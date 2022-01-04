М'ясо із пробірки. Історія та перспективи вирощування м'яса в лабораторії

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І якщо зараз вже багато компаній розробляють технології виробництва м'яса, що культивується, а деякі з них вже наступного року обіцяли представити свій продукт на ринок, то яким був перший лабораторний стейк? Як його зробили? Хто його з'їв і як почувався після цього? Гаразд, на останнє запитання відповіді ми не знаємо, хоча всі залишилися живі, але про решту та багато іншого розповімо.



Історія культивованого м'яса У сценарії найближчого майбутнього наше споживання звичних м'ясомолочних продуктів поступово скорочуватиметься і замінюватиметься рослинними аналогами, стейками з пробірки або ж якими-небудь цвіркунами як джерелом білка, на ваш смак.І якщо зараз вже багато компаній розробляють технології виробництва м'яса, що культивується, а деякі з них вже наступного року обіцяли представити свій продукт на ринок, то яким був перший лабораторний стейк? Як його зробили? Хто його з'їв і як почувався після цього? Гаразд, на останнє запитання відповіді ми не знаємо, хоча всі залишилися живі, але про решту та багато іншого розповімо.



Говорячи про історію лабораторного м'яса, часто згадують про пана Уїнстона Черчилля, який вважав недоцільним вирощувати цілу курку на забій, щоб з'їсти тільки крила, а пропонував створювати ці частини окремо у відповідному середовищі. Однак у той час, на початку 30-х років, план Черчилля не міг бути реалізований.



Вперше м'язові фібрили були вирощені в пробірці лише у 1971 році американським професором патології Расселом Россом, який займався культивуванням аорти морської свинки. У 1991 році Джон Ф. Уейн із США отримав патент на виробництво штучного м'яса для вживання його людиною в їжу.



У 2001 році був поданий патент на процес виробництва м'яса, що культивується, дерматологом Вітом Вестерхофом, бізнесменом Віллемом ван Котеном і лікарем Віллемом ван Ейленом. За їхньою схемою, матрицю з колагену засівали м'язовими клітинами, які потім купали в розчині з поживними речовинами.



Кому лабораторне м'ясо потрібніше за всіх?

У NASA вирішили, що найважливіше забезпечити таким харчуванням астронавтів, адже правда, це було б дуже зручно: потрібно трохи клітин, щоб вирощувати собі їжу на довгостроковій основі. Тому агентство того ж 2001 року почало проводити експерименти з вирощування м'яса з клітин індички.



Нарешті, у 2002 році фінансований NASA дослідницький консорціум NSR отримав перший їстівний зразок – а-ля рибне філе, вирощене із клітин золотої рибки. Принаймні у світі науки його визнають першим. Він призначався для екіпажу космічного корабля в довгострокових місіях, але був доречний й у інших регіонах з дефіцитом продовольства чи виживання в екстремальних умовах Землі.



Проте ще двома роками раніше було здійснено проєкт Semi-living steak («Напівживий стейк»), що став результатом ординатури в Лабораторії тканинної інженерії та виготовлення органів Гарвардської медичної школи, авторства австралійських science art художників Орона Каттса та Йоната Цурра. Ембріональні клітини скелетних м'язів, взяті у ненародженого ембріона вівці, стали головним інгредієнтом першого художнього лабораторного стейку. Їх засіяли на біорозкладну матрицю і інкубували в тривимірному біореакторі, живлячи майбутні тканини ембріональною телячою сироваткою. Однак мало хто зможе наїстися сантиметровим шматочком стейка, чи не так? Хоча у 2000 році це було проривом.



У 2003 році проєкт отримав продовження у вигляді стейків завширшки кілька сантиметрів, вирощених на основі стовбурових клітин жаби. І якщо перші два зразки ніхто не куштував, тільки нюхали та оглядали, то ці делікатеси були приготовлені на вечерю та вжито в їжу, а поруч розташовувалися акваріуми з жабами, серед яких була і головна героїня – донор біоптату. Треба сказати, не всім гостям стейки припали до смаку: чи то вони були не їстівними, чи, може, відволікали живі жаби, але дехто виплюнув делікатес.



