Люди у вільних відносинах так само щасливі, як і пари в моногамних спілках.

Канадські дослідники вирішили оцінити, наскільки люди у вільних відносинах задоволені життям, порівняно з прихильниками моногамних відносин. Результати дослідження показали, що вони щасливі.
Сучасність полягає не тільки у зміні наукового уявлення про навколишній світ, а й у значному реформуванні соціальних процесів. Одним із питань, що викликають бурхливі обговорення, залишаються відносини між партнерами та різноманітне ставлення до моногамних та полігамних відносин.
Стереотипно, що суспільство у цьому питанні досить консервативно. Однак саме тому багато сімей переходять до конфронтації, адже глобалізація сильно впливає на молодь та обурює старше покоління.
Проте наука теж не оминає соціальні проблеми та намагається показати ширшу картинку з приводу актуального питання. У канадському Університеті Гвельфа встановили, що прихильники вільних відносин так само щасливі, як і ті, хто перебуває у традиційних моногамних відносинах.
Сучасність полягає не тільки у зміні наукового уявлення про навколишній світ, а й у значному реформуванні соціальних процесів. Одним із питань, що викликають бурхливі обговорення, залишаються відносини між партнерами та різноманітне ставлення до моногамних та полігамних відносин.
Стереотипно, що суспільство у цьому питанні досить консервативно. Однак саме тому багато сімей переходять до конфронтації, адже глобалізація сильно впливає на молодь та обурює старше покоління.
Проте наука теж не оминає соціальні проблеми та намагається показати ширшу картинку з приводу актуального питання. У канадському Університеті Гвельфа встановили, що прихильники вільних відносин так само щасливі, як і ті, хто перебуває у традиційних моногамних відносинах.
У консенсусних (немоногамних) відносинах усі партнери погоджуються брати участь у кількох сексуальних чи романтичних стосунках із партнерами.
У дослідженні було проведено опитування серед 140 учасників немоногамних та 200 учасників моногамних відносин. Всім було поставлено питання щодо їх задоволення наявними відносинами та оцінки загального рівня щастя. У результаті дослідники встановили, що попри різну структуру відносин люди мали однакове задоволення від них.
Дослідження не пропагує немоногамні стосунки, проте демонструє, що кожен має право на своє щастя. Проте досить багато факторів впливають на нас: навіть вік та соціальний статус. Головне – знайти людину, яка повністю підтримуватиме вашу структуру відносин і матиме однаковий з вами рівень відповідальності.
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