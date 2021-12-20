Клінічне дослідження: медичний канабіс зменшив частоту епілептичних нападів у дітей

12:43 16 грудень Київ, Україна





Навіщо дітям взагалі канабіс? Британські вчені описали серію клінічних випадків, у яких дітей лікували цільнорослинними препаратами канабісу проти епілепсії. Після такої терапії у пацієнтів суттєво зменшилася частота нападів епілепсії та кількість призначених протиепілептичних препаратів, йдеться у статті журналу BMJ Pediatrics Open. Автори вважають результати свідченням доцільності призначення та подальшого вивчення механізму дії цільнорослинних препаратів канабісу у педіатричній практиці лікування епілепсії у пацієнтів, які не реагують на типові протиепілептичні засоби та препарати на основі ізолятів канабісу.



Епілепсію, зокрема, у дітей, буває важко лікувати традиційними фармацевтичними препаратами, чия дія спрямована на усунення судом. Тому питання щодо розробки нових лікарських підходів залишається актуальним. Одним із засобів, що показали свій потенціал, є медичний канабіс. Ще в середині XIX століття лікарі помітили, що настоянка цієї рослини має протисудомний вплив у дітей. З того часу накопичилося багато історій та досліджень про успішне лікування епілепсії препаратами канабісу у дітей, не чутливих до медикаментів, які призначають лікарі. Переважно йдеться про використання очищеного канабідіолу (однієї з основних діючих речовин канабісу, що не надає психоактивної дії), ізольованого з екстрактів і масел, або синтетичного канабідіолу. Тим часом, є дослідження, що вказують на більш високу ефективність препаратів, що містять комбінацію канабідіолу з тетрагідроканабінолом (основною психоактивною речовиною канабісу), наприклад, екстрактів з цілих рослин.



Група вчених із британського незалежного наукового комітету з вивчення наркотиків DrugScience зауважила, що, незважаючи на надання дозволу на призначення медичного канабісу у Великій Британії ще у 2018 році, британські лікарі не виписують його дітям з тяжкою епілепсією. Однією з найбільш значущих причин цього називають сумніви лікарів щодо ефективності медичного канабісу через невелику кількість досліджень використання засобів із вмістом тетрагідроканабінолу у педіатричній практиці. Щоб звернути увагу на питання, вчені провели обсерваційне дослідження та описали серію клінічних випадків, у яких дітей лікували від епілепсії медичним канабісом.



Як приймали діти канабіс?



Дослідження стосується 10 учасників з епілепсією віком від одного до тринадцяти років. Вчені проаналізували медичну інформацію дітей, включаючи вік, супутні захворювання, частоту епілептичних нападів та препарати, зокрема, на основі канабісу, які пацієнти приймали. Так вони прагнули зрозуміти доцільність використання рослинних ліків з канабісу.



У всіх дітей була епілепсія, яка важко контролювалася традиційними протиепілептичними препаратами. У середньому кожен із них лікувався сімома протисудомними медикаментами, перш ніж їхні батьки чи опікуни вирішили спробувати ліки на основі канабісу. Лікування канабісом відбувалося за призначенням лікаря препаратами на основі цільнорослинних олій. Вміст канабідіолу в них становив від 1 до 20 відсотків, тоді як тетрагідроканабінолу — переважно менше 1 відсотка (в одному із препаратів 14 відсотків). Середня добова доза канабідіолу становила 172 мг, тоді як тетрагідроканабінолу – 5 мг.



Що трапилося із дітьми після такого лікування?



Після початку лікування препаратами на основі канабісу середня кількість протиепілептичних препаратів, які застосовують пацієнти, зменшилася з семи до одного. У той самий час, сім пацієнтів взагалі змогли відмовитися від традиційних протисудомних ліків. Щодо тяжкості хвороби, то у всіх пацієнтів було відзначено зменшення частоти епілептичних нападів після переходу на ліки на основі канабісу у середньому на 86 відсотків.