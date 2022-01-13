Лідери стародавньої культури Уарі використовували наркотики для зміцнення власної влади та авторитету

10:16 13 січень Київ, Україна

Вчені запідозрили правителів культури Уарі у використанні алкогольних напоїв з додаванням галюциногенів для розширення та зміцнення своєї влади. Ймовірно, пригощаючи представників місцевих еліт недоступним для них та незвичайним психоактивним напоєм, Уарі завойовували прихильність, що сприяло зміцненню їхнього політичного становища. Частково на це вказує перебування останків рослини з психотропною дією поруч із останками рослин, які використовувалися виготовлення алкогольних напоїв. Роздуми вчених докладно обґрунтовані у статті журналу Antiquity.

Що це за культура?



Культурою Уарі називають народ Анд, що передував інкам і населяв територію сучасного Перу десь між 500 і 1100 роками нашої ери. Хоча імперія Уарі проіснувала відносно недовго, за цей час вона встигла досягти значного розвитку та поширитися майже на всі перуанські Анди, контролюючи віддалені та малонаселені самими Уарі території. Як показують багато археологічних знахідок, Уарі активно розвивали землеробство та архітектуру. Але підтримувати важливі економічні зв'язки та формувати нові допомагало не лише це. Нещодавні дослідження показали, що розширення імперії було тісно пов'язане з місцевими пивоварнями промислових масштабів, де вироблялися та зберігалися сотні літрів алкогольного напою з кукурудзи та перуанського перцю. Ймовірно, він використовувався Уарі для влаштування ритуальних бенкетів для провінційного населення, щоб добитися його прихильності та відданості. Вчені з Коледжу Дікінсона, Рочестерського університету та Королівського музею Онтаріо у новій роботі зазначають, що не тільки алкоголь міг використовуватися для зміцнення політичного впливу, а й рослинні галюциногени у ньому.



Звідки ідея щодо використання наркотиків Уарі?



Група вчених проводила розкопки у поселенні Уарі Кількапампа на півдні Перу. Воно було засноване в середині IX століття, але вже за кілька десятиліть було покинуто. Через вкрай посушливі умови ґрунт на місці дослідження добре зберігає органічні залишки, зокрема, залишки рослин, що походять ще з часів панування на території Уарі.



У зразках ґрунту в місті колишніх будинків археологи знайшли велику кількість рослинних залишків, що добре збереглися, таких як деревина та інші частини рослин, особливо використовуваних при виготовленні алкогольних напоїв і пов'язані з ритуальними частуваннями: шинуса м'якого (Schinus molle), відомого як перуанський перець і кукурудзи (Zea mays). Крім того, із зразків вилучили 16 насінин рослини вілка (A nadenanthera colubrina), яка відома галюциногенними властивостями через вміст алкалоїдів, у тому числі психоделіка ДМТ. Протягом тисячоліть рослина використовувалася в ритуальних цілях народами Анд, але, що цікаво, вона росте на іншому східному схилі гір від Кількапампи. З цього і відносної рідкості насіння (для порівняння, в одній із ям насінин перуанського перцю було більше мільйона) вчені роблять висновок, що вілку імпортували навмисне.



Чому галюциноген запідозрений у використанні у розширенні влади?



Згадана рослина з галюциногенними властивостями переважно використовувалася для куріння або вдихання. Це справляло сильний психотропний ефект, якого досягали для спілкування з духами і богами. Але є дані, що чай з неї могли додавати до алкогольних напоїв, наприклад, чічу (схожий на пиво ферментований напій з кукурудзи або перуанського перцю). До того ж на деяких посудинах, що пов'язують із культурою Уарі, зображувалися стручки рослини. Враховуючи підтверджену поширеність та важливу роль алкогольних напоїв у соціальному житті Уарі, а також відсутність достовірних свідчень куріння, цілком можливо, що галюциноген додавали у пиво.



Вчені розмірковують, що додавання насіння вілки до пива з перуанського перцю могло змінити досвід застосування психоактивної речовини. Ймовірно, ефект від неї був дещо слабшим і тривалішим, але на відміну від самостійного застосування викликав не індивідуальні, а колективні переживання. Спільний психотропний досвід міг сприяти об'єднанню людей, які зазвичай не мали доступу до насіння вілки та розуміння аспектів приготування напою, що ставило лідерів Уарі — господарів бенкету, які пригощали гостей незвичайним напоєм — у привілейоване становище.