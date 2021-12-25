Китайський чотирилапий робот Unitree отримав допомогу руку

22:29 24 грудень Київ, Україна

Робот на чотирьох ногах китайської компанії Unitree Robotics отримав руку. За словами розробників, вона може піднімати до п'яти кілограмів, а точність рухів становить близько 0,1 міліметра. У представленому відео чотирилапий простяг його людині, а також потримав у ньому іграшковий світловий меч, яким зміг «поперечити» супротивника.. З корисної руки допоможе роботу відкрити двері, а ще зможе налити келих вина.



Як чотирилапим бігати з рукою?



Чотирьохногі роботи дуже популярні серед інженерів і не просто так стали одними з перших комерційних масового виробництва. Вони стійкі, адже встояти на чотирьох ногах набагато легше, ніж на двох, а завдяки цьому можуть ще й тягти вантаж. Також ми багато знаємо про механіку пересування чотирма ногами, а тому моделювати рух таких роботів легше. Такі роботи перейняли алгоритми навчання з підкріпленням або імітаційне навчання (повторення дій за іншими) і тому спокійно блукають тротуарами, ходять лісом і твердо тримаються на ногах навіть на слизькій поверхні.



Таким роботам передбачили військову кар'єру та бачать великий потенціал у роботі поруч із людьми. Втім, самими ногами багато корисного не зробиш, тому розробники чотириногих поступово розширюють їхні можливості та наділяють ще однією кінцівкою. Це не п'ята нога, а цілком функціональна рука, з якою роботам, втім, треба заново вчитися тримати рівновагу, правильно координувати свої рухи та оцінювати свою силу. Тому поки що руки є в розробках тільки Spot від Boston Dynamics і трохи більше його швейцарського робота ANYmal. Але тільки недавно до них приєднався китайський родич Unitree Robotics.



Що робити з п'ятою кінцівкою?



Незважаючи на те, що руку роботу причепили поки що лише одну, йому вже відкрився світ набагато ширших можливостей. Враховуючи презентацію, маніпулятор складається з чотирьох сегментів, має шість ступенів свободи та вміє стискатися та розтискатись, щоб хапати предмети. Втім, за словами розробників, таке захоплення можна замінити будь-яким іншим за функціоналом: наприклад, із присосками чи відкруткою. З таким пристроєм на спині чотириногий Unitree відчинив двері, потиснув людині руку і переніс вантаж. Оголошена максимальна вантажопідйомність руки становить від двох до п'яти кілограмів, залежно від обраної вами моделі. Сама рука важить трохи більше чотирьох кілограмів.



Додатково нам продемонстрували, як він зможе постояти за вас у разі ворожого нападу зі світловими мечами – запрограмований на бій за вас Unitree героїчно помахав мечем та подав руку потерпілому. Також окремо маніпулятор зміг налити і келих вина – точність рухів руки оцінюють у 0,1 міліметра. Вона реагує на зіткнення, тому таку роботу з рукою, яка росте з голови, можна пустити попрацювати з людьми. Поки що компанія оголосила вартість тільки однієї з представлених моделей – Z1 air. Її оцінили у 6600 доларів.



Насправді роботи з руками (навіть однієї) могли б робити багато корисного. Наприклад, нещодавно ми розповідали про одне таке, яке однією кінцівкою розібрав жорсткий диск на деталі за 16 хвилин.. Його можна було б відправити працювати на переробні станції з огляду на те, що демонтаж техніки вручну вимагає великих витрат, а через небезпечні речовини вона не піддається утилізації. Втім, наділяють чотирилапих не лише руками. Так Sword Defense Systems помістили на спину чотириногого роболиця снайперську гвинтівку з дистанційним керуванням та камеру нічного бачення.