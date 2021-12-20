Нейрони людини не виявили закономірності нейронів ссавців

13:50 15 листопад Київ, Україна

Американські дослідники описали закономірність у будові мозку ссавців на основі дослідження десяти видів тварин. Так, зі збільшенням розмірів нейронів збільшується кількість потенційно залежних іонних каналів у їхній мембрані, що дозволяє підтримувати стійку мембранну іонну провідність на одиницю об'єму мозку у різних видів. Втім, людський мозок виявився винятком із правила, оскільки на одиницю об'єму мозку у ньому спостерігається значно менша щільність іонних каналів, йдеться у статті журналу Nature.





Що спричинило нове відкриття?



Зв'язки між нейронами, синапсами, найчастіше формуються за участю дендритів. Це розгалужені відростки нейронів, якими до них надходить інформація від інших клітин. У ссавців нейрони завдяки дендритам мають зв'язку з тисячами інших клітин. Комунікація їх відбувається частково завдяки наявності іонних каналів у мембрані клітин, потік іонів натрію, калію та кальцію, через які тягне за собою короткі електричні імпульси, потенціали дії, здатні передаватися сусіднім нейронам. Вважалося, що архітектура мозку ссавців подібна, тобто їхні нейрони працюють схожим чином, але дослідження 2018 року показало, що людський мозок особливий. Тоді вчені з Массачусетського технологічного інституту з'ясували, що дендрити людей та щурів працюють дещо по-різному, наприклад, мають меншу щільність іонних каналів. У новому дослідженні автори провели більш масштабне порівняльне дослідження, щоб зрозуміти, чи справді можна вважати людський мозок унікальним серед тварин.



Як вивчали особливості будови мозку людини?



Вчені порівняли нейрони різних видів ссавців, що відрізняються за розмірами тіла, а відповідно і розмірами мозку та нейронами. Вибірку становили мозкові клітини десяти видів: карликової багатозубки (Suncus etruscus), яка є найменшим за вагою ссавцем, піщанки (Meriones unguiculatus), миші (Mus musculus), щура (Rattus norvegicus), морської свинки (Cavia porceusMus), furo), кролика (Oryctolagus cuniculus), ігрунки (Callithrix jacchus), макаки (Macaca mulatta) та людини (Homo sapiens). Людські нейрони отримали з тканин, які були вилучені у пацієнтів з епілепсією під час операції на мозку.



Як і в попередньому дослідженні, цього разу автори вивчали пірамідальні нейрони, що характеризуються сильним розгалуженням дендритів та їх легко ідентифікувати з V шару кори головного мозку. Вчені зосередилися на потенційних калієвих каналах та HCN-каналах.



Що з'ясували дослідники про наш мозок?



Вчені справді помітили закономірність. Так, зі збільшенням обсягу мозку та нейронів зростає щільність іонних каналів у їхніх мембранах. Так, наприклад, крихітний мозок сункусу має багато маленьких нейронів, щільність іонних каналів у них невелика. У кролика нейрони мають більший розмір, їхня кількість в одиниці об'єму менша, ніж у сункуса, але це компенсується більшою щільністю в них іонних каналів. Подібна тенденція виявилася і в інших видів тварин. Таким чином, підтримується приблизно постійна, оптимальна для роботи мозку кількість іонних каналів на одиницю об'єму мозку. Це здається енергозберігаючим пристосуванням, оскільки більша кількість іонних каналів потребувала б більшої кількості енергії для їхнього функціонування.



Але людський мозок єдиний із десяти досліджених видів не вписався у закономірність. Щільність іонних каналів у великих нейронах людини виявилася значно меншою від одиниці об'єму кори, а не більше. Вчені припускають, що така особливість могла забезпечити найкращу ефективність людського мозку. Якщо він має меншу щільність іонних каналів, то на їхню підтримку на одиниці обсягу витрачається менша кількість енергії, ніж у інших видів, які можна заощадити на інших процесах. Наприклад, на побудову більшої кількості та якості синапсів чи сильніших потенціалів дії.



Далі вчені прагнуть провести досліди з мозковими тканинами інших, більших і ближчих до нас еволюційно приматів. Можливо, такий пристрій з'явився першим не у людей, а раніше в еволюційній історії. Додатково вони хотіли б з'ясувати, чи специфічна мутація, яка дозволила заощадити енергію в мозку, не погіршивши його функціональність.