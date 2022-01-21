Китайські вчені довели прямий зв'язок між вживанням алкоголю та збільшеним ризиком розвитку раку

19:39 21 січень Київ, Україна





Як пов'язані генетика, алкоголь та рак? Генетичне дослідження британських та китайських учених дає нові показання прямого зв'язку між вживанням алкоголю та збільшеним ризиком розвитку раку, особливо стравоходу та органів голови та шиї. Такого висновку вони дійшли, коли проаналізували ризики раку серед понад 150 000 китайців, серед яких значна частина є носієм генетичних варіантів, що призводить до низької толерантності до алкоголю та змушує його уникати. Відповідну статтю оприлюднено в журналі International Journal of Cancer.



Ракові захворювання можуть викликатися різними факторами, як незалежними, так і залежними від людини. Зокрема, для багатьох типів раку травної системи, таких як стравохід, печінка та кишечник, було виявлено зв'язок із споживанням алкоголю. За деякими даними, вживання алкоголю відповідальне за смерті трьох мільйонів людей щорічно, з яких понад 400 тисяч гинуть через онкологічне захворювання. Але незважаючи на відому шкоду алкоголю на здоров'я та поширеність пов'язаних з ним хвороб, механізм його негативного впливу залишається невідомим, у тому числі й те, чи можна говорити, що він сам призводить до підвищення ризику раку.



Приблизно 47 відсотків усіх випадків раку травної системи реєструються у Китаї.. У той же час серед східноазіатських народів поширена мутація rs671, яка порушує функціональність гена альдегіду дегідрогенази 2 (ALDH2). Тому в організмі погіршується розщеплення токсичного метаболіту алкоголю ацетальдегіду, який є відомим канцерогеном. А варіант rs1229984 гена алкогольдегідрогенази 1В (ADH1B) прискорює утворення ацетальдегіду з етанолу, сприяючи його накопиченню в організмі.. Обидві мутації призводять до низької толерантності до алкоголю, тому вчені Оксфордського університету та їхні китайські колеги почали досліджувати, як ці генетичні варіанти пов'язані з вживанням спиртного та ризиком розвитку раку.



Яким чином вивчався зв'язок?



Вчені звернулися до бази даних China Kadoorie Biobank, що містить інформацію про геноми 512 726 чоловіків та жінок з 10 регіонів Китаю. Зразки для дослідження, а також дані щодо способу життя, зокрема, частоти вживання алкоголю та медичної історії були зібрані від людей віком 30-79 років між 2004 та 2008 роками. У 2013 та 2014 роках приблизно 5 відсотків учасників, ще живих, пройшли повторні опитування. Крім того, протягом часу дослідження здоров'я учасників спостерігали за допомогою реєстрів місцевих медичних закладів.



Гени, які цікавили авторів нової роботи, були успішно секвеновані у 150 722 учасників із середнім віком 52 роки. Саме з даними цих людей працювали надалі вчені. Вони хотіли простежити, чи є значні відмінності в частоті виникнення раку травної системи між тими, хто має варіанти rs671 або rs1229984, і тими, хто має функціональні їх варіанти.



Що показало дослідження раку?



Частота алелей, пов'язаних із низькою толерантністю до алкоголю, становила в середньому 21 відсоток для гена ALDH2 та 69 відсотків для гена ADH1B. Наявність у чоловіків досліджуваних варіацій виявилася сильно пов'язаною із споживанням алкоголю — вони випивали рідше і менше від тих, у кого вони були відсутні (менше половини з них повідомляли про регулярне вживання алкоголю).



Щодо раку, то за приблизно 11 років спостереження він розвинувся у 9339 учасників. Серед чоловіків, які мали один або два алелі гена ADH1B, відповідальні за несприйнятливість алкоголю, спостерігали зменшення ризику раку на 13-25 відсотків, особливо раку голови, шиї та стравоходу. У той час як дві копії варіанта низької толерантності до алкоголю гена ALDH2 забезпечували зменшення ризику раку в середньому на 14 відсотків, а раку органів травної системи, пов'язаного з вживанням алкоголю, на 31 відсоток.. У той же час чоловіки, які регулярно вживали алкоголь, незважаючи на те, що є носіями хоча б однієї копії варіанта низької толерантності до алкоголю гена ALDH2, мали істотно більш високу ймовірність захворіти на рак органів голови або шиї або стравоходу. А для чоловіків, які не п'ють або зрідка випивають, такої асоціації не виявили. Тим часом дуже незначна кількість (близько 2 відсотків) жінок повідомили, що регулярно вживають алкоголь.. І взагалі, у жінок не був помічений зв'язок між генетичними варіантами та ризиком розвитку раку.



Вчені відзначають, що результати суттєво не змінилися навіть після врахування факторів, що впливають на ризик раку, як харчування, індекс маси тіла та фізична активність, сімейна історія раку та куріння серед інших. Спираючись на отримані результати, вчені вважають, що вживання алкоголю можна вважати безпосереднім фактором раку, особливо травної системи. Це пояснює, чому у чоловіків із генетичними варіантами, через які вони змушені уникати алкоголю, менший ризик придбати онкологічне захворювання.. Автори вважають це вагомою причиною зменшити вживання алкоголю, тим більше у Китаї, де за останні десятиліття чоловіки стали набагато більше випивати, попри низьку толерантність до алкоголю.