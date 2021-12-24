Кір викликає імунну "амнезію" - вчені

Гарвардські дослідники спільно з колегами з Жіночої лікарні Бригама встановили, що вакцина від кору може запобігти розвитку імунної амнезії, яка може виникати після захворювання на кір.
Це стан, при якому в організмі значно знижується кількість антитіл до збудників різних хвороб, навіть якщо проти них було щеплення. Так знижується імунітет та підвищується ризик захворювання.
У довакцинальний період кір був настільки поширеним у всьому світі хворобою, що майже кожна дитина хворіла на неї ще до свого десятиліття. Але не кожен зміг вижити від її наслідків, таких як пневмонія чи енцефаліт – страшна хвороба щороку забирала життя близько 2,6 мільйона людей, більшість з яких – діти.
Завдяки вакцині, винайденій у 60-х роках минулого століття Морісом Хіллеманом, це число вдалося суттєво знизити. Але навіть нині кіром заражається понад 7 мільйонів чоловік щорічно, їх понад 100 000 випадків стають смертельними. І таких випадків стає більше. З 2018 року кількість зареєстрованих випадків кору зросла майже втричі. Небезпечна хвороба, яку, здавалося б, приборкали, через вакцинацію, що посилюється, повертається спалахами по всьому світу.
Є дослідження, які дозволяють припустити, що кір є ще небезпечнішим захворюванням. Досліди вказують, що вірус кору робить імунну систему «забудькуватою» щодо хвороб, до яких вона вже виробила імунітет. А її пам'ять як антитіл до збудників погіршується.
Це стан, при якому в організмі значно знижується кількість антитіл до збудників різних хвороб, навіть якщо проти них було щеплення. Так знижується імунітет та підвищується ризик захворювання.
У довакцинальний період кір був настільки поширеним у всьому світі хворобою, що майже кожна дитина хворіла на неї ще до свого десятиліття. Але не кожен зміг вижити від її наслідків, таких як пневмонія чи енцефаліт – страшна хвороба щороку забирала життя близько 2,6 мільйона людей, більшість з яких – діти.
Завдяки вакцині, винайденій у 60-х роках минулого століття Морісом Хіллеманом, це число вдалося суттєво знизити. Але навіть нині кіром заражається понад 7 мільйонів чоловік щорічно, їх понад 100 000 випадків стають смертельними. І таких випадків стає більше. З 2018 року кількість зареєстрованих випадків кору зросла майже втричі. Небезпечна хвороба, яку, здавалося б, приборкали, через вакцинацію, що посилюється, повертається спалахами по всьому світу.
Є дослідження, які дозволяють припустити, що кір є ще небезпечнішим захворюванням. Досліди вказують, що вірус кору робить імунну систему «забудькуватою» щодо хвороб, до яких вона вже виробила імунітет. А її пам'ять як антитіл до збудників погіршується.
Вірус кору знищує від 11 до 73 відсотків антитіл, що захищають організм від вірусів та бактерій, до яких людина раніше мала імунітет – від грипу та герпесвіруса до бактерій, що викликають пневмонію та шкірні інфекції.
Кір може вражати 20-70% клітин пам'яті, що беруть участь у виробленні специфічних антитіл до збудників певних захворювань. Це, насамперед, В-клітини, але можуть уражатися і Т-клітини та інші. Тобто кір, як диверсант, послаблює охоронну систему, дозволяючи збудникам інших хвороб проникнути у вразливий організм та викликати хворобу, яка може стати смертельною.
Автори статті, опублікованої в Science, перевірили та підтвердили твердження експериментально. Вчені вивчали зразки крові від 77 невакцинованих дітей під час спалаху захворюваності у 2013 році у Нідерландах. Їх кров досліджували на наявність антитіл приблизно на 400 штамів збудників до і після того, як вони перехворіли на кір, і порівнювали із зразками контрольної групи. До неї увійшли 115 неінфікованих.
Виявилося, що після перенесення хвороби у пацієнтів спостерігалося в середньому на 20% зниження різноманітності антитіл.. Однак це лише середня кількість. З усіх дітей 12 (а це 16% дітей) відзначали скорочення загальної кількості антитіл більш ніж на 40%. Конкретно до певного збудника число специфічних антитіл знизилося в середньому на 40%, а деякі пацієнти втрачали до 70% специфічних антитіл до хвороб. У той же час у контрольної групи кількість антитіл зберігалася на рівні приблизно 90%, навіть через довгий проміжок часу.
Вчені кажуть, що хоча з часом імунна пам'ять і повертається, але цей процес може зайняти від кількох тижнів до кількох років і проходити неідеально, залишаючи пацієнта тривалий час уразливим. Вчені кажуть, що у цьому випадку доцільно переглянути можливість ревакцинації проти дитячих недуг, аби допомогти імунній системі відновитись.
Але істина, стара як світ і правдива, каже, що запобігти хворобі набагато простіше і дешевше, ніж її лікувати. Особливо, коли вчені довели, що вакцинація від кору безпечна – вона не викликає імунної амнезії, як сама кір. Отже, поширена у нас вакцина КПК захищає не лише від згаданих у її назві кору, паротиту та краснухи, а й допомагає зберегти імунітет та уникнути повторного зараження іншими небезпечними збудниками.
Кір може вражати 20-70% клітин пам'яті, що беруть участь у виробленні специфічних антитіл до збудників певних захворювань. Це, насамперед, В-клітини, але можуть уражатися і Т-клітини та інші. Тобто кір, як диверсант, послаблює охоронну систему, дозволяючи збудникам інших хвороб проникнути у вразливий організм та викликати хворобу, яка може стати смертельною.
Автори статті, опублікованої в Science, перевірили та підтвердили твердження експериментально. Вчені вивчали зразки крові від 77 невакцинованих дітей під час спалаху захворюваності у 2013 році у Нідерландах. Їх кров досліджували на наявність антитіл приблизно на 400 штамів збудників до і після того, як вони перехворіли на кір, і порівнювали із зразками контрольної групи. До неї увійшли 115 неінфікованих.
Виявилося, що після перенесення хвороби у пацієнтів спостерігалося в середньому на 20% зниження різноманітності антитіл.. Однак це лише середня кількість. З усіх дітей 12 (а це 16% дітей) відзначали скорочення загальної кількості антитіл більш ніж на 40%. Конкретно до певного збудника число специфічних антитіл знизилося в середньому на 40%, а деякі пацієнти втрачали до 70% специфічних антитіл до хвороб. У той же час у контрольної групи кількість антитіл зберігалася на рівні приблизно 90%, навіть через довгий проміжок часу.
Вчені кажуть, що хоча з часом імунна пам'ять і повертається, але цей процес може зайняти від кількох тижнів до кількох років і проходити неідеально, залишаючи пацієнта тривалий час уразливим. Вчені кажуть, що у цьому випадку доцільно переглянути можливість ревакцинації проти дитячих недуг, аби допомогти імунній системі відновитись.
Але істина, стара як світ і правдива, каже, що запобігти хворобі набагато простіше і дешевше, ніж її лікувати. Особливо, коли вчені довели, що вакцинація від кору безпечна – вона не викликає імунної амнезії, як сама кір. Отже, поширена у нас вакцина КПК захищає не лише від згаданих у її назві кору, паротиту та краснухи, а й допомагає зберегти імунітет та уникнути повторного зараження іншими небезпечними збудниками.
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