Лікування травм спинного мозку: рухливі молекули препарату сприяли відновленню спинного мозку у мишей

12:49 16 листопад Київ, Україна

Нанофібрили з речовинами, що сприяють відновленню та виживанню клітин спинного мозку після його травмування, мають кращу ефективність, якщо зробити їхні молекули більш рухливими. Це показало дослідження американських учених, під час якого миші з травмою спинного мозку краще відновлювалися і повертали рухову функцію, якщо отримали ін'єкцію нанофібрил з посиленою рухливістю молекул. Результати опубліковані в журналі Science.

Який спосіб лікування травм спинного мозку привернув увагу вчених?



Травмування спинного мозку може призводити до тяжких порушень рухливості, наприклад, паралічу декількох або всіх кінцівок. Часто ці наслідки невідворотні через низьку здатність нервової системи до регенерації та утворення рубцевої тканини, яка ще більше ускладнює загоєння. Поки що немає такого лікування, яке з високою ефективністю може відновити рухову функцію. Проте дослідження показують, що окремі хімічні речовини здатні допомогти. Наприклад, хондроїтіназа АВС розчиняє гліальний рубець, що перешкоджає відновленню нервів. Інші вчені бачать рішення у сполуках, які, поєднуючись із відповідними рецепторами клітин, активують процеси регенерації. Природно, такими сполуками є білки, але їхнє фармакологічне використання обмежене коротким періодом дієздатності в організмі людини після їхнього введення, а також високою вартістю виготовлення.



Потенційно допомогти можуть штучні матеріали з властивостями позаклітинного матриксу, що містять більш малі молекули пептиди, що імітують дію конкретних білків і, також зв'язуючись з рецепторами клітин, можуть активувати процеси загоєння. При з'єднанні їх у великі щільні полімери вони можуть «жити» і діяти в організмі набагато довше, ніж білки. Вивчаючи такий підхід до лікування травм спинного мозку, вченим Північно-Західного університету та Дослідницької лабораторії ВПС США вдалося досягти значних успіхів у дослідах на тваринах.



Як регенерації спинного мозку досягли разу?



Вчені створили супрамолекулярну структуру з полімерів, яка завдяки нанорозмірним фібрилам вдало імітує середовище позаклітинного матриксу. Його терапевтична дія обумовлена наявністю двох типів пептидів у складі фібрил. Перший, IKVAV, відомий сприянням перетворенню нейрональних стовбурових клітин на нейрони та подовженню аксонів - довгих відростків нейронів, серед іншого, що проводять сигнали до м'язових волокон. Інший пептид називається YRSRKYSSWYVALKR, і він сприяє розростанню клітин та їхньому виживанню.



Але щоб ці речовини впливали і запустили бажані клітинні процеси, вони повинні зв'язатися з відповідними рецепторами на поверхні клітин. Це не так просто, враховуючи, що рецептори та інші структури мембрани клітин знаходяться в русі і постійно змінюють своє розташування. Щоб допомогти взаємодії пептидів з рецепторами, вчені модифікували біоактивні ділянки фібрил таким чином, щоб зробити їх більш рухливими. Завдяки цьому молекули, як і рецептори, постійно перебувають у русі, іноді навіть від'єднуються від супрамолекулярних структур, що збільшує ймовірність їхнього контакту.



Препарат зручно використовувати у вигляді ін'єкції. При введенні він рідкий, але після потрапляння в місце ураження швидко утворює структуру гелю з нанофібрилами. У такому вигляді він може протягом тижня перебувати та діяти в організмі, а приблизно через 12 тижнів самостійно та безпечно деградує. Випробування провели на мишах через 24 години після тяжкого ушкодження спинного мозку, яке виявилося паралічем нижньої частини тіла, зокрема, кінцівок, тварин. Ефективність препарату порівнювали з дією ін'єкції звичайного розчину сольового.



Як впливав препарат на мишей?