Коти не такі незалежні, як заведено вважати - дослідження

20:24 16 грудень Київ, Україна





Котів люблять за їхній особливий характер: ці домашні тварини відомі як розумні, вольові та незалежні. Зовсім не такі, як собаки, які всю свою увагу зосереджують на господарі. Коти начебто вибирають свій шлях і не такі залежні від своїх власників.



Але чи це означає, що кішки позбавлені прихильності до людей, або вони можуть вибудовувати глибинні зв'язки зі своїми господарями? Фактично дослідження свідчать, що «шовкові лапки» більш чутливі та залежні від людей, ніж припускали. Багато котів чують навіть їхні імена. Експерти з'ясували, що господар для багатьох кішок є важливою референтною особою, тобто прикладом для наслідування та еталоном поведінки. Насамперед у незвичайних ситуаціях господар спрямовує кота і надає йому впевненості, внаслідок чого рівень стресу у тварини суттєво знижується. Тобто коти зовсім не такі незалежні, як заведено вважати.Котів люблять за їхній особливий характер: ці домашні тварини відомі як розумні, вольові та незалежні. Зовсім не такі, як собаки, які всю свою увагу зосереджують на господарі. Коти начебто вибирають свій шлях і не такі залежні від своїх власників.Але чи це означає, що кішки позбавлені прихильності до людей, або вони можуть вибудовувати глибинні зв'язки зі своїми господарями? Фактично дослідження свідчать, що «шовкові лапки» більш чутливі та залежні від людей, ніж припускали. Багато котів чують навіть їхні імена.

"Можливо, ми недооцінюємо соціальні здібності кішок", - пояснила дослідниця Крістін Вітал (Kristyn Vitale) з Університету штату Орегон у місті Корвалліс.

Наскільки важливими є люди як референтні особи для наших кішок?

Щоб дізнатися більше, Вітал та її колеги застосували тест, за допомогою якого зазвичай досліджують поведінку малюків та собак щодо їхніх найближчих референтних осіб. При цьому обох спочатку поміщають у незвичайну ситуацію. Потім батьки чи господарі залишають кімнату, а через нетривалий проміжок часу повертаються. Реакція, коли піддослідні бачать «свою» людину вдруге, видає багато інформації про тип їхніх стосунків: здебільшого дитина до батьків, а собака до господарів ставиться як до своєрідного притулку, який спрямовує та надає впевненості у незвичайній ситуації.



Котячу версію тесту вчені здійснили як з кошенятами, так і з дорослими котами. При цьому вчені спостерігали, як коти поводилися під час розлуки і що вони робили, коли господарі поверталися. На основі спостережень та котячої поведінки вчені зарахували тварин до різних категорій.



Несподіваний результат: із 70 молодих кішок 64,3% продемонстрували ознаки міцного та надійного зв'язку зі своїми господарями. За їхньої відсутності тварини дуже хвилювалися і багато нявкали. Після возз'єднання вони розслаблялися - це було видно з того, що вони припиняли нявкати і з цікавістю вивчати кімнату. У той самий час у тварин з дистанційним або амбівалентним (двоїстість ставлення до чогось) ставленням внаслідок відсутності господаря рівень стресу майже не змінювався.

У дослідженні з 38 дорослими котами виявилася подібна тенденція: 65,8% тварин (приблизно такий самий показник, як у групі з кошенятами) тісно пов'язані зі своїми господарями, повідомили вчені. Цікаво, що це число майже таке саме, як і частка маленьких дітей, що в аналогічних тестах демонстрували надійний зв'язок зі своїми референтними особами.

«Коти, у яких з господарем немає тісного зв'язку, часто тікали та дистанціювалися. Тобто демонстрували поведінку, яка тривалий час вважалася типово котячою, – констатувала Вітал. – Проте більшість кішок мають глибинний зв'язок зі своїми власниками та користуються ними як джерелом впевненості у незвичайних ситуаціях».

Отже, собаки – не єдині соціальні створіння серед домашніх тварин. І коти можуть будувати соціальні зв'язки із представниками не лише свого, а й інших видів.