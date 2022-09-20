Кембрійський вибух змусив Чарльза Дарвіна сумніватися у своїй теорії еволюції

12:21 28 жовтня Київ, Україна

В історії Землі було, принаймні, п'ять масових вимирань, і під час кожного зникало більше половини видів. А ось зворотний процес, коли різноманітних складних організмів стало набагато більше, стався лише один раз — це явище отримало назву кембрійський вибух.

Під час цього еволюційного стрибка за відносно короткий термін з'явилися майже всі сучасні типи тварин, зокрема, хордові, до яких належать люди. Ця подія поділяє геохронологічну шкалу на дві великі епохи, звані еонами: докембрій, при якому організми були примітивними, і фанерозу, або епоху «явного життя», що триває. Вона триває лише 1/9 частину часу існування планети. Тобто протягом мільярдів років живі істоти залишалися простими та нечисленними, і раптом за кілька десятків мільйонів років усе змінилося.

Чому такі зміни відбулися саме тоді, досі остаточно невідомо, а те, як швидко вони відбулися, змусило Чарльза Дарвіна сумніватися у своїй теорії еволюції. Розповідаємо про те, як вчені намагаються вирішити «дарвінівську дилему» та з'ясувати причини кембрійського вибуху.

Дарвін розводить руками

Сплющене сегментоване тіло з міцним хітиновим панциром, п'ять пар кінцівок на черевній стороні та пара вусиків на головному щиті у деяких видів. Так виглядає трилобіт, далекий родич мокриці та мечехвоста, один із перших членистоногих на Землі. Це клас вимерлих тварин, які в минулому були найуспішнішими серед усіх живих істот: вони протрималися понад 300 мільйонів років і налічували близько 50 тисяч видів. Трилобіти вперше з'являються серед скам'янілостей раннього кембрійського періоду, близько 520 мільйонів років тому.

Коли Чарльз Дарвін написав у 1859 році свою найвідомішу працю «Походження видів», в якій він заклав основи для еволюційної біології, саме трилобіти були найдавнішими з відомих копалин тварин. Вони зовсім не були схожі на примітивні форми, які очікував побачити вчений. Адже згідно з Дарвіним, всі живі організми пов'язані між собою загальним походженням і поступово розвиваються протягом значного проміжку часу завдяки природному добору. Такі складні істоти, як трилобіти, повинні походити від іншого, більш простого створення, але науці того часу не було відомо жодних слідів таких предків. Про це Дарвін чесно зізнався у своїй роботі: "На питання про те, чому ми не знаходимо скам'янілостей з цих довгих первісних періодів, у мене немає задовільної відповіді". У пізнішій редакції вчений називає ці періоди ранніми щодо Кембрійської системи.

Відсутність докембрійських відкладень створила так звану «дарвінівську дилему». Якщо численні різні види тварин, що належать до одних родів та родин, справді з'явилися раптово та майже одночасно, то повільна модифікація шляхом природного відбору не пояснює це явище. Описуючи ці слабкі сторони своєї теорії, Дарвін порівняв геологічну історію Землі з книжкою у кількох томах. Нам, за цією аналогією, доступний лише останній, в якому збереглося кілька розділів, а на кожній сторінці лише кілька рядків, які можна прочитати. Такою прогалиною, звичайно ж, скористалися критики еволюції, зокрема креаціоністи, які вважали наявність складних форм життя проявом божественної діяльності.

Життя до Кембрію

Втім, виявилося, що трилобіти були першими тваринами на Землі. Майже через десять років після того, як Дарвін написав «Походження видів», шотландський геолог Олександр Мюррей відшукав поблизу Ньюфаундленду дископодібну аспіделу, яка знаходилася на кілька кілометрів нижче Кембрійського шару, а отже, існувала раніше цього періоду. Щоправда, знадобилося ще кілька років, щоб інший дослідник Елкана Біллінгс визнав її викопним живим організмом. Незважаючи на це, статус аспіделі ще більше століття після першої згадки у науковій літературі про неї залишався невизначеним. Річ в тому, що вчені продовжували вірити, що в докембрійських відкладеннях не може бути макроскопічних істот, за винятком залишків ціанобактеріальних матів, тому довгий час цій знахідці приписували небіологічне походження. Її вважали то просіданням породи, то місцем виходу газів на поверхню.



Після аспідели докембрійські копалини знаходили ще кілька разів, проте вони так і не визнавались світовою науковою спільнотою. Але в 1957 році світ нарешті дізнався про існування організму, який безперечно походив не з фанерозойського еона - Чарнія. Вона була схожа на листя папороті або пір'я і кріпилася до морського дна за допомогою ніжки. Історія її відкриття є досить драматичною. Спочатку її знайшла у Чарнвудському лісі британська школярка Тіна Негус, проте їй вчителька географії заявила, що докембрійських скам'янілостей не існує. Через рік цю копалину знайшов інший школяр, Роберт Мейсон, який віддав її місцевому геологу, який підтвердив справжність знахідки. Мейсон, до речі, згодом і сам став професором геології.

І аспідела, і чарнія належать до загадкової едіакарської біоти — багатоклітинних м'якотілих організмів, що мешкали в морі в едіакарському періоді 635-540 мільйонів років тому. Збереглося мало їхніх скам'янілостей, адже ці істоти ще не мали мінералізованих частин тіла: скелетів, панцирів або раковини. Таким чином, у розпорядженні палеонтологів є лише плоскі двовимірні відбитки цих створінь. Більшість із них вели малоактивний спосіб життя і зовсім не схожі на сучасні організми. Настільки несхожі, що частину з них дослідники досі не можуть віднести ні до рослин, ні до тварин, ні до грибів. Були навіть пропозиції вважати таку частину едіакарської фауни окремим царством, якого більше не існує. Однак цей підхід робить едіакарську біоту повністю відірваною від кембрійських наступників, але принаймні дикінсонію точно можна віднести до тварин, адже вона виробляла холестерол. Ця овальна сегментована істота також виділяється тим, що могло досягати значних розмірів – до 1,5 метрів завдовжки. Дікінсона продовжувала пропорційно зростати все своє життя і, схоже, не вмирала з природних причин. Лише раптова піщана лавина могла перервати її розвиток.