Проєкт «Бестілесна кухня» висміював французькі смаки та їхню неприязнь до «штучної» їжі, а також заперечення інших культур проти вживання жаб, обігруючи уявлення різних культур про їстівне та не їстівне. Крім цього, автори звертають увагу на те, що м'ясо in vitro, яке зазвичай асоціюється з м'ясом без жертв, за тодішніми методами культивування тканин вимагало використання продуктів тваринного походження як джерело поживних речовин для зростання клітин, як, втім, нерідко й зараз. Або ж, з іншого боку, однією з проблем впровадження м'яса, що культивується, є уявлення про нього як про неприродне і викликану цим огиду. Головний меседж цих перформансів – розпочати розмову про етику штучного м'яса.



І якщо у 2003 році хтось там виплюнув свій стейк, то вже у 2013 Марк Пост з нідерландського Університету Маастріхта, який нині очолює компанію Mosa Meat, у прямому ефірі продемонстрував і з'їв гамбургер із котлетою зі штучного м'яса вагою 142 грами та вартістю 250 000 євро. М'ясо оцінили як надто прісне, знежирене та сірувате на вигляд. Воно містило лише м'язові клітини, без жирових, тому було сухим. Звичайне м'ясо пофарбоване міоглобіном, який містить іон заліза та зв'язує кисень, подібно до гемоглобіну в крові. Але оскільки у вирощеного м'яса Mosa Meat не було кровоносної системи, яка переносила б кисень і поживні речовини глибоко в тканині, його вирощували у вигляді тонких смужок у дуже багатому кисневому середовищі. Побічним ефектом було зниження експресії міоглобіну в м'язових клітинах, а відповідно і вмісту заліза та червоного кольору. Для надання кольору Пост додав у котлету сік буряка та шафрану, але це не дуже врятувало ситуацію. Але, незважаючи на недоліки, м'ясо було створено для доказу можливості його культивування, із чим компанія успішно впоралася.



Mosa Meat припускали, що ціна таких бургерів із чистого м'яса до 2021 року впаде до 10 доларів. Поки компанія заявляє, їм вдалося знизити вартість товару на 88 відсотків. Крім цього, живильне середовище, яке вони тепер використовують, не містить компонентів тваринного походження, що зараз дуже хвилює.



Рецепт виробництва м'яса без забою



Кожна з компаній із виробництва синтетичного м'яса має свій рецепт виробництва, але технологія має спільні риси. Використовуються клітини з високою швидкістю розростання та розмноження: ембріональні стовбурові або клітини м'язової тканини (міосателіти, міобласти). Вихідні клітини беруться один раз, як і із виробництвом закваски. Для надання об'єму м'ясу, що культивується, необхідний каркас, бажано їстівний, на кшталт колагену, целюлози або хітозану. Він повинен бути гнучким, щоб м'ясо не розповзалося або не було схоже на шматок гуми. Тобто потрібні скорочувальні білки і ті, які додадуть м'ясу звичний колір, смак, текстуру і, що складніше, запах. До всього цього додається середовище з поживними компонентами, наприклад, фетальна бича сироватка, яку роблять з крові великої рогатої худоби або ж сироваткове середовище, наприклад, з гриба майтаке. Туди ж відправляються фактори зростання, що регулюють диференціювання клітин та проліферацію (все ті ж зростання та розмноження). Ну і далі відбуваються СПА-процедури в біореакторі - резервуарі, що відтворює умови, максимально наближені до організму.



Приготувати фарш набагато простіше, ніж звичайний шматок м'яса, якому потрібно надати певної форми, жирності та текстури. При виробництві штучного м'яса, відсутність тих же кісток і мала кількість жиру стає великою перешкодою для виробників, тому що любителі соковитих стейків на реберцях віддадуть перевагу звичному варіанту тваринного походження.



Що з м'ясом на клітинній основі сьогодні?



