На відміну від них аналогові бувають величезної кількості форм, в них можуть по-різному розташовуватись цифри (а іноді їх взагалі немає), з різною кількістю стрілок, а крім цього зчитуванню можуть заважати тіні та спотворення зображення через кут розташування камери. Проблема існує вже давно, тому інженери Оксфордського університету вирішили навчити нейромережі правильно користуватися годинником зі стрілками.



Як навчити нейромережу зчитувати час з аналогового годинника?



Вчені розробили генератор віртуального стрілочного годинника, згодом використаний для створення тренувального набору даних. Їхній алгоритм створював симуляцію годинника різного стилю, під різним кутом зору і з різним значенням часу на ньому, а також з можливістю додавати артефакти та спотворення, подібні до тих, які можна зустріти на реальних зображеннях (тіні, випадкові лінії, розмиття тощо). Додатково в процесі навчання використовував набір з 3443 відео з інтернету, на яких прискорено відтворено хід годинника.



Процес зчитування часу на комп'ютері проходив кілька етапів. Спочатку після виявлення годинника алгоритм деформує його зображення таким чином, щоб показаний під кутом годинник розташувався ніби він прямо спрямований до камери. Завдяки цьому інший алгоритм зміг розпізнати показаний стрілками час.



Зрештою інженерам вдалося домогтися того, щоб комп'ютер самостійно зчитував час зі стрілочного годинника точно до хвилини. Він успішно визначив час на годиннику з 4472 зображень з точністю від 73,8 до 84,8 відсотка, залежно від виду тестового набору даних.