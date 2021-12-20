Мікробіологи оживили бактерії, яким понад 100 млн років

11:32 26 листопад Київ, Україна

Вченим успішно вдалося оживити бактерії, які були видобуті з осадових порід, що перебували в дрімаючому стані неймовірних 101,5 млн років. Дослідження демонструє, наскільки витривалим може бути життя на Землі.



Бактерії – це, найімовірніше, найдавніші організми планети. Їх виявили у зразках глини, які залягали на 74,5 метра нижче океанічного дна на глибині 5,7 км у південній частині Тихого океану. Зразки видобули за допомогою судна JOIDES Resolution.



Майже 99% бактерій - ровесників динозаврів, що були в осадових відкладах, вижили, хоча вони протягом усього цього часу майже не мали поживних речовин.



Дослідники на чолі з мікробіологом Юкі Мороно з Агентства морських досліджень і технологій Японії тримали бактерії в інкубаторі протягом 557 днів, надаючи їм вуглецеву та азотну їжу, у тому числі аміак, ацетат та амінокислоти. Бактерії зростали, множилися та демонстрували різноманітну метаболічну активність.

"Те, що значну частину бактерій вдалося оживити після такого тривалого ув'язнення в умовах з екстремально низьким вмістом поживних речовин і енергії, дійсно дивно", - стверджує Мороно.

Ці бактерії були аеробними, тобто для існування їм потрібен кисень, який був присутній в осадових покладах. Якщо такі поклади на морському дні формуються поступово – не більше метра кожні два мільйони років, – у них може бути кисень, що дозволяє бактеріям жити в них неймовірні періоди часу.

«Найдивовижнішим висновком з цього дослідження є те, що воно, власне, показує, що життя в стародавніх покладах в океанах Землі практично безмежне», – стверджує океанограф з Університету Род-Айленда Стівен Д'Ондт, співавтор дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications.

У 2000 р. дослідникам вдалося «оживити» бактерії всередині соляного кристала у віці 250 млн років, проте щодо віку цих бактерій існують сумніви.