У середині 2010-х років промисловість почала розвиватися швидкими темпами коштом інвесторів, з'явилося багато компаній, які почали розробляти «чисте м'ясо». У 2016 році майже щойно засновані Memphis Meats (з травня 2021 Upside Foods) запустили ролик, що демонструє фрикадельки з яловичини, а через рік – смажену курятину та качку в апельсині – перші вирощені продукти з птиці, представлені широкому загалу. Вони брали невеликий зразок клітин і поміщали його в багате на поживні речовини середовище, що дозволяє йому рости і розвиватися в повноцінне м'ясо. У 2020 році Memphis Meats стали героями документального фільму "М'ясо майбутнього".



Найближчим часом Upside Foods планують запустити виробництво курки, а потім інших видів м'яса в промислових масштабах. Новий завод компанії в Емервіллі, Каліфорнія, через величезні біореактори виглядає як броварня, здатний виробляти 23 тонни м'яса на рік, з можливістю збільшення до 180 тонн. Уряд США досі не схвалив продаж м'яса, що культивується, але такий завод є показником готовності технології. А поки компанія очікує на дозвіл, вона почала проводити віртуальні тури, а потім має намір запровадити і особисті тури територією заводу, де за скляними стінами відбувається виробництво, щоб демістифікувати технологію для громадськості.



1 грудня 2020 року влада Сингапуру першою у світі видала дозвіл на продаж вирощеного в лабораторії м'яса з окремих клітин. Його отримала компанія Eat Just (раніше Hampton Creek), заснована у 2011 році у Сан-Франциско. Компанія створює штучні курячі нагетси, які за поживністю не поступаються звичайному м'ясу. Методом біопсії у живих курей беруть клітини, які потім культивують у спеціальних ємностях з живильною рідиною рослинного походження, що містить амінокислоти, сіль та цукор. Нагетси на 70% складаються з м'яса, вирощеного в лабораторії, решта 30% – білки машу та інші інгредієнти. Поки що нагети продаються тільки в одному ресторані, але в Eat Just планують розширюватися і знижувати ціни. Компанія використовує біореактор об'ємом 1200 літрів, проте незабаром цього стане зовсім мало і знадобляться "каструлі" на 10-50 тисяч літрів.



У лютому цього року ізраїльська компанія Aleph Farms за допомогою 3D-біопринтингу надрукувала рибай. Це яловичі стейки із клітин корів, що виділяються без забою тварини. Для їхнього виготовлення м'язові та жирові клітини ростуть разом з іншими типами клітин у біореакторі та утворюють тканини в процесі регенерації, створюючи стейк. Вирощування займає 3-4 тижні, на відміну від природного аналога, на який слід очікувати протягом двох років. Aleph Farms запевняють, що їхнє м'ясо максимально близько до оригіналу, а також завдяки регуляції кількості колагену, сполучної тканини та жиру вони можуть адаптувати продукт під специфічний ринок із конкретними вимогами. Компанія планує, що у 2022 році їхнє м'ясо надійде на ринок.



Конкуренцію Aleph Farms складе велика кількість компаній із аналогічними цілями. Одна з них – стартап з виробництва м'яса без забою Future Meat Technologies, який відкрив перше у світі промислове підприємство з вирощування м'яса. Вони планують вивести свою продукцію на полиці магазинів США в 2022 році, виробляючи 500 кг продуктів щодня (це еквівалентно 5 тисячам гамбургерів). В цей час вони вміють виробляти лабораторну курятину, свинину та баранину без використання сироватки тварин або ГМО, а також невдовзі створюватимуть і яловичину.



Компанія впевнено б'є цінові рекорди. У лютому 2021 року компанія досягла зниження вартості курячої грудки аж до 7.50 долара, а у червні заявила вже про ціну 3.90 долара за штуку. На цьому вони не зупинилися і в грудні компанія оголосила про ще одне зниження ціни до 1.70 за грудку при вартості виробництва кожного фунта (453 грами) курки, що культивується, в 7.70 долара. Звичайно, необхідно враховувати й інші витрати, наприклад, пов'язані з доставкою на полиці, але такі темпи Future Meat дають надію на швидку появу культивованих продуктів у магазинах.



