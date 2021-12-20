Музика посилює стійкість до стресу під час кризи

20:18 22 листопад Київ, Україна

Крім безпосередніх ризиків для здоров'я, пов'язаних з пандемією Covid-19, до численних стресових факторів, які можуть впливати на індивідуальний та колективний добробут, належать і превентивні заходи. Міжнародний дослідницький проєкт за участю Інституту емпіричної естетики з'ясував, чи була музика навесні 2020 року ефективною стратегією соціоемоційної стійкості в умовах локдауну.



Під час першого карантину, що тривав із квітня по травень 2020 року, вчені відібрали демографічно репрезентативну вибірку людей із шести країн на трьох континентах: понад 5000 осіб з Німеччини, Франції, Великобританії, Індії, Італії та США відповідали на онлайн-питання про музику та її вплив під час кризи. Більше половини опитаних визнали, що музика допомагала їм боротися з емоційним та соціальним стресом.

«Слід зазначити, що не музика сама по собі долає стрес, а пов'язана з нею активність – тобто те, як люди змінили своє ставлення до музики під час кризи, – пояснила Меланія Вальд-Фурман (Melanie Wald-Fuhrmann), директорка Інституту емпіричної естетики імені Макса Планка - Прослуховування та створення музики мають різний потенціал для стимулювання стійкості до стресу».

Люди, у яких у зв'язку з пандемією посилилися негативні емоції, використовували музику насамперед для подолання депресії, страху та стресу. Ця стратегія найчастіше простежувалася під час прослуховування музики. Люди використовували музику насамперед для заміни соціальної взаємодії. Як при прослуховуванні, так і при заняттях музикою, вона створювала почуття приналежності та спільноти. А під час створення музики можна було займатися саморефлексією.



Особливого значення набув новий жанр «корона-музики». Йдеться про музичну реакцію на коронакризу — нові твори, тематичні плейлисти, а також уже створені пісні, тексти яких переписувалися під впливом пандемії. Інтерес до корона-музики корелює з питанням, чи вважає особа таке заняття допомогою під час кризи: чим більший інтерес, тим більше музика підтримує особистість у боротьбі зі стресовими факторами.



Отримані результати виявляють важливість креативних відповідей у моменти кризи наживо: корона-музика дала можливість колективно реагувати на актуальні громадські виклики, посиливши стійкість окремих осіб та цілих спільнот. Вчені бачать у цьому суттєвий аргумент навіть у публічних дебатах про «системну значущість» музики та культури.