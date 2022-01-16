Наші спогади не такі надійні, як ми думали - дослідження

20:18 14 січень Київ, Україна

Недавній експеримент виявив, що наші спогади не такі надійні. Як з'ясувалося, несподівані спостереження та переживання змінюють нашу пам'ять. Причина такого ефекту криється в гіпокампі – центрі пам'яті нашого мозку.



Протягом тривалого часу наші спогади називали своєрідним фотоальбомом: те, що колись збереглося в пам'яті, вважали стабільним і незмінним. Але зараз відомо, що це не так. У той самий час ми знаємо, що свідомість здатна змінити вміст пам'яті.



Навіть простий допит свідка може вплинути на його спогади про те, що сталося, і нерідко наш мозок просто змішує розповіді з переживаннями, які ми відчули. Дослідження вже показали, що такі фальшиві спогади особливо часто виникають через брак сну. Електричні подразники також можуть пробуджувати враження чогось знайомого або будь-коли пережитого.



Інший тригер виявили тепер Алісса Сінклер із Дюкського університету в Даремі та її колеги. У дослідженні в перший день показували 70 коротких відеокліпів. Наступного дня учасники знову переглядали відео, а їхню мозкову активність записували за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). Цього разу половина відео зненацька переривалася на певному моменті – без попередження.



На третій день проходив уже сам тест: учасники повинні були згадати, про що були відео, та переказати їхній зміст. Одна частина учасників могла дуже добре і точно пригадати побачене, – повідомила Сінклер. – Зате в інших були дуже викривлені спогади.

Вчені розглянули схему за цими фальшивими спогадами: особливо часто сфабриковані та порушені спогади стосувалися несподівано перерваних відео. Вчені пояснили, що це було пов'язано з елементом несподіванки: коли подія суперечила нашим очікуванням, це змінювало реакцію гіпокампа – мозкового регіону, який відповідає за збереження, пригадування та зміну спогадів.



Якщо наступного дня учасникам дослідження вдалося подивитися відео повністю в такій формі, що й напередодні, відбувалася консолідація спогадів, що вже збереглися – вони закріплювалися. Коли раптове переривання відео дивувало учасників, гіпокамп переходив із режиму збереження в режим оновлення. Про це свідчить мозкова активність.

“Несподіванка впливала на мозок та активувала кілька нейромодуляційних систем, – пояснила Сінклер.. – Вона створила обставини, які сприяли оновленню спогадів і змусили гіпокамп забути або змінити вже наявний зміст пам'яті”.

При цьому мозок викидає такі нейромедіатори, що посилюють запам'ятовування несподіваної події, але змінюють та заплутують те, що вже запам'яталося.

Впадає у вічі, що сфальшовані спогади часто вражають і споріднений зміст пам'яті. Наприклад, якщо несподівано перервалося відео про бейсбол, то спогади про інші спорт-відео також зазнавали змін або сплутувалися.

"Сталося, що зміст одного відео випробуваний подумки переносив на інший ролик", - пояснила Сінклер.

На думку вчених, це доводить, наскільки гнучка та адаптивна наша пам'ять. В принципі, це добре, адже дозволяє постійно вчитися чогось нового та виправляти те, що запам'ятали неправильно. З іншого погляду, так наші спогади можуть нас обдурити.