Інший ізраїльський стартап, Super Meat, з 2015 року працює над створенням кошерного курячого м'яса. У планах компанії вивести свій культивований продукт на ринок у 2022 році, продаючи його за цінами, аналогічними продуктам із забійної птиці.



Чи можна вирощувати що-небудь, крім курки та свинини?



Як бачите, компаній, які вирощують курку, яловичину чи свинину, досить багато, проте є й екзотичніші варіанти. У 2019 році щойно створені VOW Foods у Сіднеї приготували на пару три пельмені з начинкою з імбиру, коріандру, зеленої цибулі та вирощеного в лабораторії м'яса кенгуру, що стало першим прецедентом вирощування м'яса диких тварин. Їх цікавить створення штучного м'яса не приручених екзотичних тварин, тому вже у вересні 2020 року з наданих компанією продуктів знаменитий австралійський шеф-кухар приготував шість різних страв з кенгуру, альпаки та звичних кролика, баранини та свинини. Зебра, черепаха, як і багато інших тварин, є претендентами на те, що створене на основі їхніх клітин м'ясо подаватиметься у ресторанах усього світу.





Влітку стартап оголосив про співпрацю з Nourish Ingredients із Канберри, які працюють над виготовленням жирів без тварин за допомогою точних технологій бродіння. Жир грає величезну роль у наданні смакових якостей продукту, але замінити тваринний жир рослинними оліями, як пальмова або кокосова, не найкращий варіант, як з погляду смаку, так і на навколишнє середовище.



А ось компанія Eat Just працювала ще й над фуа-гра паштетом. Це навіть дещо простіше у конкурентному плані, адже фуа-гра і так дорогий делікатес. Та й не потрібно працювати з наданням текстури, як у випадку зі шматком м'яса, що здешевлює процес виробництва. Зразок фуа-гра скуштував Пол Шапіро, автор книги "Чисте м'ясо" про м'ясо з пробірки, і отримав багато задоволення. Але це було ще в 2018 і з того часу новин від компанії щодо цього немає. Втім, над створенням ніжної гусячої печінки працює одразу кілька стартапів, наприклад, японці IntegriCulture Inc., бельгійський проєкт Foieture та компанія Gourmey.



З абсолютно несподіваного - повідомлення компанії BIOMILQ у червні 2021 р. про створення першого культивованого людського молока. Орієнтуються вони, звичайно, не на дорослу аудиторію, а на дітей, які потребують заміни грудного молока. Як це працює? Технологія має багато спільного із виготовленням синтетичного м'яса. У мами забирають зразок епітеліальних клітин молочної залози, які далі культивують з поживними речовинами та вітамінами для кращого зростання, а потім інкубують у біореакторі, відтворюючи грудне середовище. Через деякий час до них додають гормон пролактин, який відповідає за лактацію, і з цього моменту можна побачити, як відбувається синтез молока. Коли молоко готове, проводиться контроль якості та перевірка безпеки. Додатково його можна доповнити корисними речовинами, які природно містяться в грудному молоці, як антитіла та бактерії або імунні клітини.



На відміну від дитячої суміші, таке молоко «поза організмом» містить поліненасичені жирні кислоти, що мають протизапальні властивості, а також набір макроелементів та інших корисних речовин, що сприяють імунологічному розвитку дитини. Однак винахідники чесно заявляють, що їхнє молоко не може дати всіх переваг грудного вигодовування, тому що грудне молоко змінюється через багато факторів, таких як гормони, харчування, навколишнє середовище. До того ж нічим не можна замінити контакт матері з дитиною. Але це все ж таки молоко, вироблене клітинами молочної залози людини, як ніщо краще підходить прийомним сім'ям, тим, у кого немає молока або є протипоказання до годування, а також дітям з алергією.



Як щодо морепродуктів?



