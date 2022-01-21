Кількість людей з деменцією до 2050 року може потроїтися - прогноз вчених

Згідно з останніми дослідженнями, кількість хворих на деменцію до 2050 року може потроїтися. Причиною цього, крім зростання тривалості життя та приросту населення, стануть також фактори ризику, а саме: надмірна вага, куріння, гіпертонія, нестача руху та діабет. Особливо сильний приріст кількості пацієнтів вчені прогнозують в Африці та на Близькому Сході, у Європі показники зростатимуть, але повільніше.
Тенденції розвитку деменції досліджували вчені Dementia Forecasting Collaborators - Global Burden of Disease. Для цього вчені проаналізували дані про випадки деменції, структуру населення та систему охорони здоров'я у 204 країнах світу. Крім віку, враховували чотири загальні фактори ризику: куріння, надмірна вага, низька освіта та високий рівень цукру в крові. На підставі цих даних та за допомогою моделювання вчені отримали прогноз кількості випадків деменції 2050 року.
Тенденції розвитку деменції досліджували вчені Dementia Forecasting Collaborators - Global Burden of Disease. Для цього вчені проаналізували дані про випадки деменції, структуру населення та систему охорони здоров'я у 204 країнах світу. Крім віку, враховували чотири загальні фактори ризику: куріння, надмірна вага, низька освіта та високий рівень цукру в крові. На підставі цих даних та за допомогою моделювання вчені отримали прогноз кількості випадків деменції 2050 року.
Згідно з новими прогнозами, кількість людей з деменцією до 2050 року може потроїтися — з близько 57 мільйонів у 2019 році до 153 мільйонів у 2050-му. Причинами суттєвого збільшення кількості хворих є приріст населення та збільшення тривалості життя насамперед у бідних країнах. Але важливими є і фактори ризику, пов'язані з способом життя. Команда зазначає, що надмірна вага, куріння та високий рівень цукру в крові обумовлюють додаткові 6,8 мільйона випадків деменції.
Загалом від деменції частіше страждають жінки, ніж чоловіки. Співвідношення 2019 склало 100 до 68, повідомила Ніколс та її колеги. Причина не тільки в тому, що жінки живуть довше. Є докази і того, що на біологічні механізми деменції впливають статеві відмінності, пояснив колега Ніколс Джеймі Стейнмец (Jaimie Steinmetz). - Так, існують докази того, що Альцгеймер у мозку жінок поширюється інакше, ніж у чоловіків; різняться також кілька генетичних ризикових факторів”.
Особливо сильний приріст захворювань вчені очікують в Африці та на Близькому Сході. В Африці на південь від Сахари кількість випадків мала зрости з 660 000 (2019 року) до понад трьох мільйонів 2050-го — приріст становитиме 357%. У Північній Африці та на Близькому Сході вчені прогнозують 367% зростання з трьох до 14 мільйонів хворих. У зоні найвищого ризику — Катар, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати, де, згідно з моделюванням, приріст хворих становитиме від 1000 до 1900%.
У Європі та у більшій частині Азії деменція зростатиме повільніше. Для Західної Європи вчені припускають у середньому на 74% більше випадків деменції до 2050 року. В Україні має стати більше на 55%. Ще менші показники для заможних країн Азії. У Японії, наприклад, прогнозують збільшення хворих лише на 27%.
На думку вчених, показники ілюструють те, наскільки важливими є заходи, спрямовані на поліпшення громадського здоров'я та уникнення шкідливого способу життя. Водночас прогнози демонструють, що треба враховувати соціально-економічні фактори та їх покращувати.
Особливо сильний приріст захворювань вчені очікують в Африці та на Близькому Сході. В Африці на південь від Сахари кількість випадків мала зрости з 660 000 (2019 року) до понад трьох мільйонів 2050-го — приріст становитиме 357%. У Північній Африці та на Близькому Сході вчені прогнозують 367% зростання з трьох до 14 мільйонів хворих. У зоні найвищого ризику — Катар, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати, де, згідно з моделюванням, приріст хворих становитиме від 1000 до 1900%.
У Європі та у більшій частині Азії деменція зростатиме повільніше. Для Західної Європи вчені припускають у середньому на 74% більше випадків деменції до 2050 року. В Україні має стати більше на 55%. Ще менші показники для заможних країн Азії. У Японії, наприклад, прогнозують збільшення хворих лише на 27%.
На думку вчених, показники ілюструють те, наскільки важливими є заходи, спрямовані на поліпшення громадського здоров'я та уникнення шкідливого способу життя. Водночас прогнози демонструють, що треба враховувати соціально-економічні фактори та їх покращувати.
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