Люди у вільних відносинах так само щасливі, як і пари в моногамних спілках.

21:24 24 грудень Київ, Україна

Канадські дослідники вирішили оцінити, наскільки люди у вільних відносинах задоволені життям, порівняно з прихильниками моногамних відносин. Результати дослідження показали, що вони щасливі.



Сучасність полягає не тільки у зміні наукового уявлення про навколишній світ, а й у значному реформуванні соціальних процесів. Одним із питань, що викликають бурхливі обговорення, залишаються відносини між партнерами та різноманітне ставлення до моногамних та полігамних відносин.



Стереотипно, що суспільство у цьому питанні досить консервативно. Однак саме тому багато сімей переходять до конфронтації, адже глобалізація сильно впливає на молодь та обурює старше покоління.



Проте наука теж не оминає соціальні проблеми та намагається показати ширшу картинку з приводу актуального питання. У канадському Університеті Гвельфа встановили, що прихильники вільних відносин так само щасливі, як і ті, хто перебуває у традиційних моногамних відносинах.

"Ми виявили, що люди, які проживають у вільних відносинах, відчувають такий самий рівень задоволення, як і ті, хто перебуває в моногамних парах. Тобто обидві групи мають достатній рівень психологічного та сексуального добробуту”, - пояснила Джесіка Вуд, студентка докторантури з прикладної соціальної психології та провідний автор дослідження "Цей факт розвінчує суспільні погляди на моногамію як ідеальну структуру відносин."

У консенсусних (немоногамних) відносинах усі партнери погоджуються брати участь у кількох сексуальних чи романтичних стосунках із партнерами.

“І це частіше, ніж думає більшість людей. Ми знаходимося в точці соцісторії, де люди мають набагато більше очікувань від своїх партнерів: хочуть мати і сексуальне задоволення, і емоційну, і фінпідтримку. Спроби виконати всі ці потреби можуть чинити тиск на партнера. Однак "вільні відносини" найчастіше сприймаються як аморальні. У більшості людей ці люди постійно займаються сексом з усіма. Їх зневажають та вважають поганими особистостями, але це не так”, - зазначає автор.

У дослідженні було проведено опитування серед 140 учасників немоногамних та 200 учасників моногамних відносин. Всім було поставлено питання щодо їх задоволення наявними відносинами та оцінки загального рівня щастя. У результаті дослідники встановили, що попри різну структуру відносин люди мали однакове задоволення від них.

"Це дослідження показує, що наш вибір структури відносин не є показником того, наскільки ми будемо щасливі".

Дослідження не пропагує немоногамні стосунки, проте демонструє, що кожен має право на своє щастя. Проте досить багато факторів впливають на нас: навіть вік та соціальний статус. Головне – знайти людину, яка повністю підтримуватиме вашу структуру відносин і матиме однаковий з вами рівень відповідальності.