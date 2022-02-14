Науково аргументовані причини, чому слід читати паперові книги

20:44 14 лютий Київ, Україна

Хоча дедалі більше людей стають власниками електронних книг, можна з упевненістю сказати, що справжні паперові книги нікуди не зникнуть, і користь від їхнього читання збережеться (як і чудова колекція у вашій бібліотеці).



І хоча ми всіма руками при зручності цифрового світу, ми не можемо розлучитися зі старомодним читанням книг та улюбленими екземплярами класичних романів.



Коли ми говоримо про корисні звички, то з упевненістю можна додати до цього списку та читання книг. Виявляється, перегортання сторінок може принести реальну користь. Ось сім науково аргументованих причин чому слід читати паперові книги.



Це підвищує інтелект

Якось Доктор Сьюз написав: “Чим більше ти читаєш, тим більше ти знаєш. Чим більше ти зрозумієш, тим далі підеш». Занурення в хорошу книгу, починаючи з раннього віку, відкриває цілий світ знань.



Збільшення словникового запасу з допомогою читання (особливо читання дитячих книжок) як призводить до вищим оцінок з погляду навичок читання в дітей віком, але й вищим інтелектуальним можливостям (IQ).



Ви розвиваєте свої розумові здібності

Мало того, що регулярне читання допоможе вам розширити світогляд, воно також допомагає покращити ваші розумові здібності. Так само, як біг допомагає вам тренувати серце, регулярне читання покращує пам'ять, відмінно тренуючи ваш мозок.



З віком ви можете спостерігати погіршення пам'яті та функції мозку, але згідно з дослідженнями, регулярне читання може допомогти уповільнити цей процес і тримати розум в тонусі довше.



Читання підвищує рівень емпатії

Якщо ви вмієте розчинятися у сюжеті книги, це може впливати і на ваші стосунки з людьми. Згідно з дослідженнями, опублікованими в Science, література допомагає читачам зрозуміти, що думають інші, і визначати емоції людей, що вас оточують.. Цей ефект найпомітніший у любителів художньої літератури.

"Розуміння психічних станів інших людей є найважливішим навичкою, що дозволяє створювати складні соціальні зв'язки, характерні для людських спільнот", - написали Девід Комер Кідд та Емануеле Кастано про результати своєї роботи.

Перегортання сторінок покращує розуміння

Щоб краще запам'ятовувати прочитане між електронною та справжньою книгою, вибирайте другий варіант. Почуття паперових сторінок під кінчиками пальців дає вашому мозку певний контекст, що допомагає вам глибше зрозуміти прочитане, а також запам'ятати потрібну інформацію. Тому, щоб отримати користь із читання повною мірою – вибирайте паперові книги.



Читання допомагає у боротьбі з хворобою Альцгеймера

Читання змушує ваш мозок працювати, і це дуже добре. Ті, хто задіює свій мозок за допомогою таких занять, як читання, гра в шахи або збір пазлів, у 2, 5 рази рідше хворіють на хворобу Альцгеймера, ніж витрачають час на менш стимулюючі заняття.



Читання може допомогти вам розслабитися

Є причини, завдяки яким перспектива полежати на дивані з книгою (і, можливо, з келихом вина) після довгого дня звучить так привабливо. Насправді не має значення, яку книгу ви читаєте, але занурюючись у читання, ви можете уникнути хвилювань та стресів, які оточують вас день у день.



Читання увечері допомагає вам краще спати

За словами лікарів з Клініки Майо, наявність ритуалу перед сном (наприклад, читання) сигналізує вашому тілу, що настав час заспокоїтись і незабаром заснути. Читання книги краще розслаблює, ніж безглуздий серфінг інтернету. Довге перебування перед екраном телефону, планшета або ноутбука, навпаки, заважає вам засинати і негативно впливає на якість сну.



Це справедливо і стосовно дітей. Відповідно до проведеного педіатрів дослідження, 54% дітей перед сном взаємодіють із гаджетами, що зменшує середній час сну на 20 хвилин. Отже, краще почитайте дитині книжку перед тим, як вимкнути світло в її кімнаті.