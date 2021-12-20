Космічний апарат вперше торкнувся Сонця. Зонд «Паркер» потрапив до його корони

11:27 17 грудень Київ, Україна

Відправлений досліджувати Сонце зонд "Паркер" вперше "доторкнувся" до Сонця - він наблизився до світила на відстань близько 13 мільйонів кілометрів і провів там близько п'яти годин. Це найближча в історії космічних апаратів зустріч із Сонцем, за час якої «Паркер» зібрав зразки частинок і виміряв магнітні поля, що вирують там. Про наближення команда зонда повідомила у Physical Review Letters та конференції Американського геофізичного союзу.



Що сталося?



Зонд «Паркер» потрапив у космос у 2018 році, здійснивши до цього часу сім прольотів повз Сонце. З кожним колом «Паркер» дедалі ближче до поверхні зірки, а тепловий екран із вуглецевого композиту захищає інструменти від температур до 1370 градусів за Цельсієм. Усього прольотів заплановано 24, щоб вивчити зовнішні шари світила та вивчити сонячний вітер.

28 квітня цього року, під час восьмого обльоту, зонд не просто підійшов на найближчу до зірки відстань, а й буквально торкнувся її, потрапивши у верхній шар атмосфери. Він опинився в так званій зоні Альвена, де прискорення сонячного вітру дозволяє йому відриватися від неї — близько 13 мільйонів кілометрів, або трохи менше 20 сонячних радіусів від видимої поверхні Сонця (фотосфери).



«Паркер» пробув у короні майже п'ять годин, а потім знову вийшов із неї. Про перетин кордону зони Альвена свідчило падіння швидкості сонячного вітру і щільність плазми, тому можна вважати, що зонд увійшов у сонячну атмосферу і «торкнувся» Сонця. Астрономи вважають, що "Паркер" міг перетнути її на короткий час і за час дев'ятого свого обльоту в листопаді, однак повних даних про це ще немає.



Що побачив зонд?



Досі всі наші спостереження за своїм світилом обмежувалися даними про його випромінювання - частинками, що досягають Землі. Однак більшість потрібної нам інформації про Сонце, яка допоможе нам пророкувати космічну погоду, спалахи, корональні викиди маси, вивчити сонячний вітер, можна зібрати безпосередньо на місці. Тому «Паркеру» і доручили перетнути кордон Альвена — область, де сонячний вітер пришвидшується настільки, що може покинути Сонце.



Тут урівноважуються магнітна та кінетична енергії, а під цією точкою магнітні поля визначають рух плазми. Вчені вважають, що цей регіон може відповісти на багато відкритих питань, зокрема, на те, як нагрівається корона і як генерується сонячний вітер.



Наступне зближення планується на 2025 рік на відстані 6,2 мільйона кілометрів від поверхні Сонця, в межах орбіти Меркурія. Такі зустрічі допоможуть досліджувати, як елементи, що формують на Сонці, впливають на сонячний вітер та інші викиди заряджених частинок, що допоможе досліджувати та передбачати космічну погоду (наприклад, коли сонячні бурі порушують зв'язок із супутниками), а також відносини інших планет зі своїми сонцеподібними батьківськими зірками.



І раніше ми розповідали про третій оборот зонда «Паркер», під час якого той побачив кільце пилюки біля орбіти Венери. Це перше для астрономів пряме зображення такого об'єкта.