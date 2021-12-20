Ліки проти хвороби Альцгеймера викликали набряк мозку у третини пацієнтів

14:06 25 листопад Київ, Україна





Що це за продукт? Препарат проти хвороби Альцгеймера адуканумаб, який нещодавно отримав дозвіл на використання в США, викликає набряк мозку або крововилив у 40 відсотків пацієнтів. Втім, більшість випадків легкі і виявляються симптомами лише у чверті пацієнтів, йдеться у дослідженні журналу JAMA Neurology.



Влітку 2021 року ми повідомляли про схвалення Управлінням з продовольства та медикаментів США (FDA) першого за 18 років препарату проти хвороби Альцгеймера. Ним став Адугельм (Aduhelm), розроблений фармацевтичною компанією Biogen. Його основною речовиною є адуканумаб – моноклональні антитіла, створені таким чином, щоб націлюватися на патологічні відкладення білка бета-амілоїду у мозку, які є характерною ознакою хвороби Альцгеймера.



Втім, щодо рішення про надання дозволу на використання препарату у клінічній практиці виникли суперечки вчених та медиків через неоднозначність його ефективності. При проведенні третьої фази випробувань адуканумаба фармацевтична компанія-розробник оголосила, що припиняє такі дослідження через відсутність очікуваного результату. Через деякий час вона опублікувала нові дані, де зазначалося, що після переоцінки результатів препарат виявився все ж таки ефективним і зменшує кількість бета-амілоїдних бляшок, а також когнітивні порушення внаслідок деменції на 22 відсотки. FDA спочатку не влаштували висновки про дієвість адуканумаба, але через деякий час управління все ж таки схвалило лікування ним пацієнтів з хворобою Альцгеймера, всупереч рекомендаціям експертів.



Чому на препарат знову звернули увагу?



Нещодавно з'явилася інформація про смерть жінки, яка брала участь у випробуванні адуканумабу та проходила лікування препаратом. Загибель настала внаслідок набряку мозку та крововиливу – одних із можливих побічних ефектів лікарського засобу, про що зазначено у його інструкції. Однак поки не встановлено, що летальний випадок настав саме через препарат. Лікарів закликають спостерігати за станом пацієнтів, зокрема, за допомогою магнітно-резонансної томографії, щоб вчасно виявити пов'язані з амілоїдом аномалії зображення (amyloid-related imaging abnormalities, ARIA). Це відхилення у структурі мозку, які пов'язують із прийомом моноклональних антитіл для зменшення кількості бета-амілоїду. Вони можуть бути набряком мозку (ARIA-E) або ознаками крововиливу в мозок (ARIA-H).



Наразі дослідники, які займалися випробуваннями адуканумабу та працюють на Biogen, провели додатковий аналіз даних попередніх досліджень, щоб охарактеризувати пов'язані з амілоїдом аномалії зображення під час лікування. У вивчення включили інформацію з двох попередніх клінічних випробувань про 3285 учасників з легкою хворобою Альцгеймера, з яких 1087 отримали плацебо, а решта 2198 - адуканумаб кожні чотири тижні в низькій або високій дозі. Результати цього дослідження стосуються переважно високої дози (10 мг на кілограм ваги), раніше схваленої FDA.



Що дізналися нового?



У групі, що лікувалася високими дозами адуканумабу ARIA, зазначили у 425 пацієнтів, що становлять 41,3 відсотка від загальної кількості. Найчастіше у 35,2 відсотка пацієнтів побічна дія проявилася набряком мозку. Для порівняння, у групі плацебо частка людей із таким станом склала 2,7 відсотка. З ARIA-H найчастіше зустрічалися мікрокрововиливи, які були у 19,1 відсотка пацієнтів групи ліків, і 6,6 відсотка пацієнтів групи плацебо. Більшість пацієнтів із ARIA були носіями мутації APOE ε4, яка є фактором ризику хвороби Альцгеймера у здорових людей.



Виявлені на МРТ відхилення супроводжувалися симптоматикою приблизно у 25 відсотків пацієнтів. В основному це були легкі або помірні ускладнення у вигляді головного болю (46,6 відсотка), запаморочення або нудоти. Про смерть внаслідок зазначених побічних ефектів не повідомляли, але 64 особи припинили через них участь у випробуванні.



Дослідники відзначають, що у більшості випадків ARIA виявлялася на початку лікування під час або невдовзі після титрування дози. Наслідки зазвичай проходили протягом 12-16 тижнів після виявлення та у легких випадках не вимагали скасування лікування. Подібні результати спостерігалися і під час випробування інших моноклональних антитіл проти бета-амілоїду. Але вчені радять посилити пильність пацієнтів на адуканумабі, особливо на початку лікування.