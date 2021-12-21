Багатоніжка з Австралії побила рекорд за кількістю ніг. Їх у неї понад тисячу

12:04 20 грудень Київ, Україна

Вчені описали новий вид двопарноногих багатоніжок із Західної Австралії, серед яких зустрічаються особини з більш ніж тисячею ніг. Названий Eumillipes persephone вид став рекордсменом серед тварин за найбільшою кількістю ніг, хоча його довжина тіла не перевищує десяти сантиметрів. Детальний опис тисячоніжки опублікували в журналі Scientific Reports.



Що дивного в багатоніжках з великою кількістю ніг?



Двопарноногих багатоніжок (клас Diplopoda), названих так за наявність двох пар ніг на більшості тулубних сегментів, іноді в розмові ще називають тисячоніжками. Особливо це характерно для англійської мови, де їх позначають словом millipede, яке з латинської буквально перекладається як тисячоніжка. Однак досі назва не зовсім відображала сутність цих членистоногих, оскільки не було описано жодної багатоніжки, яка мала б хоч тисячу ніг. Більшість із них мають від кількох десятків до чотирьох сотень кінцівок, а рекордсменом серед усіх тварин довгий час був вид Illacme plenipes, що мешкає в землі на глибині 11 метрів. Ці членистоногі зазвичай мають більше 600 ніг, але одна з описаних особин відзначилася аж 750 ногами при досить скромній довжині тіла в 3-4 сантиметри. Нарешті, група австралійських та американських дослідників описала новий вид багатоніжок і довела, що принаймні деякі з цих тварин цілком справедливо можуть називатися і тисячоніжками.



Який вид описали вчені?



Влітку минулого року вчені проводили дослідження свердловин, створених під час пошуку корисних копалин у регіоні Голдфілдс Західної Австралії. Вивчаючи фауну 56 свердловин завглибшки від 4 до 81 метра, їм вдалося виявити вісім особин блідих невеликих двопарноногих багатоніжок, з яких п'ять видобули з глибини 60 метрів. Як показало дослідження, тварини належать до нового виду багатоніжок сімейства Siphonorhinidae.



Зовнішньо представники нового виду нагадують вищезгадані I. plenipes. Наприклад, так само мають світлий, кремовий колір, їхня голова позбавлена очей, але має відносно довгі антени, а тіло сильно подовжене. Але як показало генетичне дослідження, тварини належать до різних рядів (I. plenipes до Siphonophorida, а новий вид - до Polyzoniida), а їхня анатомічна схожість виникла в процесі еволюції незалежно, ймовірно, через схожість середовища, а не успадковане від загального предка. І якщо I.plenipes, у якої 750 ніг, має 192 сегменти тіла, то у нового виду кількість ніг може досягати аж 1306 на суму на 330 сегментах при довжині тіла до 10 сантиметрів і ширині всього до 1 міліметра. Це робить його твариною з великою кількістю ніг серед усіх відомих на Землі та першою описаною багатоніжкою з тисячею ніг. Тому вчені дали їй латинську назву Eumillipes persephone, де родова назва означає «справжня тисячоніжка», а видова дана на честь Персефони — грецької богині підземного царства.



Дослідники припускають, що незвичайна морфологія забезпечує багатоніжці можливість більш ефективно пересуватися глибоко під землею. Вона орієнтується у просторі за допомогою пари своїх подовжених антен, кожна з яких рухається незалежно, розшукуючи щілини та отвори у землі. При виявленні підходящої вони протискуються у неї за допомогою гнучких, телескопічних сегментів тіла, подібно до дощових хробаків, і штовхають себе при цьому численними ногами. Або ж подовження тіла може сприяти такому ж або навіть більшому подовженню травної системи, що збільшує поглинальну поверхню і дозволяє засвоювати більшу кількість їжі у бідному на ресурси середовищі. Однак поки що вченим дуже мало відомо про істоту, у тому числі про те, чим і як вона харчується. Тому автори наголошують на важливості подальших вивчень тварини.