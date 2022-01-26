Математична закономірність регулює морське життя - дослідження

11:26 26 січень Київ, Україна

Вчені вперше підтвердили, що морські організми підпорядковуються математичному закону - якщо маса тіла певного класу збільшується в 10 разів, кількість організмів цього класу зменшується в стільки ж. Це призводить до унікального рівномірного розподілу, при якому тварини всіх розмірів зберігають однакову біомасу на глобальній шкалі – від крихітних бактерій до блакитних китів. Дослідження свідчать також, що людина вже похитнула природний баланс.



У 1972 році американські вчені опублікували результати своїх досліджень планктону, що стало сенсацією. Вони стверджували, що частота та розмір морських тварин не випадкові – вони визначаються математичною формулою. Відповідно до Шелдонової теорії розмірних спектрів, кожен великий клас організмів у глобальному масштабі займає приблизно однаковий обсяг біомаси. Кожен 10-кратний приріст тіла корелює зі зменшенням кількості організмів у цій категорії. І навпаки. Тобто всі риби, що важать від 10 до 100 грамів, зустрічаються приблизно в 10 разів частіше, ніж риби вагою від 100 до 1000 грамів.



Ця закономірність вже кілька разів підтверджувалася на регіональному рівні та порівняннях класів. Але майже за 50 років емпіричної та теоретичної роботи придатність теорії не перевіряли на глобальному рівні для всіх 23 класів морських істот – пояснив Ян Гаттон (Ian Hatton) та його колеги з Інституту математики природничих наук імені Макса Планка у Лейпцигу. Саме це поставили собі за мету вчені цього разу.



Для цього вчені визначили частоту розподілу 12 основних груп морських організмів усіх розмірів – від бактерій до великих китів. Щоб зважити також просторові коливання, вчені поділили світовий океан на 33 000 клітин решітки, кожна з яких відповідала одному градусу.

"Систематично порівняти дані в такому великому масштабі – це справжній виклик", - сказав Гаттон.

Щоб проаналізувати організми в значною мірою незайманих морях допромислової епохи приблизно в 1850 році, вчені внесли історичні дані в моделі та реконструювали просторовий розподіл.



Результат: у незайманих океанах організми також дотримувалися закону Шелдонового спектрування. У кожному з 23 розмірних класів глобальна біомаса становила близько однієї гігатонни. Коли маса організмів збільшується вдесятеро, кількість індивідів цього класу зменшується на десяту частину. Тобто частка втрати пропорційна отриманій масі.

Незначні відхилення вчені помітили лише на межах спектрів: бактерії дещо численніші, ніж мають бути, а великі кити - навпаки, рідкісні. Проте результати підтверджують, що морське життя справді дотримується закону, який сформулювали майже 50 років тому.

“Справді, дивно, що життя під водою розподілене за розмірними класами настільки рівномірно, – сказав провідний автор Ерік Галбрайт (Eric Galbraith) з Університету Макгілла в Монреалі. – Ми не знаємо чому так. Чому маленькі організми не мають більшої біомаси, ніж великі? І чому немає ідеального розміру, що гарантує ідеальну, особливо велику частку біомаси? З цього погляду результати показують, як мало ми знаємо про екосистему.

Аналізи також показали, що колись актуальна для океану закономірність зараз сильно постраждала. Людське втручання у формі полювання на китів та риболовлі змінило рівномірне співвідношення розмірів у морі. Так що більше третини найбільших (найважчих) морських жителів суттєво не вистачає, повідомили Гаттон та його колеги. Це відхилення проявляється вже серед риб масою від 10 грамів та більше, але особливо помітно серед китів.

Згідно з отриманими даними, біомаса великої риби та морських ссавців, у тому числі дельфінів, зменшилася майже на 2 гігатонни – це відповідає знищенню 60% тварин за показниками Шелдонового спектрування. Серед великих видів китів біомаса зменшилася на 90% порівняно з первинною пропорцією.

"Тому людина не просто стала "хижаком номер 1" у морі, вона повністю змінила загальний потік енергії в морській екосистемі", - сказав Галбрайт.

Отримані результати демонструють: значний вплив людини на морське середовище змінив навіть фундаментальну схему морського життя.