Коли краще чистити зуби: до чи після сніданку? Думка дантистів

З чого починається ранок кожного з нас? Встав, вмився, почистив зуби… що може бути простіше та звичніше? Але чи замислювалися ви про те, коли правильно чиститиме зуби: до або після сніданку? Наскільки це важливе для нашого здоров'я?

Більшість стоматологів скажуть, що зуби потрібно чистити до сніданку. Так ми підготуємо ротову порожнину до прийому їжі, що включає продукти і напої, які можуть пошкодити емаль або ясна.

Під час сну на яснах, зубах та мові активно розмножуються бактерії, які створюють цей запах "ранкового дихання". Зубна паста, що містить фтор, не тільки очистить рот від гнильних бактерій, але й забезпечить зуби захисним шаром.. Такий шар допоможе уберегти зуби від руйнування емалі, інфекцій та карієсу.

Крім того, при чищенні зубів посилюється виділення слини, яка потрібна для якісного засвоєння їжі.

А що буде, коли чистити зуби після їжі? Дантисти не рекомендують робити це відразу ж після їди. Буде правильно зробити невелику перерву між їжею та гігієною порожнини рота. Адже та кислота, що міститься в їжі, на якийсь час послабила зубну емаль, і ваші зусилля лише посилять її руйнування.

Але це не забороняє вам почистити зуби після їжі. Як рекомендує Американська стоматологічна асоціація, спочатку прополощіть рот водою, а вже через 30 хвилин (або 60, якщо ви їли щось особливо кисле) можете братися за зубну щітку.

Не зайвим буде нагадати про те, як правильно чистити зуби.

Незалежно від того, якою щіткою ви користуєтеся, електричною або звичайною, ваші дії повинні бути такими: