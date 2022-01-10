Не всі кишкові паразити погані - дослідження

16:33 10 січень Київ, Україна

Нові дослідження показують, що не всі кишкові паразити погані, продукти життєдіяльності деяких з них можуть полегшити запалення та лікувати астму – принаймні у мишей.



Джулія Ессер-фон Бірен із Центру Гельмгольця в Мюнхені в Німеччині та її колеги використовували пилових кліщів, щоб викликати алергічну реакцію у мишей. Потім дослідники обробляли лабораторних тварин екстрактом з незрілої форми круглого хробака Heligmosomoides polygyrus bakeri, паразита гризунів, який був запідозрений в ослабленні імунних реакцій.



Таке лікування зменшило запалення у дихальних шляхах гризунів. Екстракт з паразиту також уповільнив активність та рух імунних клітин, вирощених в умовах культури. Причому подібний вплив вплинув і на імунні клітини людей зі стійким запальним захворюванням легких та дихальних шляхів.



Діюча речовина

Дослідники з'ясували, що заспокоює імунну систему фермент круглого хробака – глутаматдегідрогеназу. Саме вона знижує інтенсивність процесів запалення в організмі і посилює вироблення в клітинах, що протидіють запаленням хімічних речовин.



Призначена мишам з астмою, глутаматдегідрогеназа зменшила запалення дихальних шляхів.



Отримані результати можуть стати основою нових методів лікування запальних станів, – кажуть дослідники.