Косатки стали частіше відбирати рибу у місцевих рибалок замість полювання

19:39 04 лютий Київ, Україна

Дослідження морських біологів та екологів поблизу островів Крозе показало, що вся більшість косаток протягом останніх 15 років воліють легший «викрадення» риби від місцевих рибалок замість виснажливого полювання на неї. Оскільки нових особин до досліджуваних популяцій косаток не прибувало, це показує, що харчова звичка поширюється між місцевими особинами. Ймовірно, косатки навчають один одного такій інновації, йдеться у статті журналу Biology Letters.



Чому тварини їдять людську їжу?



Людська діяльність сильно впливає життя диких тварин. Здебільшого цей вплив полягає у зменшенні доступних для їх проживання та харчування локацій, але іноді навпаки – створює нові осередки з джерелом їжі. У деяких місцях, де людина наближена до диких тварин і втручається в природні процеси, в середньому чверть раціону хижаків складається з харчових продуктів, які вони підібрали поблизу будинків. Але подібне явище спостерігається не лише на суші, а й у морі. Рибальство забезпечує нове джерело їжі для багатьох водних тварин: від птахів, що харчуються на відходах після обробки риби, до дельфінів, які допомагають рибалкам упіймати ту рибу. Зокрема, один з основних морських хижаків,



Як вивчали харчові звички косаток? Людська діяльність сильно впливає життя диких тварин. Здебільшого цей вплив полягає у зменшенні доступних для їх проживання та харчування локацій, але іноді навпаки – створює нові осередки з джерелом їжі. У деяких місцях, де людина наближена до диких тварин і втручається в природні процеси, в середньому чверть раціону хижаків складається з харчових продуктів, які вони підібрали поблизу будинків. Але подібне явище спостерігається не лише на суші, а й у морі. Рибальство забезпечує нове джерело їжі для багатьох водних тварин: від птахів, що харчуються на відходах після обробки риби, до дельфінів, які допомагають рибалкам упіймати ту рибу. Зокрема, один з основних морських хижаків, косатка (Orcinus orca), часто віддає перевагу замість природного полювання на видобуток собі вже спійманої риболовами риби. Коли в 1990-х роках поширення набуло вилову риби Dissostichus eleginoides, разом з цим у більшості рибальських точок стали спостерігати напади косаток. Вчені з Університету Дікіна та їхні колеги з Ісландії та Франції зацікавилися, як саме топхищники можуть перейти до такого харчування.



Найчастіше косаток, що здійснюють рейди на рибалок, помічають на островах Крозе в Індійському океані. Там вони щороку забирають близько 180 тонн D. eleginoides з рибальських ярусів. У місцевих водах проживають два типи косаток, які відрізняються генетично та екологічно. Один з них звичайний уподобав як прибережні, так і віддалені води, і має різноманітний раціон - від тюленів та китів до пінгвінів та риб. Інший, званий тип D, живе переважно у відкритому морі та невідомо, чим харчується.



Вчені взялися вивчити цих косаток, зокрема, їх поступовий перехід до харчування людською рибою. Для цього вони проаналізували 119 133 фотографії косаток обох популяцій, зроблені з 2003 по 2018 роки. Знімки вдалося отримати під час 1 913 спостережень за 236 особинами, з яких 54 були типу D. Ідентифікуючи косаток за унікальним забарвленням, вчені стежили, як рік у рік змінювалася кількість тварин, що їх у рибалок.



Що вдалося дізнатися про косатки?



З роками дедалі більше місцеві косатки схилялися до того, щоб не самому полювати на рибу, а забрати від рибалок.. Причому переважно це стосувалося косаток звичайного типу. Якщо 2003 року ймовірність цих особин відійти від хижацтва становила приблизно 60 відсотків, то 2018 року вже 83 відсотки. У той же час для типу D показник становив 3 та 4 відсотки відповідно.Розрахунки показують, що кількість таких косаток звичайного типу становила приблизно 34 особини у 2003 році, 94 особини у 2014 та 86 у 2018. А косаток типу D, які вибрали собі джерелом їжі рибальство, у 2010 році було приблизно 17, у 2017 - 43, а у 2018 – 40.

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Автори висувають кілька пояснень, чому за короткий час так сильно збільшилася кількість косаток, які надають перевагу рибі рибалок, які можуть доповнювати один одного. Так, звичайні косатки мають різноманітний раціон, тому деякі найбільш винахідливі могли побачити в рибальстві гідну заміну на більш енерговитратному добуванні їжі через полювання. Але крім цього, косатки є соціальними тваринами з розвиненими когнітивними здібностями, тому можливо, що вони переймали харчову звичку один від одного внаслідок соціального навчання. Оскільки тенденція така, що доступна для морських тварин їжа все більше скорочується, то перехід до стабільнішого джерела їжі, яким є рибальство, є виправданим кроком. Але хоча цим косатка людська діяльність приносить користь, на жаль, в цілому вона залишається однією з основних причин смертності цих тварин. Також невідомо, які наслідки можуть призвести до зменшення полювання таких важливих морських хижаків як косатки на місцеві екосистеми.