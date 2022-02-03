Комп'ютерна гра допомогла дітям покращити навички читання - дослідження

09:57 01 лютий Київ, Україна

Вчені розробили комп'ютерну гру, яка несвідомо тренує важливі для читання мозкові функції в дітей молодших класів. Навіть за кілька місяців після тренування діти-гравці читали значно краще, ніж контрольна група. Цікаво, що у відеогрі взагалі не потрібно було читати. У ній діти рятували світ у супроводі пташки.



Відеоігри мають неоднозначну славу. Раніше їх вважали марною тратою часу та небезпекою для молоді, проте згодом дослідження стали виявляти позитивні ефекти комп'ютерних ігор. Вони можуть покращувати робочу пам'ять, зменшувати час реакції і навіть стимулювати гіпокамп, завдяки чому зростає продуктивність навчання. Особливо у маленьких дітей надмірне медіаспоживання може погіршити основні сприйняття та світогляд.



Зазвичай науковці аналізують загальні впливи медіаспоживання та комп'ютерних ігор, проте є відеоігри, спеціально розроблені для навчальних цілей. Їх називають "serious gaming", тобто "серйозними іграми", їх також використовують як допомогу для навчання нової мови чи моторики.



Чи можуть такі ігри допомогти дітям молодших класів, проаналізувала Ангела Паскалотто (Angela Pasqualotto) із Трентського Університету у Південному Тиролі. Вчені спеціально розробили комп'ютерну гру під назвою "Skies of Manawak". У ній дітям не з'являються літери чи слова, натомість підсвідомо тренується навичка, яка виходить за межі декодування букв у звуки.

“Під час читання активується багато важливих механізмів, про які ми не думаємо насамперед. До них належать, зокрема, вміння водити очима по сторінці або використовувати робочу пам'ять, щоб об'єднувати слова в узгоджені пропозиції», – пояснила провідна авторка Дафне Бавельє (Daphné Bavelier) з Женевського університету.

"Відомо, що зір, загальна увага, робоча пам'ять та когнітивна гнучкість можуть покращуватися завдяки відеоіграм-екшнам", - сказала Паскалатто.

Гру "Skies of Manawak" спеціально розробили так, щоб у процесі 10 мініігр натренувати ці мозкові функції, які називають виконавчими.

“Всесвіт гри – альтернативний світ, у якому дітей супроводжує Рака – крилата істота. Разом з нею гравець повинен здійснювати різноманітні місії, щоб пройти далі і врешті-решт врятувати планету”, – розповіла Паскалатто.

Розробники спеціально зважали на те, щоб місії не були пов'язані з насильством і щоб вони підходили дітям.



До свого дослідження вчені залучили 150 італійських школярів віком від 8 до 12 років. Протягом 6 тижнів половина дітей грала по дві години на тиждень у гру "Skies of Manawak". Інша половина, контрольна група, водночас отримала відому навчальну гру "Scratch", яка мала прищепити дітям основи програмування.



Обидві ігри мають на меті натренувати виконавчі функції мозку.

“На початок дослідження ми проаналізували навичку дітей читати слова та абзаци, а також їхній контроль уваги, – пояснила Бавельє.

Після шести тижнів ігрового етапу ці навички перевірили знову.

"Ми виявили, що у дітей, які грали в нашу гру, контроль уваги покращився у сім разів, на відміну від контрольної групи", - сказала Паскалатто. Команда також підтвердила, що у гравців Skies of Manawak покращилася швидкість читання та його точність – у дітей, які грали в Scratch, цього прогресу не відбулося.

Слід зазначити, що у дітей також покращилася навичка читати, хоча гра не містила жодних вправ на читання.

“Особливо цікаво, що через 6, 12 та 18 місяців після закінчення експерименту ми провели додаткові дослідження. І щоразу діти, які грали у гру "Skies of Manawak" напередодні, демонстрували кращі результати, ніж контрольна група. Це доводить, що покращення було перманентним”, – додала Паскалатто.

Вчені також помітили, що група, що грала в екшн, продемонструвала і довготривале поліпшення своїх шкільних оцінок з італійської мови – але не з математики.



Наступним кроком має стати переклад гри англійською, французькою та німецькою мовами та загальний доступ до гри. Чи проявляться результати, отримані Паскалатто, й щодо інших мов, досі не зрозуміло.