Finless Foods з 2017 року експериментують із створенням риби в лабораторії без забруднення ртуттю чи пластиком. Вони перші, хто вирішив вирощувати м'ясо морських мешканців. Зі звичайним м'ясом звичніше, а для виробництва риби довелося розробляти новий протокол — усе, що було до них, це лише клітини золотої рибки, вирощені 2002 року. Поки що вони працюють над культивацією тунця, який близький до оригіналу, але ще необхідно вдосконалити текстуру. Глава компанії порівнює виробництво синтетичної риби з процесом пивоваріння, який відбувається у гігантських стерильних ферментерах. Також він заявляє, що у нас є три можливі шляхи: всі ми станемо вегетаріанцями, що мало можливо; ігнорувати проблеми, що призводять до погіршення стану довкілля; або створимо щось нове.



Ще одна компанія - Wildtipe, що орієнтується на виробництво морепродуктів, щоб убезпечити дикі види від винищення і створювати чисту рибу, без ртуті, мікропластику, паразитів, антибіотиків та інших забруднюючих речовин, характерних для дикої риби, що вирощується. За класикою вони починають із вилучення стовбурових клітин тварини. Для початку вони вибрали кижуч (срібний лосось). Клітини вирощуються всередині живильної суміші інгредієнтів у культиваторі з нержавіючої сталі з підтриманням правильної температури та pH. Вони ростуть, вживаючи жири, білки, цукор та мінерали, такі як цинк та залізо. Основу для клітин створюють інгредієнти рослинного походження. Коли каркас заселяється, виходять шматочки лосося з необхідним відсотковим співвідношенням білка та жиру.



Яка альтернатива тканинному м'ясу?



Як альтернатива – рослинне м'ясо, що, звісно, трохи не те, зате простіше у виробництві та вже працює. Компанія Impossible Foods спільно з Burger King з квітня 2019 року успішно продають гамбургери, вирощені «на грядці».



Redefine Meat виробляють альтернативне м'ясо, за смаком не відмінне від м'яса тварин. Воно створене з поживних та загальнодоступних інгредієнтів типу рослинних білків, жирів, натуральних барвників та ароматизаторів. Компанія друкує свій продукт на 3D-принтері, який створює шари "баранини", "свинини" або "яловичини" шляхом друку рослинних компонентів, що імітують м'язи, кров і жир типового шматка м'яса, але без забою тварин. Таке м'ясо збалансоване за поживністю, містить більше клітковини, у ньому менше насичених жирів і немає холестерину. Від інших компаній подібного напрямку Redefine Meat відрізняє те, що вони не створюють котлети для бургерів – вони налаштовані на створення «сирого м'яса», яке правильно поводитиметься за різних способів приготування. Тобто їхня мета – не фарш, з яким, звичайно, простіше, а звичайні шматки м'яса. Завдяки унікальному 3D-принтеру вони можуть підлаштовуватись під різний ринок, створюючи м'ясо, звичне для конкретних регіонів, маніпулюючи співвідношенням жирів, білків та інших інгредієнтів майбутнього м'яса.



Не можна сказати, що рослинне м'ясо за поживністю дорівнює традиційному або штучному. Тому інший прийнятний і, можливо, найбільш екологічний варіант – заміна худоби комахами або, наприклад, тарганами. Nestle вже розпочали випуск кормів для кішок і собак на основі білка личинок мухи львинки чорної.



Заснована в 2011 році в Парижі вченими та екоактивістами, компанія Ÿnsect перетворює борошняних хрущаків на високоякісні цінні інгредієнти для домашніх тварин, рослин та людей. Протягом кількох тижнів в оптимальних контрольованих умовах вертикальних ферм личинки молодих комах харчуються пшеничними висівками та ростуть. Про харчування дбає спеціальна автоматизована технологія, як і про очищення середовища личинок. Вбудовані датчики збирають дані для контролю вологості та температури. Коли личинки стають зрілими борошняними хробаками, 95% з них обробляють парою, стерилізуються і перетворюються на білки та олію найвищої якості без будь-яких хімічних речовин. Інші 5% личинок дорослішають і дають потомство на відновлення популяції.



