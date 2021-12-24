Кір викликає імунну "амнезію" - вчені

21:03 24 грудень Київ, Україна

Гарвардські дослідники спільно з колегами з Жіночої лікарні Бригама встановили, що вакцина від кору може запобігти розвитку імунної амнезії, яка може виникати після захворювання на кір.



Це стан, при якому в організмі значно знижується кількість антитіл до збудників різних хвороб, навіть якщо проти них було щеплення. Так знижується імунітет та підвищується ризик захворювання.



У довакцинальний період кір був настільки поширеним у всьому світі хворобою, що майже кожна дитина хворіла на неї ще до свого десятиліття. Але не кожен зміг вижити від її наслідків, таких як пневмонія чи енцефаліт – страшна хвороба щороку забирала життя близько 2,6 мільйона людей, більшість з яких – діти.



Завдяки вакцині, винайденій у 60-х роках минулого століття Морісом Хіллеманом, це число вдалося суттєво знизити. Але навіть нині кіром заражається понад 7 мільйонів чоловік щорічно, їх понад 100 000 випадків стають смертельними. І таких випадків стає більше. З 2018 року кількість зареєстрованих випадків кору зросла майже втричі. Небезпечна хвороба, яку, здавалося б, приборкали, через вакцинацію, що посилюється, повертається спалахами по всьому світу.



Є дослідження, які дозволяють припустити, що кір є ще небезпечнішим захворюванням. Досліди вказують, що вірус кору робить імунну систему «забудькуватою» щодо хвороб, до яких вона вже виробила імунітет. А її пам'ять як антитіл до збудників погіршується.

“Уявіть, що ваш імунітет проти патогенів – це як би носити із собою альбом із фотографіями злочинців, і хтось наробив у ньому купу дірок. Так набагато важче розпізнати злочинця, особливо якщо діри пробиті над важливими ознаками для розпізнавання, наприклад, очі чи рот”, – пояснив перший автор дослідження Майкл Міна з Гарвардської медичної школи та Жіночої лікарні Бригама.

Вірус кору знищує від 11 до 73 відсотків антитіл, що захищають організм від вірусів та бактерій, до яких людина раніше мала імунітет – від грипу та герпесвіруса до бактерій, що викликають пневмонію та шкірні інфекції.



Кір може вражати 20-70% клітин пам'яті, що беруть участь у виробленні специфічних антитіл до збудників певних захворювань. Це, насамперед, В-клітини, але можуть уражатися і Т-клітини та інші. Тобто кір, як диверсант, послаблює охоронну систему, дозволяючи збудникам інших хвороб проникнути у вразливий організм та викликати хворобу, яка може стати смертельною.



Автори статті, опублікованої в Science, перевірили та підтвердили твердження експериментально. Вчені вивчали зразки крові від 77 невакцинованих дітей під час спалаху захворюваності у 2013 році у Нідерландах. Їх кров досліджували на наявність антитіл приблизно на 400 штамів збудників до і після того, як вони перехворіли на кір, і порівнювали із зразками контрольної групи. До неї увійшли 115 неінфікованих.



Виявилося, що після перенесення хвороби у пацієнтів спостерігалося в середньому на 20% зниження різноманітності антитіл.. Однак це лише середня кількість. З усіх дітей 12 (а це 16% дітей) відзначали скорочення загальної кількості антитіл більш ніж на 40%. Конкретно до певного збудника число специфічних антитіл знизилося в середньому на 40%, а деякі пацієнти втрачали до 70% специфічних антитіл до хвороб. У той же час у контрольної групи кількість антитіл зберігалася на рівні приблизно 90%, навіть через довгий проміжок часу.



Вчені кажуть, що хоча з часом імунна пам'ять і повертається, але цей процес може зайняти від кількох тижнів до кількох років і проходити неідеально, залишаючи пацієнта тривалий час уразливим. Вчені кажуть, що у цьому випадку доцільно переглянути можливість ревакцинації проти дитячих недуг, аби допомогти імунній системі відновитись.



Але істина, стара як світ і правдива, каже, що запобігти хворобі набагато простіше і дешевше, ніж її лікувати. Особливо, коли вчені довели, що вакцинація від кору безпечна – вона не викликає імунної амнезії, як сама кір. Отже, поширена у нас вакцина КПК захищає не лише від згаданих у її назві кору, паротиту та краснухи, а й допомагає зберегти імунітет та уникнути повторного зараження іншими небезпечними збудниками.

“Небезпека, що надходить від кору, значно більша, ніж ми представляли раніше. Зараз ми розуміємо цей механізм тривалої загрози через стирання імунної пам'яті, демонструючи, що вакцина проти кору приносить ще більшу користь, ніж ми вважали”, – каже головний автор статті Стівен Еледж із Гарвардської медичної школи та Жіночої лікарні Бригама.







