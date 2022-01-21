Кількість людей з деменцією до 2050 року може потроїтися - прогноз вчених

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Тенденції розвитку деменції досліджували вчені Dementia Forecasting Collaborators - Global Burden of Disease. Для цього вчені проаналізували дані про випадки деменції, структуру населення та систему охорони здоров'я у 204 країнах світу. Крім віку, враховували чотири загальні фактори ризику: куріння, надмірна вага, низька освіта та високий рівень цукру в крові. На підставі цих даних та за допомогою моделювання вчені отримали прогноз кількості випадків деменції 2050 року. Згідно з останніми дослідженнями, кількість хворих на деменцію до 2050 року може потроїтися. Причиною цього, крім зростання тривалості життя та приросту населення, стануть також фактори ризику, а саме: надмірна вага, куріння, гіпертонія, нестача руху та діабет. Особливо сильний приріст кількості пацієнтів вчені прогнозують в Африці та на Близькому Сході, у Європі показники зростатимуть, але повільніше.Тенденції розвитку деменції досліджували вчені Dementia Forecasting Collaborators - Global Burden of Disease. Для цього вчені проаналізували дані про випадки деменції, структуру населення та систему охорони здоров'я у 204 країнах світу. Крім віку, враховували чотири загальні фактори ризику: куріння, надмірна вага, низька освіта та високий рівень цукру в крові. На підставі цих даних та за допомогою моделювання вчені отримали прогноз кількості випадків деменції 2050 року.

“Наше дослідження дозволяє краще прогнозувати деменцію як на глобальному, так і на національному рівнях, – сказала провідна авторка дослідження Емма Ніколс з Вашингтонського університету. — Воно дає політикам та інститутам громадського здоров'я нові свідчення про рушійні сили деменції».

Згідно з новими прогнозами, кількість людей з деменцією до 2050 року може потроїтися — з близько 57 мільйонів у 2019 році до 153 мільйонів у 2050-му. Причинами суттєвого збільшення кількості хворих є приріст населення та збільшення тривалості життя насамперед у бідних країнах. Але важливими є і фактори ризику, пов'язані з способом життя. Команда зазначає, що надмірна вага, куріння та високий рівень цукру в крові обумовлюють додаткові 6,8 мільйона випадків деменції.

“Потрібно більше зосередитись на превентивних заходах та контролювати фактори ризику, щоб їх послабити, поки вони не призвели до деменції, – зазначає Ніколс. — Навіть скромний поступ у запобіганні деменції або затриманні її симптомів може призвести до суттєвого поліпшення».

Загалом від деменції частіше страждають жінки, ніж чоловіки. Співвідношення 2019 склало 100 до 68, повідомила Ніколс та її колеги. Причина не тільки в тому, що жінки живуть довше. Є докази і того, що на біологічні механізми деменції впливають статеві відмінності, пояснив колега Ніколс Джеймі Стейнмец (Jaimie Steinmetz). - Так, існують докази того, що Альцгеймер у мозку жінок поширюється інакше, ніж у чоловіків; різняться також кілька генетичних ризикових факторів”.



Особливо сильний приріст захворювань вчені очікують в Африці та на Близькому Сході. В Африці на південь від Сахари кількість випадків мала зрости з 660 000 (2019 року) до понад трьох мільйонів 2050-го — приріст становитиме 357%. У Північній Африці та на Близькому Сході вчені прогнозують 367% зростання з трьох до 14 мільйонів хворих. У зоні найвищого ризику — Катар, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати, де, згідно з моделюванням, приріст хворих становитиме від 1000 до 1900%.



У Європі та у більшій частині Азії деменція зростатиме повільніше. Для Західної Європи вчені припускають у середньому на 74% більше випадків деменції до 2050 року. В Україні має стати більше на 55%. Ще менші показники для заможних країн Азії. У Японії, наприклад, прогнозують збільшення хворих лише на 27%.



На думку вчених, показники ілюструють те, наскільки важливими є заходи, спрямовані на поліпшення громадського здоров'я та уникнення шкідливого способу життя. Водночас прогнози демонструють, що треба враховувати соціально-економічні фактори та їх покращувати.