Комп'ютерна гра допомогла дітям покращити навички читання - дослідження

Вчені розробили комп'ютерну гру, яка несвідомо тренує важливі для читання мозкові функції в дітей молодших класів. Навіть за кілька місяців після тренування діти-гравці читали значно краще, ніж контрольна група. Цікаво, що у відеогрі взагалі не потрібно було читати. У ній діти рятували світ у супроводі пташки.
Відеоігри мають неоднозначну славу. Раніше їх вважали марною тратою часу та небезпекою для молоді, проте згодом дослідження стали виявляти позитивні ефекти комп'ютерних ігор. Вони можуть покращувати робочу пам'ять, зменшувати час реакції і навіть стимулювати гіпокамп, завдяки чому зростає продуктивність навчання. Особливо у маленьких дітей надмірне медіаспоживання може погіршити основні сприйняття та світогляд.
Зазвичай науковці аналізують загальні впливи медіаспоживання та комп'ютерних ігор, проте є відеоігри, спеціально розроблені для навчальних цілей. Їх називають "serious gaming", тобто "серйозними іграми", їх також використовують як допомогу для навчання нової мови чи моторики.
Чи можуть такі ігри допомогти дітям молодших класів, проаналізувала Ангела Паскалотто (Angela Pasqualotto) із Трентського Університету у Південному Тиролі. Вчені спеціально розробили комп'ютерну гру під назвою "Skies of Manawak". У ній дітям не з'являються літери чи слова, натомість підсвідомо тренується навичка, яка виходить за межі декодування букв у звуки.
Відеоігри мають неоднозначну славу. Раніше їх вважали марною тратою часу та небезпекою для молоді, проте згодом дослідження стали виявляти позитивні ефекти комп'ютерних ігор. Вони можуть покращувати робочу пам'ять, зменшувати час реакції і навіть стимулювати гіпокамп, завдяки чому зростає продуктивність навчання. Особливо у маленьких дітей надмірне медіаспоживання може погіршити основні сприйняття та світогляд.
Зазвичай науковці аналізують загальні впливи медіаспоживання та комп'ютерних ігор, проте є відеоігри, спеціально розроблені для навчальних цілей. Їх називають "serious gaming", тобто "серйозними іграми", їх також використовують як допомогу для навчання нової мови чи моторики.
Чи можуть такі ігри допомогти дітям молодших класів, проаналізувала Ангела Паскалотто (Angela Pasqualotto) із Трентського Університету у Південному Тиролі. Вчені спеціально розробили комп'ютерну гру під назвою "Skies of Manawak". У ній дітям не з'являються літери чи слова, натомість підсвідомо тренується навичка, яка виходить за межі декодування букв у звуки.
Гру "Skies of Manawak" спеціально розробили так, щоб у процесі 10 мініігр натренувати ці мозкові функції, які називають виконавчими.
Розробники спеціально зважали на те, щоб місії не були пов'язані з насильством і щоб вони підходили дітям.
До свого дослідження вчені залучили 150 італійських школярів віком від 8 до 12 років. Протягом 6 тижнів половина дітей грала по дві години на тиждень у гру "Skies of Manawak". Інша половина, контрольна група, водночас отримала відому навчальну гру "Scratch", яка мала прищепити дітям основи програмування.
Обидві ігри мають на меті натренувати виконавчі функції мозку.
Після шести тижнів ігрового етапу ці навички перевірили знову.
Слід зазначити, що у дітей також покращилася навичка читати, хоча гра не містила жодних вправ на читання.
Вчені також помітили, що група, що грала в екшн, продемонструвала і довготривале поліпшення своїх шкільних оцінок з італійської мови – але не з математики.
Наступним кроком має стати переклад гри англійською, французькою та німецькою мовами та загальний доступ до гри. Чи проявляться результати, отримані Паскалатто, й щодо інших мов, досі не зрозуміло.
Наступним кроком має стати переклад гри англійською, французькою та німецькою мовами та загальний доступ до гри. Чи проявляться результати, отримані Паскалатто, й щодо інших мов, досі не зрозуміло.
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