Таким чином, перші багатоклітинні організми народилися ще до Кембрійського періоду. Хоча більшість з них не залишила нащадків, вчені припускають, що деякі види все ж таки можна вважати предками сучасних тварин. Зокрема, будова тіла еоандромеди дає підстави відносити її до ранніх реброплавів, які існують і донині, а кімберелла, можливо, відноситься до молюсків. Однак наявність едіакарської біоти ще не скасовує сам кембрійський вибух.



Була теорія, яка намагалася спростити чи навіть заперечувати цю подію. Згідно з нею, довгий час складне життя було «прихованим», тобто воно існувало, але не залишило після себе слідів у геологічному літописі Землі. Таким чином, Кембрійський період відзначився не значним еволюційним стрибком, а лише появою механізму, що дозволив формуватися скам'янілості. Але після перевірок ця гіпотеза виявилася неправдоподібною.



Біологічний «Великий вибух», як його називають, справді мав місце. Втім, це не означає, що нові групи тварин з'явилися на світ одночасно. До того ж їх поява хоч і була досить швидкою, але не раптовою. Кембрійський вибух відбувався поступово близько 40 мільйонів років. Як показує дослідження, він розпочався ще в едіакарії та проходив у два етапи. Їх поділяє ранньокембрійське вимирання, після якого древні групи фауни зникли, а нові розвивалися.

Таким чином, кембрійський вибух не заперечує фундаментальні тези теорії еволюції, проте залишає багато питань. Зокрема, чому такі значні зміни фауни відбулися саме тоді?

Пошук винуватців

Причини кембрійського вибуху досі не з'ясовані, але вчені продовжують висувати різні гіпотези. Ймовірно, швидкому розвитку тварин сприяло відразу кілька факторів.



Однією з рис зміни фауни була «скелетна революція» — поява в різних груп тварин мінерального скелета, що призводить до кращого збереження скам'янілостей організмів того періоду. Пояснити біомінералізацію на той час можна наявністю великої кількості кальцію у воді. Справді, у ранньому кембрії концентрація цього елемента у морях збільшилася втричі. Зміни хімічного складу морської води відбувалися і раніше, але вперше досягли такого рівня. Втім, таке явище могло лише забезпечити біомінералізацію організмів, які вже існували на той час, тож повністю пояснити кембрійський вибух таким чином не можна.



Вчені робили багато спроб обґрунтувати кембрійський вибух геологічними змінами. Наприклад, дослідження 2014 року, засноване на зібраних із усіх п'яти сучасних континентів даних, пропонує переглянути карту світу на межі едіакарського та кембрійського періодів. Згідно з нею, найдавніша основа Північної Америки Лаврентія саме тоді відокремилася від суперконтиненту Гондвани, з'єднавши Тихий океан і палеоокеан Япетус (зараз Атлантичний). Це спричинило збільшення глобального рівня води, а отже, надало жителям океанів більше можливостей для розвитку.

Ще одним можливим пусковим механізмом для кембрійського вибуху була зміна магнітних полюсів. На відрізку часу від 600 до 550 мільйонів років тому зареєстровано активний рух тектонічних плит, що, як вважають дослідники, пов'язано із частими змінами магнітних полюсів Землі. В результаті планета на межі едіакарського та кембрійського періодів отримувала велику кількість ультрафіолетового випромінювання, що вплинуло на розвиток захисних механізмів фауни, зокрема, біомінералізації.

Тектоніка плит також могла призвести до підвищення рівня кисню в атмосфері та океанах, необхідного для збільшення розмірів та маси тіла. Внаслідок формування суперконтиненту Гондвана наприкінці останньої у докембрії неопротерозойської ери посилився вулканізм на кордоні між континентальними та океанічними тектонічними плитами. Тому в атмосфері збільшилася кількість вуглекислого газу і на планеті значно потеплішало. Це, своєю чергою, призвело до посилення вивітрювання континентальних порід, які забезпечили океани фосфором, що стимулювало фотосинтез, отже, і виробництво кисню.



Крім змін довкілля фауни, кембрійський вибух можна пояснити діяльністю самих організмів. Важливим кроком стала диверсифікація фітопланктону, яка призвела до появи зоопланктону, що харчується. Фільтруючи воду, зоопланктон зробив океани прозорими, отже, кисень зміг більше їх наситити.



Ще однією віхою кембрійського вибуху було закріплення взаємин «хижак-жертва». Едіакарський період іронічно називають «садами Едіакари» за аналогією з Едемом, адже тоді не було ні хижаків, ні їхніх рослиноїдних жертв. М'яка едіакарська біота просто «паслася» на ціанобактеріальних матах, навіть не об'їдаючи їх активно.

Перші хижаки, що з'явилися ще в кінці докембрія, значно прискорили еволюцію, запустивши гонки озброєнь між ними та їхніми жертвами, змушуючи їх краще адаптуватися.



Хоча в науковій літературі періодично з'являються заяви про рішення дарвінівської дилеми та розгадку кембрійського вибуху, остаточного вирішення цих питань ще не відбулося.. Але, повертаючись до аналогії з останнім доступним нам томом історії Землі, можна сказати, що людство поступово дописує пропущені рядки.