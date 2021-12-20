Мікробіологи оживили бактерії, яким понад 100 млн років

Вченим успішно вдалося оживити бактерії, які були видобуті з осадових порід, що перебували в дрімаючому стані неймовірних 101,5 млн років. Дослідження демонструє, наскільки витривалим може бути життя на Землі.
Бактерії – це, найімовірніше, найдавніші організми планети. Їх виявили у зразках глини, які залягали на 74,5 метра нижче океанічного дна на глибині 5,7 км у південній частині Тихого океану. Зразки видобули за допомогою судна JOIDES Resolution.
Майже 99% бактерій - ровесників динозаврів, що були в осадових відкладах, вижили, хоча вони протягом усього цього часу майже не мали поживних речовин.
Дослідники на чолі з мікробіологом Юкі Мороно з Агентства морських досліджень і технологій Японії тримали бактерії в інкубаторі протягом 557 днів, надаючи їм вуглецеву та азотну їжу, у тому числі аміак, ацетат та амінокислоти. Бактерії зростали, множилися та демонстрували різноманітну метаболічну активність.
Бактерії – це, найімовірніше, найдавніші організми планети. Їх виявили у зразках глини, які залягали на 74,5 метра нижче океанічного дна на глибині 5,7 км у південній частині Тихого океану. Зразки видобули за допомогою судна JOIDES Resolution.
Майже 99% бактерій - ровесників динозаврів, що були в осадових відкладах, вижили, хоча вони протягом усього цього часу майже не мали поживних речовин.
Дослідники на чолі з мікробіологом Юкі Мороно з Агентства морських досліджень і технологій Японії тримали бактерії в інкубаторі протягом 557 днів, надаючи їм вуглецеву та азотну їжу, у тому числі аміак, ацетат та амінокислоти. Бактерії зростали, множилися та демонстрували різноманітну метаболічну активність.
Ці бактерії були аеробними, тобто для існування їм потрібен кисень, який був присутній в осадових покладах. Якщо такі поклади на морському дні формуються поступово – не більше метра кожні два мільйони років, – у них може бути кисень, що дозволяє бактеріям жити в них неймовірні періоди часу.
У 2000 р. дослідникам вдалося «оживити» бактерії всередині соляного кристала у віці 250 млн років, проте щодо віку цих бактерій існують сумніви.
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