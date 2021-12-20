Наша печінка працює інакше, ніж вважалося раніше

19:52 30 листопад Київ, Україна

Жовч у людській печінці рухається інакше, ніж вважали досі. Замість текти в найменших каналах, рідина перебуває у стані спокою – вперше з'ясували вчені.

Згідно з їхніми даними, частинки жовчі з цих маленьких печінкових канальців потрапляють у великі вивідні шляхи дифузії. Ці дані можуть допомогти краще лікувати захворювання печінки.



Повсякденно з продуктами, ліками та хімікатами люди використовують отруйні добавки, які печінка розщеплює та виводить із кров'ю. Залишки цих шкідливих речовин виводять клітини печінки через жовчну систему каналів: безліч жовчних канальців закінчуються великими жовчними протоками, які об'єднуються в труби і відкриваються в кишківник. Туди потрапляють і солі, які продукуються жовчю. Якщо система каналів нещільна, отруйна жовч просочується в тканини. Це може призвести до складних запалень.



Для лікування такого виду захворювань важливо розуміти, як рухається жовч. Але з наявними в медицині методами рух, зокрема, у жовчовивідних каналах, простежити неможливо. З кінця 1950-х все ж таки вважали, що жовч у каналах тече. Тобто солі в жовчні канали має переносити осмотична вода з печінкових клітин, відкритих лише у напрямку жовчних труб. Так має виникати потік. Але саме цей потік ніколи не вимірювали.



Чи справді жовч у каналах тече, перевірили вчені на чолі з Нахікет Вартак (Nachiket Vartak) з Технічного університету Дортмунда. Вони використовували комплексні методи мікроскопії та математичних розрахунків, завдяки чому змогли вловити та проаналізувати флуоресцентні сигнали у дуже маленьких ділянках тканини – зокрема, у жовчних каналах.. Так вченим вдалося з'ясувати, як там рухаються молекули.

Виявилося, що у найменших каналах печінки взагалі немає вимірюваного потоку – всупереч поширеній теорії. Молекули жовчі внаслідок дифузії потрапляють із канальців у великі вивідні шляхи. Тобто вони поширюються як краплі чорнила у склянці з водою.

«Жовчні канальці можна уявити струмком, пов'язаним з річкою. Вода в струмку стоїть, а в річці тече, пояснив Вартак. – Якщо вилити чорнило в струмок, зрештою вони потраплять у річку».

Цей результат учені підтвердили ще одним незалежним методом. За допомогою інтравітальної мікроскопії вони зняли на плівку, що відбувається всередині неушкодженої печінки, і спостерігали, як флуоресцентна діагностична речовина рухається внаслідок дифузії через жовчні канальці. Ця речовина стає видимою, коли її висвітлюють енергетичним світлом.



Експерти відзначають, що різниця між потоком і дифузією релевантна у пошуку кращих стратегій лікування печінкових хвороб, зокрема, при жировій хворобі печінки. До цього часу виходили з того, що при патогенних звуженнях каналів потік у яких зупиняється. Внаслідок цього виникає тиск, що ушкоджує тканину печінки. Медикаменти, які зменшують гіпотетичний потік, мають теоретично знижувати тиск. Проте отримані зараз результати свідчать, що тут потрібний інший підхід.

«Важливіше було б зосередитись на молекулярних механізмах, що призводять до того, що жовчовивідні шляхи стають нещільними, внаслідок чого виникають хвороби», – сказав Вартак.

Цю тезу підтримує його колега Як Хенгстлер (Jan Hengstler): «Наші свідчення стимулюють наукові дебати в галузі дослідження печінки, які мають узгодити теорію та результати нових спостережень».