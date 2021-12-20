Наскільки сильно візуалізація під час читання впливає на емоції – дослідження

11:57 26 листопад Київ, Україна

Коли ми щось уявляємо – майбутні чи минулі події, вигадані сценарії – більшість обов'язково прокрутить собі у голові картинки та емоції. Вже довгий час вчені припускають, що ментальні картинки відіграють важливу роль для передачі та посилення почуттів. Також багато психотерапевтичних підходів ґрунтуються на сугестії (психологічний вплив на свідомість людини, при якому відбувається некритичне сприйняття ним переконань та установок).



Але більшість досліджень, спрямованих на вивчення зв'язку між візуалізацією та емоціями, насамперед беруть до уваги суб'єктивні свідчення осіб, які мають візуалізувати ситуацію чи думати про неї, не уявляючи.

"Для більшості з нас візуальна симуляція постає мимовільно, її складно включити або вимкнути за власним бажанням", - розповіли Маркус Вікен (Marcus Wicken) та його колеги з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї.

Команда вчених розробила новий підхід: випробуваними вчені обрали 22 осіб, які страждають на афантазією — психологічний феномен, при якому люди не можуть візуалізувати у своїй голові жодного зображення. Контрольною групою були 24 студенти психології з нормальною візуальною уявою.

Вчені просили учасників прочитати короткі фіктивні сценарії, в яких образною мовою описані моторошні ситуації. Під час цього вчені вимірювали у піддослідних електричну провідність шкіри, що свідчить про рівень реакції на страх. Адже емоційне збудження призводить до посиленої секреції поту, що на короткий час підвищує електропровідність шкіри.



Як і очікували, у піддослідних з контрольної групи спітніли руки, що свідчить про виразну реакцію страху. Люди з афантазією не продемонстрували жодної емоційної реакції.

«Цей результат узгоджується з наявними теоретичними припущеннями про роль уяви як фактора, що посилює емоції, — написали Вікен та його колеги. — Оскільки афантазія дозволяє досліджувати емоційне мислення без візуалізації, отримані результати становлять серйозні свідчення у цій сфері».

Щоб переконатися, що результати зумовлені відсутністю ментальної візуалізації, а не слабшою емоційною реакцією у людей з афантазією, вчені здійснили другий експеримент. Замість вербального опису ситуації цього разу вони показали учасникам страшні картинки – наприклад, фото змії чи мертвого тіла.

Споглядаючи моторошні картинки, учасники в обох групах показали підвищену електропровідність шкіри. Ці дані доводять: відсутність психологічної реакції на зачитані сценарії у людей з афантазією дійсно обумовлена їхньою нездатністю до візуалізації, а не емоційним чи психологічним гнобленням.



Результати не тільки доводять, що ментальні картинки впливають на емоції, але можуть знадобитися в дослідженнях та лікуванні психічних недуг. При багатьох хворобах, зокрема, депресії, тривожних розладах та шизофренії візуалізація посилює негативне сприйняття світу. З іншого боку, виявилося, що позитивна візуалізація, що використовується в психотерапії, може сприяти оптимізму та протидіяти депресії.



У майбутньому дослідження можуть виявити, що люди з афантазією сильніші або менш уразливі до певних хвороб. Проведені вченими тести можуть допомогти надійніше діагностувати афантазію.



Актуальні дослідження обмежені лише емоцією страху.