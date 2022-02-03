Метеорологи зафіксували дві блискавки, що побили рекорд за довжиною – одна з них була в Україні

16:34 02 лютий Київ, Україна

Всесвітня метеорологічна організація зареєструвала у Північній та Південній Америці дві рекордні блискавки – обидві виявилися найдовшими. Тільки одна простяглася на 768 кілометрів, що майже як від Харкова до Одеси, а інша тривала понад 17 секунд. Блискавку з максимальною протяжністю зафіксували 29 квітня 2020 року над США, а з максимальною тривалістю над Уругваєм і північною Аргентиною 18 червня 2020 року. Про рекорд дослідники ВМО повідомили у Bulletin of the American Meteorological Society.

Як поставити блискавичний рекорд?



Блискавка - це електричний заряд, що виникає через дисбаланс між самими грозовими хмарами або між ними та землею. Блискавки є одним із найпоширеніших явищ природи, хоча більшість із них і відбувається всередині хмар. Від звичайних громів мегаблискавок зазвичай не чекають, тому що їм необхідні масштабні електризовані хмари, які досить повільно розряджаються, щоб утворити одиничні заряди, які вже зможуть охопити надзвичайні відстані.



Під ці критерії підпадають купчасті дощові хмари-ковадла. І знову ж таки, не всі подібні системи здані породити екстремальні грозові заряди, так що мегаблискавки можна поки побачити тільки на Великих рівнинах США та в басейні річки Ла-Плата, розташованої в Південній Америці. Тому

Блискавки становлять серйозну загрозу і щороку спричиняють смерть людей. Найбільшими за кількістю жертв інциденти сталися 1975 року в Зімбабве, де блискавка потрапила до будівлі і стала причиною смерті 21 людини, яка в ній переховувалась. У 1994 році блискавка призвела до загоряння нафти та призвела до загибелі 469 людей у єгипетському місті Дронка. Під ці критерії підпадають купчасті дощові хмари-ковадла. І знову ж таки, не всі подібні системи здані породити екстремальні грозові заряди, так що мегаблискавки можна поки побачити тільки на Великих рівнинах США та в басейні річки Ла-Плата, розташованої в Південній Америці. Тому метеорологи очікують запуску MGT Lightning Imager, який охопить 80 відсотків земного диска та дозволить бачити такі екстремальні події у більшій кількості частин світу.Блискавки становлять серйозну загрозу і щороку спричиняють смерть людей. Найбільшими за кількістю жертв інциденти сталися 1975 року в Зімбабве, де блискавка потрапила до будівлі і стала причиною смерті 21 людини, яка в ній переховувалась. У 1994 році блискавка призвела до загоряння нафти та призвела до загибелі 469 людей у єгипетському місті Дронка.



Які рекорди ставлять блискавки?



Новий рекорд із протяжності поставила блискавка 29 квітня 2020 року. Вона виникла через мезомасштабну конвективну систему і простяглася на 768 кілометрів, що еквівалентно відстані між Нью-Йорком та Колумбусом (або майже стільки ж, скільки їхати поїздом з Харкова до Одеси). Блискавка виникла над Великими рівнинами і, перш ніж мігрувати в море над Мексиканською затокою, перемістилася на південь. Найдовшою за часом стала блискавка вздовж кордону між Аргентиною та Уругваєм 18 червня 2020 - вона безперервно розвивалася протягом 17,102 секунди.

Попереднім блискавичним рекордсменом за тривалістю стала блискавка над Північною Аргентиною 4 березня 2019 року, яка тривала 16,73 секунди, що на 0,37 секунди коротше за новий рекорд. А за довжиною зафіксована у жовтні 2018 у Бразилії, яка простяглася на 709 кілометрів. Це на 60 кілометрів менше за нову зафіксовану мегаблискавку.

Обидві блискавки помітили за допомогою супутників GOES-16 та GOES-17, а також завдяки наземній системі HLMA (Houston Lightning Mapping Array). Причому експерти зазначають, що це лише мінімальна оцінка істинного ступеня та тривалості цих блискавок, і фактичні параметри можуть бути навіть більшими. На їхню думку, цілком імовірно, що існують ще більш серйозні екстремальні явища, про які ми просто не маємо якісних даних.