Компанія виробляє високоякісний порошок борошна та олію з комах з 70% вмістом білка, який продає виробникам кормів для тварин та рослин. Комахи, перероблені на борошно, також можуть бути використані як білкові інгредієнти для людських харчових продуктів, на кшталт макаронів, хліба, печива та інших. Це незвичайне джерело протеїну вважали за безпечне і вже 27 країн ЄС додали борошняного хрущака до списку дозволених для продажу продуктів. А ще личинки Ÿnsect продаються як добрива для ґрунту, а основний компонент екзоскелету комах – хітин – обіцяє нові можливості в екологічній хімії та біоматеріалах.



Чи екологічне штучне м'ясо?



Щодо турботи про екологію — який із методів отримання продуктів тваринництва найбільш екологічний і чи буде виробництво лабораторного м'яса менш енерговитратним та з меншим виділенням парникових газів чи навпаки — зараз точної відповіді немає. Хоча переважує думка про те, що в перспективі це буде все ж таки екологічніше. Щонайменше, для виробництва м'яса, що культивується, не потрібні величезні площі землі і стільки води, скільки використовується при традиційному виробництві. До того ж корови – основне джерело метану, що посилює парниковий ефект.



При виробництві штучного м'яса також знижуються витрати на робочу силу, немає потреби в очищенні та розподілі тварин, скорочується ризик виникнення зоонозних захворювань. Забір початкових стовбурових клітин проводиться один раз і не завдає шкоди тваринам. Самі ж компанії з виробництва синтетичного м'яса запевняють, що така технологія є найбільш екологічною. Зокрема, Aleph Farms у квітні 2020 року стала першою з виробників м'яса, що культивується, яка оголосила про цілі з нульовим викидом вуглецю у своїй діяльності до 2025 року, і у всьому ланцюгу поставок до 2030 року.



Проблеми, з якими стикаються виробники культивованого м'яса



Проблема поки в тому, що рослинні поживні середовища дорожчі за середовище тваринного походження, хоча розробники шукають претендентів на ідеальне недороге рослинне середовище. Багато виробників вже переходять на таку альтернативу, а є й ті, що синтезують лабораторний аналог фетальної бичачої сироватки.



З каркасом теж складно, проте тестується все, що може стати найкращою основою м'яса. Нещодавно британські дослідники описали метод, що справляється з наданням текстури м'яса. Їхня розробка – м'ясо на трав'яному каркасі. Для свого експерименту вчені вибрали жито, вівсяницю та тонконіг однорічний. Видаливши клітини з трави хімічними розчинами, у ній залишилася лише целюлозна структура, на яку підсаджували мишачі міобласти. Прикріплення до децелюляризованого каркаса було більш ефективним порівняно з фіксацією на необробленій траві. Позаклітинний матрикс очищеної від клітин трави дозволив клітинам м'яса проліферувати та вишикуватися в паралельні ряди зі створенням тривимірної м'язової тканини з волокнистою структурою.



Надати текстуру м'яса в одному з недавніх досліджень пропонується розкочуванням тонкого листя живих клітин, яке вирощується в культурі, а потім розкладається на пластинах для зростання. Готові «коржики» на основі м'язових та жирових клітин складаються в купки, і так вони самі поєднуються. Таким чином, можна регулювати товщину стейку та надавати йому певний відсоток жирності та мармурності. Тому в найближчому майбутньому, на думку дослідників, які розробили цю схему, ви вибиратимете м'ясо за відсотком жиру, як молоко.



Що стосується космічно дорогого штучного м'яса, то, як із будь-якими новими розробками, згодом ціна має стрімко падати з урахуванням великої конкуренції серед виробників. Поки необхідно провести безліч удосконалень, наприклад, біореактори в майбутньому повинні бути настільки досконалі, щоб бути повноцінною заміною кровоносної системи для доставки кисню та поживних речовин. Однак створюване сьогодні «м'ясо в чанах», що містить як м'язові, так і жирові клітини, а також вирощене за вдосконаленою за ці роки технологією, дуже відрізняється від голосної сірої котлети Марка Поста.