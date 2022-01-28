Марсіанський океан міг уникнути замерзання три мільярди років тому

08:05 28 січень Київ, Україна





Що ми взагалі знаємо про минуле Марса? Французькі та американські вчені змоделювали марсіанський клімат три мільярди років тому і дійшли висновку, що замість бути теплим і вологим або холодним і сухим, він був одночасно холодним і вологим. Це пояснило б знайдені на Марсі річкові рівнини та сліди цунамі. Підтримувати рідкий океан за мінусової температури допомагала б його власна циркуляція, яка б підвищувала її до 4,5 градуса Цельсія і так забезпечувала подібний до Землі кругообіг води. Якою могла бути Червона планета у давнину, вчені описали у журналі PNAS.



Яким був клімат Марса в минулому, сказати досить складно — геологічні чи мінералогічні індикатори, які можуть розповісти про атмосферу, гідросферу та літосферу, зруйнувалися пізнішими процесами хімічного чи фотоокислення поверхні через відсутність у планети захисту від сонячного випромінювання.



Марсіанська геологічна історія традиційно ділиться на три тимчасові періоди: сучасний амазонський, якому не більше трьох мільярдів років і дуже несхожий на умови на Землі, гесперійський період (3-3,5 мільярда років), що особливо цікавить вчених у порівнянні з планетами і вказує на вулканічну активність і катастрофічні повені, і нойський період (3,5-4,1 мільярда років).



Але обговорюючи умови на Марсі в той же період, коли на Землі з'явилося життя, тобто приблизно три мільярди років тому, вчені діляться на два табори: Марс був вологим і теплим або холодним і сухим. І одним із важливих питань, яких нам не вистачає для повної геологічної картини Червоної планети та її можливої придатності для життя – чи був на ній океан.



Як відбуваються пошуки марсіанських океанів?



Понад 40 років тому орбітальні апарати Вікінг виявили на Марсі величезний басейн у північній півкулі. І після цього, крім Землі, Марс є єдиним планетарним тілом, на якому вдалося виявити об'єкти розміром із океан. І якщо Земля зберегла свої океани ще на мільярди років, то про стабільність марсіанських водойм навіть у минулому планети точаться суперечки.



Якби в пізньогесперійський період близько трьох мільярдів років тому Марс був теплим і вологим, то дощі повинні створити набагато більше мереж долин, ніж ми спостерігаємо на планеті зараз. Занадто холодний клімат заморожував воду на поверхні. А помірковано холодний переніс би воду з океану на сушу у вигляді снігу та льоду, але тоді нам не вдалося знайти виступи з великого піску, які, на думку вчених, сформувалися в результаті цунамі на планеті. У своїй роботі французькі та американські вчені вирішили пошукати океан на Марсі, моделюючи умови на ньому так, якби три мільярди років тому він був водночас холодним та вологим. Понад 40 років тому орбітальні апарати Вікінг виявили на Марсі величезний басейн у північній півкулі. І після цього, крім Землі, Марс є єдиним планетарним тілом, на якому вдалося виявити об'єкти розміром із океан. І якщо Земля зберегла свої океани ще на мільярди років, то про стабільність марсіанських водойм навіть у минулому планети точаться суперечки.Якби в пізньогесперійський період близько трьох мільярдів років тому Марс був теплим і вологим, то дощі повинні створити набагато більше мереж долин, ніж ми спостерігаємо на планеті зараз. Занадто холодний клімат заморожував воду на поверхні. А помірковано холодний переніс би воду з океану на сушу у вигляді снігу та льоду, але тоді нам не вдалося знайти виступи з великого піску, які, на думку вчених, сформувалися в результаті цунамі на планеті.У своїй роботі французькі та американські вчені вирішили пошукати океан на Марсі, моделюючи умови на ньому так, якби три мільярди років тому він був водночас холодним та вологим.

Як уявити клімат Марса?



Дослідники розробили модель загальної циркуляції атмосфери та океану планети в умовах меншої світності Сонця (79 відсотків від сучасного значення) та глобального еквівалентного шару води (global equivalent layer), тобто товщини водного шару, будь він рівномірно розподілений по всьому Марсу, 150 метрів, чого вистачило б, щоб заповнити океанічний басейн. Модель також включає потік льоду із суші в океан і кількість водню в атмосфері, джерелом якого міг бути, наприклад, вулканізм.



Сценарії прохолодного та вологого клімату при слабкому молодому сонці показують, що океан, в умовах падіння температури та втрати планетою магнітного поля, мав би замерзнути при тиску нижче одного бару. Згідно з моделлю, височини в основному покриті льодом, але накопичення снігу принаймні на два метри може сприяти утворенню льодовиків, які потрапляли б знову в океан. Дощитиме переважно над океаном (до 70 відсотків від загальної кількості опадів), що й компенсуватиме до 60 відсотків випаровування води.



Циркуляція води зможе нагріти поверхню до 4,5 градуса Цельсія, тому навіть за глобальної температури на планеті нижче нуля океан зможе залишатися стабільним. Цей марсіанський клімат може бути подібний до стародавнього земного з активним колообігом води в часи ранніх стадій появи життя. До того ж цей сценарій може пояснити геологічні особливості планети (як сліди цунамі та льодовикові процеси).



